Tham gia lễ phát động "Chung sức xây dựng nông thôn mới" tại xã Bản Phiệt có đồng chí Nguyễn Chung Thành, Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ; Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận các thôn trên địa bàn xã. Ảnh: Thanh Nga

Ra quân xây dựng nông thôn mới

Theo đó, ngày 4/4, UBND xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) tổ chức lễ ra quân phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, năm 2025.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân đã tham gia cùng địa phương đổ bê tông tuyến đường giao thông nông thôn Pạc Tà - Cốc Lầy với chiều dài gần 3 km, tuyến giao thông này có bề rộng mặt đường 4 m, qua đó giúp nhân dân đi lại thuận tiện, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương.

Chia sẻ với phóng viên báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/điện tử Trang Trại VIệt, ông Đoàn Văn Tám, Bí thư Chi bộ thôn Cốc Lầy (xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, Lài Cai) hồ hởi cho biết: Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, Lào Cai mang ý nghĩa to lớn. Chương trình không chỉ nâng cấp hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế... mà còn cải thiện đời sống người dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế bền vững. Công tác giảm nghèo, bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc văn hóa... là những mục tiêu quan trọng được hướng đến, góp phần xây dựng xã Bản Phiệt giàu đẹp, văn minh.



Cũng trong buổi ra quân này, các đại biểu đã cùng tham gia thu hoạch cá giúp hộ gia đình ông Thèn Văn Quyết, thôn Cốc Lầy. Đồng thời tiến hành tổng vệ sinh môi trường nông thôn tại các thôn bản trong xã.



Các đại biểu và nhân dân thu hoạch cá giúp gia đình ông Thèn Văn Quyết ở thôn Cốc Lầy trong ngày ra quân phát động phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển nông nghiệp hàng hóa.. Ảnh: Thanh Nga

Thực tế cho thấy, sau 14 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã và đang khởi sắc; kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, trường học, điện lưới quốc gia, trạm y tế, được quan tâm đầu tư, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh; sản xuất nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bản Phiệt chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đến nay, xã Bản Phiệt đã có 2/8 thôn hoàn thành thôn kiểu mẫu; Xã hoàn thành 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Công tác vệ sinh môi trường được các thôn duy trì thường xuyên vào những ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và cuối tháng. 100% các tuyến đường giao thông nông thôn được thường xuyên duy tu, bảo dưỡng; 100% các thôn đã đầu tư trồng hoa tại các nhà văn hóa thôn, các tuyến đường của thôn, trường học, trạm y tế.

Toàn xã trồng được trên 9,7 km đường hoa, làm gần 35 km đường điện thắp sáng, 3,2km đường cờ theo mẫu trên các trục đường chính, đường liên thôn, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh. Toàn xã đã mở mới và mở rộng và đổ bê tông xi măng đường giao thông nông thôn từ 4m lên 6m được 6,7km, lát gạch vỉa hè 800m...

Ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Bản Phiệt phát biểu và chia sẻ những kết quả đạt được sau 14 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Ảnh: Thanh Nga

Đời sống kinh tế của nhân dân xã Bản Phiệt ngày một nâng cao; Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 56,5 triệu đồng/người/năm (tăng 20,52 triệu đồng so với năm 2021). Giá trị thu nhập trên 01 ha diện tích đất canh tác đạt 116 triệu đồng/ha (tăng 15,7 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021). Đã triển khai, tuyên truyền rộng khắp đến nhân dân chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất sản phẩm nông sản an toàn được quan tâm, áp dụng: duy trì có hiệu quả mô hình sản xuất dứa an toàn theo tiêu chuẩn VietGap tại thôn Nậm Sưu, Nậm Sò với 10ha/80 hộ tham gia; duy trì 01 sản phẩm được công nhận và xếp hạng OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Đặc biệt đã thu hút được các nhà đầu tư đến đầu tư cơ sở chế biến sơ, sợi chuối của Hợp tác xã Sợi Chuối tại thôn Nậm Sưu.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, Lào Cai vui mừng cho hay: Xã Bản Phiệt hiện đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Hơn 14 năm bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, đến nay đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng cao rõ rệt. Hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và giáo dục. Cuộc sống người dân ngày càng ổn định, diện mạo nông thôn đổi thay tích cực.

Các đại biểu và người dân xã Bản Phiệt tham gia làm đường giao thông nông thôn trong ngày ra quân phát động phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới". Ảnh: Thanh Nga

Chủ tịch UBND xã Bản Phiệt cho hay, có được kết quả trên là do xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia, qua đó phát huy được sức mạnh tổng thể, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhân dân chính là chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới.

Đây là một hoạt động thiết thực, nhằm bảo vệ môi trường, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người dân về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, giúp địa phương nâng cao chất lượng tiêu chí Môi trường trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao trong toàn xã.