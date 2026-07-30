Lạng Sơn: Trồng thử 50 cây nho hạ đen, không ngờ mở ra mô hình sinh thái “hái ra tiền”

Thời sự

Thời sự

Hôm nay, Việt Nam đang tự tin "quẫy đuôi rồng", hiên ngang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với tư thế độc lập, tự cường. Di sản cha ông để lại luôn là ngọn đuốc rực cháy, soi đường cho một hành trình nhân văn và thịnh vượng vững bền của cả một dân tộc luôn mang khát khao cháy bỏng, tự tin nhìn thẳng về phía trước để bứt phá cất cánh. Đó chính là Câu chuyện Việt Nam mà tôi muốn gửi tới tất cả chúng ta.