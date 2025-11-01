Lầu Năm Góc chấp nhận chuyển giao Tomahawk cho Ukraine

Tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk được phóng từ tàu hành trình tên lửa dẫn đường USS St George. Ảnh: Reuters.

Bộ Tổng tham mưu liên quân đã thông báo cho Nhà Trắng về kết quả đánh giá này ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - người đã nhiều lần kêu gọi được nhận tên lửa Tomahawk để tấn công hiệu quả hơn vào các cơ sở dầu mỏ và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Tomahawk có tầm bắn khoảng 1.000 dặm (khoảng 1.600 km).

Bản đánh giá này khiến các đồng minh châu Âu của Mỹ phấn khởi, vì họ cho rằng Washington giờ đây có ít lý do hơn để từ chối cung cấp loại tên lửa này. Hai quan chức châu Âu cho biết, vài ngày trước cuộc gặp ông Zelensky, ông Trump từng nói rằng Mỹ “có rất nhiều Tomahawk” và có thể “cho Ukraine một số”.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và châu Âu đã bất ngờ khi chỉ vài ngày sau đó, ông Trump thay đổi hoàn toàn lập trường. Trong phần phát biểu mở đầu tại bữa trưa làm việc ở Nhà Trắng với ông Zelensky, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Mỹ “cần” những quả Tomahawk này. Sau đó, trong cuộc trò chuyện kín, ông nói với ông Zelensky rằng Mỹ sẽ không cung cấp chúng - ít nhất là “chưa phải lúc này”.

Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo CNN, ông Putin đã nói với ông Trump rằng Tomahawk có thể tấn công các thành phố lớn của Nga như Moskva và St. Petersburg nhưng sẽ “không tạo ra tác động đáng kể nào trên chiến trường”, trong khi lại “phá hoại quan hệ Mỹ -Nga”.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều từ chối bình luận về thông tin này.

Nguồn tin của CNN cho biết, ông Trump chưa hoàn toàn gạt bỏ phương án cung cấp Tomahawk, và chính quyền của ông đã chuẩn bị sẵn kế hoạch triển khai nếu ông ra lệnh.

Gần đây, ông Trump ngày càng tỏ ra thất vọng với việc ông Putin không chịu xem xét nghiêm túc các cuộc đàm phán hòa bình, nên tuần trước ông đã phê duyệt gói trừng phạt mới nhắm vào các công ty dầu mỏ Nga và tạm hủy kế hoạch gặp ông Putin tại Budapest để bàn về Ukraine.

Dù Lầu Năm Góc không còn lo ngại về nguồn dự trữ, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết vẫn còn nhiều vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc Ukraine huấn luyện và triển khai loại tên lửa này. Một trong những câu hỏi lớn là cách Ukraine sẽ phóng chúng.

Thông thường, Tomahawk được phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm, nhưng hải quân Ukraine đã bị suy yếu nghiêm trọng, nên nhiều khả năng chúng sẽ phải được phóng từ mặt đất. Thủy quân lục chiến và Lục quân Mỹ hiện đã phát triển bệ phóng trên bộ có thể chuyển giao cho Ukraine.

Ngay cả khi Mỹ không muốn cung cấp bệ phóng, một số quan chức châu Âu tin rằng Ukraine có thể tự tìm ra cách thay thế. Một quan chức nhắc lại rằng các kỹ sư Ukraine từng tìm được giải pháp kỹ thuật để tích hợp tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp - vốn được thiết kế cho máy bay hiện đại của NATO - vào các chiến đấu cơ cũ thời Liên Xô của họ.

Trong một bài đăng trên X đầu tuần này, ông Zelensky nói Ukraine hy vọng sẽ mở rộng năng lực tấn công tầm xa trước cuối năm nay để kết thúc chiến tranh “trên những điều kiện công bằng” cho đất nước.

“Các lệnh trừng phạt toàn cầu và khả năng tấn công chính xác của chúng ta đang song hành để kết thúc cuộc chiến này theo cách công bằng cho Ukraine,” ông viết. “Tất cả các mục tiêu tấn công sâu phải được khóa chặt trước cuối năm, bao gồm việc mở rộng năng lực tầm xa của chúng ta”.