Lật xuồng khiến 1 người tử vong

Theo thông tin từ công an Hải Phòng, vào hồi 15h36’ ngày 27/2, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) Công an TP.Hải Phòng đã tiếp nhận tin báo về vụ đuối nước xảy ra tại khu vực sông Rế, đoạn qua QL17B, phường Lê Lợi, quận An Dương (Hải Phòng).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CAHP.

Theo thông tin ban đầu khoảng 15h cùng ngày, 3 người dân di chuyển bằng xuồng từ bãi nuôi trồng thủy sản sang bờ phía đường 17B. Khi đến giữa sông, xuồng bất ngờ bị lật khiến cả 3 người rơi xuống nước.

Người dân xung quanh đã kịp thời cứu được 2 người, riêng nạn nhân V.V.G, sinh năm 1982, trú tại quận Lê Chân (Hải Phòng) không may tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH), Đội Cảnh sát PCCC & CNCH trên sông đã huy động 1 xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ Tổ cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn và dưới nước lặn tìm kiếm. Đến 17 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho Công an phường Lê Lợi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH khuyến cáo người dân cẩn trọng khi tham gia giao thông đường thủy, đặc biệt tuân thủ các quy định về an toàn như mặc áo phao, kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển.