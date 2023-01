Lễ hội Chùa Hương: Đội quân "cái bang" hết cửa tung hoành

Cũng như những năm trước, Lễ hội Chùa Hương sẽ được khai mạc vào ngày mùng 6 tháng giêng, cho đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã hoàn tất. Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban quản lý (BQL) khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn đã cho biết như vậy.

Bên cạnh sự mới lạ như sử dụng vé điện tử, xe điện để phục vụ bà con về chùa lễ phật thì những công tác khác như an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban quản lý (BQL) khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn trao đổi với phóng viên Dân Việt về công tác chuẩn bị cho Lễ hội Chùa Hương 2023.

Về công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự suốt thời gian diễn ra lễ hội. Công an huyện Mỹ Đức đã lên kế hoạch cụ thể, báo cáo và được Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội phê duyệt phương án.

Theo đó sẽ có hơn 150 cán bộ chiến sĩ công an huyện mỹ Đức sẽ làm việc quanh khu vực lễ hội. Phía trong chùa có 60 cán bộ chốt trực để đảm bảo an toàn cho bà con nhân dân từ khắp mọi miền về chùa lễ phật.

Ngoài ra, lực lượng công an còn đảm nhiệm thêm một nhiệm vụ quan trọng đó là ngăn chặn, xử lý hành vi lôi kéo, chèo kéo người đi đò, hay còn được gọi là cò. Không chỉ có Công an huyện Mỹ Đức mà công an ở các huyện có trục đường hướng về Chùa Hương, Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) cũng sẽ ngăn chặn, kết hợp xử lý hành vi này.

Hình ảnh người dân đi lễ Chùa Hương trước ngay khai hội (sáng mùng 5 tháng giêng).

Ông Nguyễn Bá Hiển cho biết: "Chủ yếu người dân ở Hương Sơn làm việc này, chúng tôi cũng đã tuyên truyền tới người dân địa phương. Quá trình mời chào khách từ xa, đeo bám gây phản cảm, mất an toàn giao thông trong khi Lễ hội Chùa Hương nhiều ngày có mưa xuân, đường trơn trượt".

Ông Hiển thông tin thêm, nhiều năm trở lại đây, Lễ hội Chùa Hương được rất nhiều người đánh giá là một lễ hội vắng bóng đội quân ăn xin, ăn mày. Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương cũng đã phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 của thành phố ký kết một văn bản phối hợp với nhau trong dịp lễ hội.

Mọi công tác để đảm bảo cho một mùa lễ hội an toàn đã được kích hoạt.

Theo đó, khi phát hiện những trường hợp lang thang ăn mày ăn xin tại Lễ hội Chùa Hương thì tổ liên ngành của ban tổ chức lễ hội sẽ đuổi, nếu trường hợp nào cố tình không chịu rời đi, tổ liên ngành sẽ phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 đưa về trung tâm.

Số lượng thuyền đò phục vụ cho Lễ hội Chùa Hương năm này không tăng nhiều so với những năm trước. Trước khi lễ hội diễn ra, người dân địa phương đã chủ động tu sửa, bảo dưỡng lại thuyền đò để phục vụ du khách một cách an toàn nhất.

Đặc biệt, theo khuyến cáo của Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương thuyền đó sẽ được sơn màu xanh để mang lại sự thân thiện, văn minh. Cũng theo ban tổ chức, hiện tại có khoảng 318 cửa hàng kinh doanh dịch vụ tính từ bến Thiên Trù lên tới động Hương Tích.

Những con đò chở khách vãn cảnh Chùa Hương được sơn màu xanh, màu thân thiện, văn minh.

"Chúng tôi đã tập huấn, tuyên truyền trên loa phóng thanh tới các hộ kinh doanh dịch vụ, để họ tuân thủ đầy đủ những nội quy của lễ hội về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, niêm yết giá cả của các mặt hàng được bày bán trên kệ", ông Nguyễn Bá Hiển nói.

Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương khuyến cáo, du khách về dự lễ hội nên thực hiện, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh; Chủ động nắm bắt thông tin truyền thông để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến hành hương về cửa phật được thuận lợi, an toàn.