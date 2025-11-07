Làng chài Đề Gi mất trắng sau bão, người dân chết lặng nhìn căn nhà chỉ còn lại nền đất trơ trọi

“Mất hết rồi...”

Sau một đêm bão số 13 quét qua, làng chài Đề Gi (huyện Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai) chỉ còn lại những đống đổ nát, cát biển phủ dày lên mái nhà, lên những giấc ngủ yên bình năm nào.

Sinh ra và lớn lên ở làng chài nhỏ ven biển Đề Gi, ông Bùi Văn Luận (80 tuổi) chưa từng chứng kiến cơn bão nào cuồng phong đến thế. Giọng ông run run, đôi mắt đỏ hoe vì mất mát: “Cả làng tan hoang. Nhà tôi hai dàn lưới, năm cái neo nặng gần nửa tấn đều bị cát vùi lấp. Giờ chỉ còn biết gắng gượng thu dọn, khắc phục lại chút gì còn sót".

Cảnh tượng tang hoang tại làng chài Đề Gi (huyện Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai). Ảnh: D.T

Sau một đêm di tản tránh bão, bà Phan Thị Nhường (45 tuổi, thôn An Quang Đông, xã Đề Gi) trở về và chết lặng nhìn căn nhà chỉ còn lại nền đất trơ trọi.

“Mất hết, mất hết rồi. Nhà cửa, đồ đạc không còn gì nữa, giờ cả gia đình tôi không biết phải đi đâu, về đâu", bà nghẹn ngào nói.

Bà kể, khi đi tránh bão, chỉ kịp mang theo vài bộ quần áo. “Ai ngờ, chỉ sau một đêm, ngôi nhà mấy chục năm gây dựng chỉ còn là bãi cát trống, không còn dấu vết".

Bà Phan Thị Nhường chết lặng nhìn căn nhà chỉ còn lại nền đất trơ trọi. Ảnh: D.T

Không riêng gia đình bà Nhường, khu vực An Quang Đông có 12 ngôi nhà bị xóa sổ hoàn toàn, hàng chục căn khác bị tốc mái, sập tường, tài sản hư hại nặng.

Ngồi bên nền nhà xiêu vẹo còn sót lại, bà Nguyễn Thị Hiệp (80 tuổi) chỉ biết lắc đầu:

“Sống gần cả đời người, chưa bao giờ tôi thấy bão lớn đến vậy. Khủng khiếp lắm! Nhà cửa mất hết, giờ chẳng biết rồi sẽ sống ra sao".



Một căn nhà bị bão phá huỷ phần mái. Ảnh: D.T

Theo người dân, bão năm nay không chỉ mạnh mà còn kéo dài, kèm theo gió xoáy dữ dội khiến cát biển tràn sâu vào tận trong làng, vùi lấp nhiều ngôi nhà nằm sát mép nước. Nhiều con đường nhỏ dẫn ra biển nay đã biến mất, chỉ còn lại những đụn cát cao ngút. Một số tàu thuyền bị sóng đánh dạt lên bờ, gãy nát, chôn vùi trong lớp cát trắng – minh chứng rõ nhất cho sức tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên.

Biên phòng bám trụ giúp dân khắc phục sau bão

Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh, cho biết: “3 xã Đề Gi, Cát Tiến và Ngô Mây có khoảng 800 căn nhà bị sập từ 30–70%, riêng khu vực An Quang Đông có 12 nhà sập hoàn toàn".

Nhà dân ngổng ngang đất đá sau bão. Ảnh: D.T

Trước khi bão đổ bộ, lực lượng biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương sơ tán toàn bộ người dân vùng xung yếu đến trụ sở thôn, trường học an toàn. Sau bão, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám địa bàn, giúp dân thu dọn, thống kê thiệt hại, hỗ trợ dựng lại chỗ ở tạm và khôi phục sinh hoạt bước đầu.

Lực lượng biên phòng giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: D.T

Những giọt nước mắt của người dân Đề Gi giờ đây thấm cùng cát biển, hòa vào nỗi đau chung của một làng chài nhỏ sau cơn bão lịch sử số 13. Nhưng giữa tan hoang, vẫn ánh lên nghị lực, sự sẻ chia và tinh thần bền bỉ của người miền biển – nơi những mái nhà sẽ lại được dựng lên, dù chỉ từ tro tàn và cát trắng.