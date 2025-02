Lãnh đạo địa phương nói gì việc 13 hộ dân bị giải tỏa trắng ở Long An chưa được hỗ trợ tái định cư?

Trao đổi với phóng viên Dân Việt ngày 27/2, đại diện 13 hộ dân ở TP.Tân An, Long An chị Nguyễn Thị Kiều Hoa (nằm trong diện giải tỏa trắng liên quan dự án bờ kè sông Vàm Cỏ Tây và chỉnh trang khu dân cư tại phường 6 và phường 2), khẳng định: "Chúng tôi đợi chờ được bồi thường, tái định cư đã quá lâu, nếu kết quả giải quyết không thỏa đáng, chúng tôi sẽ khởi kiện hội đồng bồi thường TP.Tân An…".

Nhiều năm phải ở trọ

Chị Hoa cho biết, nhiều hộ bị giải tỏa trắng nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp và đất của người khác để bàn giao mặt bằng xây dựng bờ kè sông Vàm Cỏ Tây và chỉnh trang khu dân cư tại phường 6 và phường 2, TP. Tân An.

Chị Nguyễn Thị Kiều Hoa, một trong 13 hộ dân khẳng định, nếu UBND TP Tân An, trong đó là hội đồng bồi thường giải quyết không thỏa đáng, 13 hộ sẽ khởi kiện ra tòa. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước khi thực hiện dự án, UBND TP. Tân An đã nhiều lần họp dân, phổ biến dự án này sẽ thực hiện bồi thường giải tỏa theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND và Quyết định 40/2020/QĐ-UBND.

Cụ thể, 13 hộ dân phường 6 và phường 2 xây nhà trên đất nông nghiệp hoặc đất của người khác, khi Nhà nước thu hồi đất, giải tỏa trắng nhà mà không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn, nếu có nhu cầu về đất ở thì gửi đơn đến UBND cấp thành phố để được xem xét các trường hợp cụ thể.

UBND thành phố sẽ đề xuất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) xem xét trình UBND tỉnh Long An cho chủ trương giao đất tái định cư (theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất) nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

Khi nhận được phản hồi như vậy, chị Hoa cùng các hộ còn lại thống nhất chủ trương của Nhà nước, bàn giao mặt bằng làm dự án sớm hoàn thành để chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp như lời lãnh đạo chính quyền địa phương vận động.

Từ khi giao mặt bằng đến nay, 13 hộ dân này phải tự thuê nhà trọ để ở và không được chính quyền hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Theo chị Hoa, tháng 9/2023, chị và 12 hộ còn lại đã làm hồ sơ gửi lên UBND TP.Tân An và các cấp xin được mua đất tái định cư (theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất). Nhưng, đến nay chưa nhận được phản hồi.

"Chúng tôi không khỏi thắc mắc vì sao UBND TP.Tân An, trong đó là hội đồng bồi thường, không thực hiện đúng như lời vận động đã được triển khai tại các cuộc họp dân là dự án này thực hiện theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND và 40/2020/QĐ-UBND để người dân hưởng được đúng chính sách và quyền lợi của mình, được mua đất để ổn định cuộc sống cho con em có nơi ở đến trường học tập…", chị Hoa bức xúc.

Một cuộc họp với 13 hộ dân đầy hứa hẹn

Tại cuộc đối thoại với 13 hộ dân ở UBND TP.Tân An ngày 14/1 do ông Võ Hồng Thảo (Chủ tịch UBND TP.Tân An) chủ trì, ông Thảo khẳng định: "Địa phương sẽ không bao giờ bỏ rơi quyền lợi của người dân…".

Nội dung phúc đáp của Sở TNMT tỉnh Long An nêu rõ: "Đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt". Ảnh: Chinh Hoàng

Theo ông Thảo, trong quá trình thành phố giải quyết các kiến nghị của người dân, đôi lúc chậm trễ, ảnh hưởng quyền lợi của mọi người. Trong thời gian thực hiện dự án có sự chuyển tiếp giữa 2 quy định Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024. Trong đó, có những vấn đề chưa thống nhất giữa hai quy định này, cần phải có thời gian xem xét. Đồng thời, ông Thảo chỉ đạo thời hạn các phòng ban có văn bản tham mưu cho thành phố trước ngày 17/1/2025".

