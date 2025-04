Lào Cai: Nâng cao tính chủ động trong công tác PCCCR

Tình huống giả định xảy ra cháy rừng tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát. Ảnh: Thanh Tuấn.

Theo đó, tình huống giả định được đặt ra là: Ngày 19/3/2025, thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài, cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV. Tổ tuần tra rừng thôn Dền Sáng gồm 5 người do kiểm lâm địa bàn làm Tổ trưởng tổ chức tuần tra khu vực rừng do Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát quản lý thì phát hiện đám cháy tại lô 4, khoảnh 5, tiểu khu 69. Tổ tuần tra đã tiến hành dập lửa nhưng do lực lượng mỏng nên không kiểm soát được đám cháy.

Kiểm lâm địa bàn đã báo Trưởng thôn để huy động lực lượng, nhân dân trong thôn dập lửa cứu rừng. Nhận định có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát của Tổ Phòng cháy, chữa cháy cơ sở thôn Dền Sáng, Tổ trưởng Tổ Phòng cháy, chữa cháy thôn đã báo cáo Hạt trưởng, Trưởng Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dền Sáng xin chi viện lực lượng.

Nhận được tin báo, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát và Ủy ban nhân dân xã Dền Sáng đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ kết hợp với lực lượng của thôn tiến hành cơ động lên địa điểm khu rừng đang xảy ra cháy tham gia chữa cháy, phát đường băng cản lửa, ngăn cháy lan vào rừng tự nhiên.

Thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và cứu nạn, cứu hộ năm 2025. Ảnh: Thanh Tuấn.

Phần thực hành diễn ra với sự tham gia của gần 70 người gồm lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm và Nhân dân địa phương.

Nhờ có sự hiệp đồng tác chiến, các lực lượng tham gia chữa cháy đã khẩn trương triển khai các phương án, khoanh vùng đám cháy. Sau khoảng 15 phút, các lực lượng đã dập tắt các đám cháy không để lan rộng, đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Buổi thực tập được tổ chức nhằm nâng cao tính chủ động trong công tác PCCCR của các chủ rừng; tăng cường năng lực lãnh đạo, điều hành, bảo đảm chủ động và hiệu quả trong việc chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu, hỗ trợ khi có cháy rừng xảy ra.

Đồng thời, nâng cao khả năng sẵn sàng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng trong việc xử lý tình huống, đảm bảo cho công tác PCCCR năm 2025.