Chủ động kịch bản "ứng phó", đồng hành cùng doanh nghiệp trong cơn "địa chấn" thuế quan

Đặt trong bối cảnh chiến tranh thương mại, ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT bộc bạch, để chuẩn bị cho kịch bản này, ban lãnh đạo BIDV đã thành lập một ban chỉ đạo ngay sau khi Tổng thống Trump công bố việc áp thuế.

Theo thống kê, tổng dư nợ khối khách hàng của BIDV bị ảnh hưởng bởi tác động thuế quan thống kê được khoảng 300.000 tỷ đồng, chiếm 15% dư nợ của BIDV. Nhóm các khách hàng bị ảnh hưởng lớn gồm sản xuất thép, chất dẻo, nhựa, cơ khí, thuỷ sản, giày da, may mặc, logistics, bất động sản khu công nghiệp,…

Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đầu tiên là nhóm xuất khẩu sang Mỹ. Các doanh nghiệp xuất khẩu điện tử chủ yếu là doanh nghiệp FDI nhưng các doanh nghiệp phụ trợ sẽ bị tác động gián tiếp.

Tiếp đó là các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp. Ngoài ra, còn có nhóm sản xuất trong nước cũng bị tác động.

Với tác động từ chiến tranh thương mại khi Mỹ áp thuế, chúng ta phải tính toán được mức độ và chi phí rủi ro của ngân hàng. Tôi cho rằng ảnh hưởng không quá lớn. Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV.

Người đứng đầu BIDV thừa nhận, việc áp thuế sẽ có ảnh hưởng tới tín dụng, huy động vốn, lợi nhuận. Nhu cầu tín dụng bị thu hẹp thì tăng trưởng không được như kỳ vọng. Thứ hai là huy động vốn đặc biệt là huy động tiền gửi của FDI, thông thường gửi bằng ngoại tệ chắc sẽ suy giảm.

Thứ ba, khi hoạt động xuất nhập khẩu bình thường, cho vay và gửi tiền sôi động thì các dịch vụ của ngân hàng triển khai được rất nhiều - đây cũng một nguồn thu của ngân hàng.

Thứ tư, chất lượng tài sản khi thị trường xuất khẩu dừng lại sẽ khiến dòng tiền của doanh nghiệp chậm đi kéo chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại suy giảm.

Do đó, lợi nhuận chắc chắn bị ảnh hưởng khi chất lượng tài sản suy giảm thì chi phí trích lập dự phòng sẽ tăng lên.

"Chúng tôi đã tiến hành triển khai nghiên cứu những khó khăn cụ thể, cá thể hoá khó khăn để cùng doanh nghiệp tháo gỡ. BIDV đang yêu cầu các chi nhánh làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp.

Lợi nhuận chắc chắn sẽ có suy giảm cho dù có thành công trong việc đàm phán thuế quan", ông Tú nói.

Về kế hoạch trích lập dự phòng, năm nay, BIDV sẽ trích xoay quanh 21.000 tỷ, tương đương năm 2024. Năm nay, tốc độ tăng trường tín dụng lên tới 16% nên tỷ lệ trích so với dư nợ tín dụng giảm xuống.



Hé mở với cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng giám đốc cho biết: Dư nợ tín dụng cuối quý I khoảng 2,07 triệu tỷ, tăng 2,6% so với đầu năm. Huy động vốn đạt 2,17 triệu tỷ, tăng 1,17%.



Lợi nhuận ước đạt 7.019 tỷ trong quý đầu năm, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.



Tỷ lệ nợ xấu đạt 1,65%, gia tăng so với đầu năm. Chỉ tiêu LDR là 83%.

Định hướng của BIDV với việc tham gia xây dựng sàn giao dịch tài sản số

Trước ý kiến của cổ đông về việc tham gia xây dựng sàn giao dịch tài sản số, lãnh đạo BIDV cho biết, sàn giao dịch tài sản số sẽ dành cho khối các doanh nghiệp, tư nhân, BIDV không có chủ trương hay kế hoạch lập công ty để triển khai sàn giao dịch. Việc này yêu cầu đòi hỏi về vốn, kỹ thuật rất lớn.

Song lãnh đạo ngân hàng cho biết, BIDV sẽ tham gia vào thị trường với vai trò là một ngân hàng lớn như đã phục vụ thanh toán trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại Đại hội, tất cả các tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ đồng thuận rất cao. Đặc biệt, cổ đông cũng đã thống nhất thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Được giới thiệu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị là ông Lê Quốc Nghị, hiện đang giữ chức Vụ trưởng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Nghị sinh năm 1965, bắt đầu công tác tại Ngân hàng Nhà nước từ năm 1989 và đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Trưởng phòng Tổng hợp và Nghiên cứu kinh tế, Trưởng phòng Tin học tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tây (cũ); Kiểm soát viên tại Vụ Tổng kiểm soát Ngân hàng Nhà nước; sau đó lần lượt giữ các vị trí Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Vụ trưởng và Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước.

Đối với vị trí thành viên Ban Kiểm soát, ứng viên được đề cử là ông Huỳnh Phương, sinh năm 1968. Ông Phương từng là thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Đông Á (nay là Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki), nguyên Phó Giám đốc Ban Kiểm tra và Giám sát tuân thủ tại BIDV.