Lãnh đạo TP.HCM mong có nhiều chương trình như "Anh trai say hi" Lãnh đạo TP.HCM mong có nhiều chương trình thu hút cộng đồng như "Anh trai say hi"

Tại buổi họp mặt văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025 sáng 24/2, Bí thư Thành ủy TP.HCM mong muốn có nhiều sản phẩm nghệ thuật chất lượng tạo năng lượng, cảm hứng thu hút cộng đồng như chương trình như "Anh trai say hi".

Sáng 24/2, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức buổi họp mặt văn nghệ sĩ, , phóng viên, biên tập viên dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025. Buổi họp mặt, nhằm ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của các văn nghệ sĩ (VNS) và nhà báo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM, đồng thời khơi dậy tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ VNS và nhà báo trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, sáng tác, quảng bá các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật mang dấu ấn 50 năm xây dựng và phát triển thành phố. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM chúc mừng và thăm hỏi hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Ảnh: DP Chương trình có đại diện các nhà báo của các cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM và các văn nghệ sĩ đại diện 9 Hội văn học nghệ thuật thành phố và một số nghệ sĩ tiêu biểu đã có nhiều cống hiến tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc về TP.HCM. Tại buổi họp mặt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thọ Truyền đã báo cáo tóm tắt tình hình văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản TPHCM năm 2024 và Tết Ất Tỵ năm 2025. Theo ông Truyền, năm 2024, mặc dù vẫn còn những ảnh hưởng nặng nề từ sự bất ổn của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, tuy nhiên cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững sự ổn định. Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM bắt tay động viên NSND Kim Xuân. Ảnh: DP Trong những năm qua, giới văn nghệ sĩ và báo chí đã có nhiều sáng tác, tác phẩm có chất lượng cao, thể hiện tốt vai trò của tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp góp phần vào việc phát triển của lĩnh vực văn học nghệ thuật TP.HCM. Các hoạt động văn học - nghệ thuật được quan tâm đầu tư, mang lại sự sinh động, phong phú, đa dạng cho bộ mặt văn hóa nghệ thuật thành phố. Hòa Minzy lần đầu lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi khi Đức Phúc tham gia "Anh trai say hi" ĐỌC NGAY Một trong những kết quả khác là công tác bảo tồn và phát huy các di tích văn hóa, di tích lịch sử và văn hóa phi vật thể tiếp tục được quan tâm. TP triển khai thực hiện đầu tư thực hiện các dự án và công trình trọng điểm như: Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, xây dựng mới trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu... Ông Nguyễn Thọ Truyền cho biết: "TP.HCM hiện cũng là địa phương duy nhất trong cả nước, có nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đến nay, trên địa bàn TP đã xây dựng gần 5.000 thiết chế Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh vật thể với nhiều mô hình, giải pháp phù hợp với đặc thù tại địa phương, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa, thấm sâu và hình thành nét đặc trưng trong xây dựng giá trị văn hóa con người của TP mang tên Bác". NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM thay mặt các văn nghệ sĩ đề xuất TP cần chú trọng đầu tư về mặt thiết chế văn hóa, quan tâm đến hai đơn vị đào tạo của trung ương đang đóng trên địa bàn, đó là Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và Nhạc Viện TP.HCM. Cô gửi gắm niềm tin, sức mạnh sáng tạo vào các văn nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ sẽ có thật nhiều sáng tác mới về TP.HCM, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. NSND Trịnh Kim Chi thay mặt các văn nghệ sĩ phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: DP Trong khi đó, rapper HIEUTHUHAI (tên thật là Trần Minh Hiếu) chia sẻ, trong năm qua, nền văn học, nghệ thuật của TP.HCM và cả nước đã có những bước tiến mạnh mẽ. Trong đó, chương trình "Anh trai say hi" là một trong những điểm nhấn để đưa ngành văn hóa, nghệ thuật vươn tầm thế giới. Anh nói: "Tôi tự hào vì được là một phần nhỏ trong hành trình tuyệt vời đó. Sự thành công này không thể không nhắc tới sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện từ UBND TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao. Từ sự đồng hành, hỗ trợ này mà các nghệ sĩ trẻ như tôi có cơ hội phát triển, đóng góp nhiều hơn cho nền văn học nghệ thuật nước nhà". Qua những ý kiến đóng góp đã cho thấy càng ngày càng có nhiều tác phẩm văn hóa nghệ thuật được chăm chút, ngợi ca TP và chính sự quan tâm đầu tư cho văn hóa xã hội, đời sống tinh thần từ những tác phẩm đã được nâng cao hiệu quả nhiều hơn. Đây là kết quả từ sự lắng nghe, tiếp thu để có sự đầu tư cho phát triển văn hóa xã hội đúng hướng. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, chương trình "Anh trai say hi" được giới trẻ rất ngưỡng mộ, đây là một sự sáng tạo lớn. Lãnh đạo Thành ủy TPHCM muốn nghe nghệ sĩ chia sẻ, để xuất để chương trình được phát huy, đưa vào đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, của giới trẻ. "Điều gì giúp bạn có những cảm hứng sáng tạo, độc đáo này. Chương trình đã thành công, làm cách nào để tiếp tục phát huy, tạo sân chơi bổ ích, tạo tinh thần, năng lượng, cảm hứng để thu hút mọi người", Bí thư TP.HCM mong mỏi. Tham khảo thêm Mono bị phản ứng vì phớt lờ "anh trai say hi" JSOL

Người hâm mộ vây kín Issac sau thành công tại "Anh trai say hi"

Hòa Minzy lần đầu lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi khi Đức Phúc tham gia "Anh trai say hi"