Diễn biến tiếp theo, ngày 17/1, ông Hồ Hoài Vũ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Tân An, đã ký văn bản về việc đề xuất hướng dẫn thực hiện hình thức giao đất ở (theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất) cho các trường hợp không đủ điều kiện bố trí tái định cư, thuộc dự án kè và dự án chỉnh trang khu dân cư cặp bờ kè chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây, phường 2, phường 6, TP. Tân An.

Văn bản này gửi UBND TP.Tân An đề nghị Sở TNMT tỉnh Long An hướng dẫn thực hiện đối với 2 dự án nêu trên, có được áp dụng thực hiện theo các quy định của Luật Đất đai năm 2024 cụ thể tại khoản 2 điêu 108 có quy định: "Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản cho từng dự án cụ thể" và khoản 5 điều 111: "Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, thị trấn tại khu vực nông thôn hoặc trong địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc trong địa bàn quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất thu hồi thì được Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở".

Lý do, 2 dự án trên đã được UBND TP.Tân An ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Quyết định số 2971/QĐ-UBND, ngày 19/10/2023 "Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án kè chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây (đoạn từ Chợ cá Phường 2 đến cầu mới Tân An) và Quyết định số 3659/QĐ-UBND, ngày 29/11/2023 "Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án chỉnh trang khu dân cư cặp bờ kè chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây (đoạn từ chợ cá Phường 2 đến cầu mới Tân An).

Phúc đáp các văn bản của UBND TP.Tân An, ngày 12/2, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An Nguyễn Văn Thông đã ký văn bản số 789 STNMT – QLĐĐ phản hồi như sau: Hiện nay Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/03/2018 và Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh đã thay thế bởi Quyết định 48/2024/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.Tân An phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (tức thời điểm tháng 10 – 11/2023), Sở không nhận được đề nghị từ UBND TP về việc giao đất tái định cư (theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất).

"Căn cứ khoản 5 Điều 111 Luật Đất đai năm 2024 và tại khoản 2 Điều 31 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cự khi Nhà nước thu hồi đất quy định: Đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt", nội dung phúc đáp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An nêu rõ.

Mặt khác, theo báo cáo UBND TP.Tân An, TP đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hai dự án nêu trên tại Quyết định số 3659/QĐ-UBND ngày 29/11/2023. Căn cứ quy định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND TP. Tân An rà soát từng trường hợp cụ thể thực hiện đảm bảo theo quy định.

Xin người dân cảm thông, chia sẻ

Trả lời thắc mắc của phóng viên Dân Việt vì sao đến nay các hộ dân vẫn chưa được giải quyết về vấn đề đền bù, hỗ trợ? Bí thư Thành ủy Tân An Lê Công Đỉnh cho hay: "Tôi đã nghe anh em báo cáo, TP đã xin ý kiến của Sở TNMT, tuy nhiên Sở căn cứ vào quy định pháp luật nên không đồng ý. UBND TP. Tân An sẽ có văn bản trả lời cho 13 hộ dân được biết, cảm thông, chia sẻ".

Về hướng giải quyết cho 13 hộ dân, Bí thư Thành ủy Tân An nói: "Cái đó theo quy định rồi, không được là không được đâu…!".

PV tiếp tục trao đổi với quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng TP.Tân An - ông Phan Lê Minh, ông cho biết: "Khi nhận được đơn đề nghị mua đất tái định cư (theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất) của các hộ dân thì Ban đã tổng hợp, báo cáo kiến nghị lên Hội đồng bồi thường theo đúng quy định của quyết định 09 và 40 nhiều lần từ năm 2023 đến tháng 7/2024. Chức năng của Ban chỉ báo cáo, đề xuất theo quy định. Còn quyết định ở hội đồng bồi thường".

Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An (kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) ông Trịnh Đăng Khoa trao đổi với phóng viên cho biết: "Trên cơ sở văn bản của sở TNMT, Ban quản lý dự án đang thực hiện hồ sơ báo cáo UBND TP có văn bản thông tin chính thức đến hộ dân. Các phòng chuyên môn đang phối hợp cùng ban để xây dựng phương án hỗ trợ".

Trở lại câu chuyện với chị Hoa, chị khẳng định nếu UBND TP.Tân An, trong đó là hội đồng bồi thường không có phương án thỏa đáng thì chị cùng 12 hộ dân sẽ kiến nghị các cấp lãnh đạo tỉnh Long An vào cuộc thanh tra, giải quyết vụ việc. Đồng thời, sẽ khởi kiện hội đồng bồi thường TP.Tân An ra tòa để giải quyết.