Lào Cai chấp thuận chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Yên Ninh, vốn đầu tư gần 865 tỷ đồng

Lào Cai giao Hacom làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Yên Ninh

Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty CP đầu tư Hacom Lào Cai làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Quy mô của dự án hơn 2,2 ha, trong đó diện tích xây nhà ở xã hội hơn 0,86 ha, diện tích đất giao thông, nhà để xe và hạ tầng kỹ thuật là 0,9 ha, diện tích đất cây xanh là 0,44 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 865 tỷ đồng, trong đó 190 tỷ đồng là vốn góp của chủ đầu tư, số vốn còn lại huy động từ các tổ chức tín dụng khác.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Dự án nhà ở xã hội Yên Ninh gồm 5 tòa nhà cao 11 tầng, cấp ứng khoảng 807 căn hộ chung cư có đầy đủ hành lang, thang bộ, thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, thu gom rác thải… để phục vụ cư dân (diện tích sử dụng các căn hộ phải đảm bảo theo quy định về tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội). Quy mô dân số khoảng 2.166 người.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày chủ đầu tư được giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án trong vòng 30 tháng.

Trước đó, Lào Cai cũng công bố kế hoạch đưa vào sử dụng 1.580 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, hướng tới hoàn thành mục tiêu 8.300 căn nhà xã hội đến năm 2030, trong đó Lào Cai cũ chỉ tiêu khoảng 7.600 căn, Yên Bái cũ khoảng 700 căn.

Hiện nay, Lào Cai đang có 48 dự án nhà ở thương mại (bao gồm hơn 10.000 nhà riêng lẻ, gần 260 căn hộ chung cư) cùng 3 dự án nhà ở xã hội lớn với tổng quy mô 3.685 căn. Trong đó, nổi bật là dự án Khu dự phòng Tây Bắc với 736 căn hộ xã hội và 181 căn thương mại; dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư giáp đường B6 kéo dài có 2.189 căn; dự án khu bờ Tả sông Hồng có 760 căn.

Ngoài ra, Lào Cai cũng đã khởi công 5 dự án mới với tổng quy mô hơn 3.000 căn hộ phân bổ tại khu Cam Đường, đường Điện Biên, Bình Minh Tây Bắc và phường Yên Bái.



Theo Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 – 2030, Lào Cai được giao chỉ tiêu xây dựng khoảng 8.300 căn nhà ở xã hội, trong đó giai đoạn 2021 – 2025 sẽ đạt khoảng 4.500 căn. Riêng trong năm 2025 đạt 2.228 căn, năm 2026 đạt 559 căn, năm 2027 đạt 974 căn, năm 2028 đạt 1.407 căn, năm 2029 đạt 1.701 căn, năm 2030 đạt 1.431 căn.