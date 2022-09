Lập team khám phá “biển trong lòng Hà Nội” dịp Quốc khánh

Ngoài những phút giây thư thái thả mình trên bộ ba cây cầu nghệ thuật đẹp mắt là Atlantis, Waverly, Coastal; hay ngả lưng ngắm nhìn tầm view triệu USD ở các chòi nghỉ tại công viên cát Sandy Park rộng 10.000 m2; ai cũng có cơ hội tham gia vào cuộc đua sôi động của các bộ môn thể thao như chèo thuyền Kayak, chạy mô tô nước tốc độ cao tại Hồ nước mặn nhân tạo hàng đầu châu Á Laguna quy mô lên tới 9,3 ha hay “Hồ nước ngọt trải cát trắng nhân tạo lớn nhất Việt Nam” rộng 24,5 ha. Đặc biệt, cư dân nhí cũng được dành riêng “thế giới tuổi thơ” đầy màu sắc trước thềm năm học mới 2022 – 2023. Cụ thể, tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, các em sẽ được thỏa sức chinh phục sân chơi nước sặc sỡ sắc màu, vịnh trượt nước tốc độ, thuyền hải tặc hay nhà phao siêu to khổng lồ tại bãi cát trung tâm. Tại Vinhomes Ocean Park, các hoạt động được tổ chức thiên về những trải nghiệm văn hóa, như tham gia các trò chơi dân gian: ô ăn quan, nhảy dây, đi cà kheo, bịt mắt đập niêu; hay tự tay nặn tò he; làm diều giấy, trang trí đèn lồng…