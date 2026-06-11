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Thứ năm, ngày 11/06/2026 10:13 GMT+7

Lãnh đạo Sun Group đề xuất với Thủ tướng Thái Lan kiến tạo “Hai quốc gia, một điểm đến”

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M.M Thứ năm, ngày 11/06/2026 10:13 GMT+7
Chủ tịch Tập đoàn Sun Group đề xuất một số trụ cột hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp hai nước, nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam – Thái Lan.
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Chiều 9/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam (diễn ra vào hai ngày 8–9/6/2026) nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có các cuộc gặp gỡ với những doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong đó có Sun Group.

Tại buổi gặp gỡ riêng giữa ngài Thủ tướng Thái Lan với Sun Group, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group đã điểm qua những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn, bao gồm: nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản và hạ tầng cùng các lĩnh vực mới được bổ sung gần đây để hoàn thiện hệ sinh thái như: y tế, giáo dục, hàng không và tài chính - ngân hàng.

Thủ tướng Thái Lan lắng nghe chia sẻ từ lãnh đạo Tập đoàn Sun Group.

Trên nền tảng đó, Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường đề xuất một số trụ cột hợp tác chiến lược với phía Thái Lan. Tiêu biểu là đề xuất kiến tạo "Hai quốc gia, một điểm đến" kết nối các điểm đến nổi tiếng của hai nước như Phú Quốc – Phuket – Koh Samui.

“Bên cạnh đường bay hàng ngày Phú Quốc – Bangkok mới, Sun PhuQuoc Airways sẽ mở rộng mạng lưới từ Phú Quốc, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đến Phuket, Chiang Mai và xa hơn nữa; đồng thời, tận dụng chính sách miễn thị thực của Phú Quốc, chúng tôi sẽ kết đôi các hòn đảo của hai bên, để du khách từ Châu Âu, các nước CIS và chính người dân của hai nước đến trải nghiệm cả hai quốc gia như một điểm đến duy nhất, thông suốt”- lãnh đạo Sun Group bày tỏ.

Lãnh đạo Sun Group kỳ vọng phía Thái Lan sẽ hỗ trợ chính sách ưu tiên về khung giờ cất hạ cánh (slots) tại các cửa ngõ bận rộn nhất của Thái Lan, cũng như việc cùng quảng bá cho hai quốc gia ra thế giới như một điểm đến.

Bên cạnh đó, Sun Group cũng đang có nhiều kế hoạch hợp tác đào tạo nhân tài cho ngành hàng không, khách sạn, y tế - nguồn nhân lực mà cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều đang thiếu trầm trọng. Do vậy, ông Đặng Minh Trường cũng bày tỏ mong muốn hai bên sẽ có cơ hội hợp tác đào tạo, trao đổi nhân sự học tập và giảng dạy.

Cũng tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo Sun Group đã giới thiệu về các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 do Tập đoàn đầu tư và triển khai như: Tổ hợp đa chức năng APEC 2027 với Trung tâm Hội nghị- triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng…; Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường mới nối từ sân bay đến tổ hợp APEC, hệ thống tàu điện nhẹ LRT, tổ hợp “thành phố khách sạn” tại khu vực Bãi Đất Đỏ quy mô gần 7.000 phòng và tổ hợp lưu trú, dịch vụ, thương mại Núi Ông Quán… Đồng thời, Sun Group cũng bày tỏ mong muốn có cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan tại các dự án xây dựng trong tương lai, để cùng kiến tạo những công trình biểu tượng của kỷ nguyên mới trong khu vực.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ.

Chia sẻ cởi mở và bày tỏ hào hứng với hành trình gần 20 năm “Làm đẹp những vùng đất” cũng như đề xuất hợp tác từ phía Sun Group, Thủ tướng Thái Lan cho biết, ông đã từng đến thăm Bà Nà Hills cách đây 7-8 năm và "cáp treo ở đó rất tuyệt".

"Chúng tôi hoàn toàn có thể giới thiệu cho các bạn những đối tác tiềm năng. Mối quan hệ này nên là con đường hai chiều. Sẽ có những doanh nghiệp Thái Lan sang hợp tác với các bạn và ngược lại. Tôi tin đây sẽ là một chiến lược rất tốt để mối quan hệ hợp tác của chúng ta tiến về phía trước và củng cố hoạt động kinh doanh của hai bên” -Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định.

Thủ tướng Thái Lan cũng bày tỏ mong muốn sớm gặp lại đại diện Sun Group tại Thái Lan và cùng thảo luận sâu hơn về kế hoạch kinh doanh và hợp tác hai bên. “Sẽ rất tuyệt nếu thấy sự hợp tác giữa các bạn và các tập đoàn lớn của Thái Lan” – Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ.

Thủ tướng Thái Lan (giữa) cùng phái đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Sun Group.

Những đề xuất mang tính chiến lược của lãnh đạo Sun Group được xây dựng dựa trên nền tảng hợp tác bền vững và thực chất giữa Sun Group với các đối tác Thái Lan. Được biết, cả bốn công trình biểu tượng đưa thương hiệu Sun Group vang danh thế giới bao gồm: InterContinental Danang Sun Peninsula (Đà Nẵng), JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay (Phú Quốc), Hotel de la Coupole – MGallery (Sa Pa) và Capella Hanoi (Hà Nội) đều được kiến tạo bởi những kiến trúc sư tài năng thuộc BENSLEY Studio có trụ sở tại Bangkok của KTS lừng danh Bill Bensley. Thái Lan cũng là một trong những thị trường khách quốc tế trung thành nhất của Sun Group khi lượng khách đến các công viên Sun World năm 2025 tăng hơn 22% so với năm trước.

Đặc biệt, mới đây, tại Bangkok, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, Sun Group và Central Pattana (nhà phát triển bất động sản bán lẻ hàng đầu Thái Lan thuộc Central Group) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) để phát triển các dự án trung tâm thương mại và tổ hợp phức hợp cao cấp tại Đà Nẵng, TP.HCM và Phú Quốc.

Trước đó, tại hội đàm ngày 8/6 với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Anutin đánh giá quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay, khẳng định môi trường đầu tư và kinh doanh của Việt Nam ngày càng thuận lợi, đồng thời cam kết sẽ khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam. Hai bên đặt mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 25 tỷ USD và hướng tới 50 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững.

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