Trà nương, nghệ nhân trổ tài thể hiện nét văn hóa đặc trưng mang hồn cốt Việt tại Nhật Bản

Thấu cảm với những nỗi lòng xa quê đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, chia sẻ giữa cộng đồng người Việt Nam tại Saitama với cộng đồng người Việt tại các vùng lân cận cùng nhau chào đón Tết Nguyên đán, sự kiện Lễ hội Tết Việt Saitama 2025 tại Nhật Bản với chủ đề "Tết quê hương trong lòng những người con xa xứ" diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26/1/2025 tại công viên Kanezuka – Omiya Saitama, Nhật Bản.

Ông Horimitsu Atsushi - Phó Thống đốc tỉnh Saitama giao lưu với đại sứ Phạm Quang Hiệu – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: BTC)

Đại sứ Phạm Quang Hiệu nói gì Lễ hội Tết cộng đồng người Việt tại Nhật Bản?

Chương trình được tổ chức dưới sự Bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và chính quyền tỉnh, thành phố Saitama trong dịp chào đón Tết Nguyên đán của cộng đồng người Việt Nam ở Saitama.

Phát biểu tại buổi Lễ khai mạc (ngày 25/1) Phó Thống đốc tỉnh Saitama – Ông Horimitsu Atsushi, đại diện chính quyền Nhật Bản mạnh rằng, Lễ hội không chỉ mang lại không khí Tết cho cộng đồng người Việt mà còn là một dịp để người dân Nhật Bản hiểu rõ hơn về văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Ông phát biểu: "Đây là cơ hội tuyệt vời để kết nối và giao lưu giữa các cộng đồng. Chúng tôi rất tự hào về sự đa dạng văn hóa tại Saitama và mong muốn sự kiện này sẽ thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai dân tộc".

Ông Horimitsu Atsushi - Phó Thống đốc tỉnh Saitama, đại diện chính quyền Nhật Bản phát biểu tại Lễ khai mạc Lễ hội "Tết Việt Saitama" 2025. (Ảnh: BTC)

Phía đại sứ Phạm Quang Hiệu – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản khẳng định, sự nỗ lực của cộng đồng người Việt đã mang đến một cái Tết ấm cúng và ý nghĩa. Ông nhấn mạnh: "Sự kiện này không chỉ là một lễ hội mà còn là dịp để mọi người cùng nhau ôn lại truyền thống, tạo nên một bầu không khí đoàn kết và gắn bó. Là một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây".

Lễ hội Tết Việt Saitama 2025 có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật như: múa lân, hát dân ca đã thu hút sự chú ý của đông đảo người tham dự.

Nghệ nhân văn hóa Trà Đào Đức Hiếu và trà nương Ngọc Diệp quảng diễn tại Lễ hội "Tết Việt Saitama" 2025 tại Nhật Bản. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt tại lễ hội, lần đầu tiên mọi người được trải nghiệm một nét văn hóa đặc trưng mang hồn cốt người Việt, đó là nghi lễ dâng trà và mời trà ngày Tết. Đây là một phong tục tập quán của người Việt khi "chén trà là đầu câu chuyện" do nghệ nhân văn hóa trà Đào Đức Hiếu và trà nương Ngọc Diệp quảng diễn được hòa trong tiếng sáo như một sự mở đầu năm mới kết tinh bản sắc mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc trong ngày Tết cổ truyền.

Ngoài ra, phần trình diễn áo dài truyền thống mang màu sắc cố đô Huế của thương hiệu áo dài Bạch Trà do chính cộng đồng người Việt Nam tại đây trình diễn.

Các tiết mục ca nhạc mang màu sắc Xuân rộn ràng do ca sĩ Bạch Trà đến từ Việt Nam biểu diễn cùng các tiết mục sôi động khác của cộng đồng và lối dẫn ngọt ngào, sâu lắng của MC – Nhà báo Hạnh An An đã mang đến một không gian Tết Việt tại Saitama nhiều cảm xúc.

Lễ hội Tết Việt Saitama 2025 được diễn ra với nhiều nội dung và hoạt động, được chia làm 6 khu vực như: Không gian Tết Việt, Khu giải trí, Khu vui chơi… Đặc biệt là khu vực ẩm thực với những món ăn truyền thống như: bánh chưng, giò lụa, phở và nhiều món ăn khác đã tạo nên một bức tranh Tết đầy màu sắc và ý nghĩa.

Ngoài các hoạt động giải trí, lễ hội còn tổ chức các gian hàng trưng bày văn hóa, nơi mọi người có thể tìm hiểu về phong tục tập quán của người Việt trong dịp Tết. Những hoạt động này không chỉ giúp người Việt sống tại Nhật Bản cảm nhận được không khí Tết mà còn là cơ hội để người dân Nhật Bản khám phá và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.