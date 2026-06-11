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Thứ năm, ngày 11/06/2026 18:29 GMT+7

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã năm 2026

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Kiều Tâm Thứ năm, ngày 11/06/2026 18:29 GMT+7
Chiều ngày 11/6, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học (Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã năm 2026. Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự sự kiện.
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Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn – Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; các phó Viện trưởng: Đặng Vũ Cảnh Linh, Nguyễn Sỹ Hùng; lãnh đạo các phòng, khoa thuộc Viện và các học viên lớp bồi dưỡng.

Đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội Nông dân trong giai đoạn mới

Thông tin về kết quả khóa học, theo đồng chí Trương Thu Trà – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng, lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã năm 2026 có 89 học viên được triệu tập đến từ 15 tỉnh/ thành phố khu vực phía Bắc: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Toàn cảnh Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã năm 2026. Ảnh: Kiều Tâm.

Trong đó, có 73 học viên là nam, chiếm 82%, và 16 học viên nữ, chiếm 18%. Về độ tuổi, học viên lớn tuổi nhất sinh năm 1973 (53 tuổi); học viên trẻ tuổi nhất sinh năm 1992 (34 tuổi).

Về trình độ chuyên môn, 100% học viên có trình độ Đại học. Về trình độ lý luận, có 4 đồng chí Cao cấp lý luận chính trị, 85 đồng chí có trình độ Trung cấp lý luận.

Về chương trình học, lớp được thiết kế với 7 chuyên đề xoay quanh các nội dung: Định hướng cơ bản trong tổ chức các cuộc vận động và các phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; Xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở, phương pháp công tác Hội; Hỗ trợ hội viên nông dân khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp; Định hướng giải pháp phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn trong giai đoạn hiện nay; Phát triển mô hình nông nghiệp xanh; Kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân; Xây dựng và phát triển chuỗi giá trị nông sản cho sản phẩm OCOP.

Ngoài thời gian học trên lớp, Ban Tổ chức lớp đã tổ chức cho học viên nghiên cứu thực tế tại Trang viên Đồng Gội, xã Hòa Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đây là trang viên kết hợp giữa trồng rau, nuôi gà, cá, chim bồ câu, dúi kết hợp trải nghiệm tham quan du lịch của 1 học viên là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc từng là học viên của Viện.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Lễ bế giảng. Ảnh: Kiều Tâm. 

Đánh giá cao chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Hội, theo đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các chuyên đề được lựa chọn bám sát những nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm mà Hội đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung khóa học tập trung vào nhiều vấn đề thiết thực như phát triển nông nghiệp xanh, sản xuất theo tiêu chuẩn, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, bảo đảm an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế nông thôn. Dù thời gian học tập không dài, chương trình vẫn cung cấp cho học viên những kiến thức cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác.

Cũng theo Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đội ngũ cán bộ Hội hiện nay đang có sự thay đổi lớn, nhiều cán bộ Hội cơ sở là cán bộ mới. Nhiều người được điều động từ các vị trí công tác khác, như bí thư, chủ tịch xã hoặc các cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Hội để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, việc tổ chức lớp bồi dưỡng trong thời điểm này là kịp thời, đúng nhu cầu thực tiễn của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng các học viên hoàn thành tốt khóa học. Ảnh: Kiều Tâm.

Tại Lễ bế giảng, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương tinh thần học tập của các học viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, cầu thị và tích cực trao đổi với giảng viên. Đây được xem là tín hiệu tích cực, thể hiện quyết tâm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở.

Sau khóa học, đồng chí Bùi Thị Thơm mong muốn các học viên sẽ vận dụng hiệu quả những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác; cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình công tác Hội tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội, hỗ trợ tốt hơn cho hội viên, nông dân và xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Trong khuôn khổ Lễ bế giảng, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cùng lãnh đạo Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học đã trao giấy chứng nhận cho 89 học viên tham gia khóa học.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học. Ảnh: Kiều Tâm.
Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Nguyễn Khắc Toàn trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học. Ảnh: Kiều Tâm.
Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, giảng viên, học viên Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Ảnh: Kiều Tâm.

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