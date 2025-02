Lễ khai bút, viết thư pháp tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc ở Hải Phòng

Trạng nguyên khai khoa Lê Ích Mộc sinh năm 1458 tại làng Ráng, xã Thanh Lãng, huyện Thủy Đường (nay thuộc phường Quảng Thanh, thành phố Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng). Trạng nguyên Lê ích Mộc, một trong ba vị Trạng nguyên và cũng là vị Trạng nguyên khai khoa của thành phố Hải Phòng (cùng với Trần Tất Văn và Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Đại diện địa phương thắp hương tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc ở Hải Phòng. Ảnh: PV.

Thuở nhỏ, sau những buổi phụ giúp cha mẹ, Trạng nguyên Lê Ích Mộc thường hay tới chùa Diên Phúc (chùa Ráng) nghe nhờ văn sách. Cảm động trước tấm lòng hiếu học của người, các nhà sư đã thay nhau chỉ bảo dạy dỗ. Trạng Nguyên Lê Ích Mộc đã đỗ Đệ nhất giáp Tiến sỹ cập Đệ nhất danh (tức Trạng nguyên) tại khoa thi năm Nhâm Tuất, niên hiệu Cảnh Thống thứ 5 (năm 1502); làm quan đến chức Tả Thị Lang.

Ông Phạm Hưng Hùng – Bí thư Thành ủy Thủy Nguyên đánh trống khai hội. Ảnh: PV.

Khi trí sĩ trở về quê, Trạng Nguyên Lê Ích Mộc tiếp tục nghiên cứu đạo Phật, mở trường dạy học đào tạo hiền tài, định hướng người dân địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Cuộc đời và sự nghiệp của Trạng Nguyên Lê Ích Mộc là tấm gương sáng cho các thế hệ học tập với tinh thần vượt khó để vươn tới đỉnh cao của trí tuệ; là niềm tự hào, là biểu tượng truyền thống hiếu học của Thuỷ Nguyên nói riêng và Hải Phòng nói chung.

Ông Uông Minh Long – Phó Chủ tịch UBND TP Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đọc Chúc văn khai hội. Ảnh: PV.

Tương truyền, trạng Nguyên Lê Ích Mộc có cách học thông minh, ông thường lấy cát đổ lên mâm xoa phẳng, dùng ngón tay viết chữ lên để đọc, ghi nhớ rồi xóa đi. Đó là cách học "nhập tâm" giúp ông nhớ lâu, hiểu kỹ.

Quang cảnh buổi Khai bút tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc ở Hải Phòng. Ảnh: PV.

Để tôn vinh thân thế, sự nghiệp của Trạng nguyên Lê Ích Mộc, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hoá truyền thống, thể hiện tinh thần hiếu học của người dân thành phố Thuỷ Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố Thủy Nguyên tổ chức Lễ khai bút đầu Xuân Ất Tỵ 2025 và Hội thi viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ lần thứ 3.

Đông đảo người tham dự Lễ Khai bút tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc ở Hải Phòng. Ảnh: PV.

Lễ hội diễn ra từ ngày từ ngày 08/02/2025 đến ngày 14/3/2025 (tức ngày 11 tháng Giêng đến hết ngày 15 tháng 2 năm Ất Tỵ) với nhiều hoạt động vui tươi, lành mạnh như: Tổ chức vòng loại viết chữ thư pháp bằng chữ Quốc ngữ, Bảng dành cho học sinh các trường Tiểu học, THCS và khối THPT, giao lưu văn nghệ với các ca sĩ, nghệ sĩ, trường học và các xã, thị trấn.

Đến ngày 14/3/2025 (tức ngày 15 tháng Hai năm Ất Tỵ) tổ chức chung kết Hội thi viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ cũng là dịp kỷ niệm 487 năm Ngày mất Trạng Nguyên Lê Ích Mộc.

Mỗi bảng thi một lượt phần thi viết chữ thư pháp tại chỗ với nội dung đề thi do Ban Tổ chức đề ra trong thời gian 30 phút. Thí sinh trình bày tự do trên các loại giấy thư pháp do Ban Tổ chức phát hành.





Chia sẻ niềm vui trong ngày Hội đầu xuân, cô giáo Lê Thị Thu Thủy, giáo viên dạy tiếng Anh trường THCS Lê Ích Mộc chia sẻ, đây là năm thứ 2 cá nhân cô được tham dự Lễ khai bút tại khu tưởng niệm cụ. Bản thân cô Thủy cũng đang công tác giảng dạy tại ngôi trường mang tên Lê Ích Mộc.

Mỗi lần đến đây cô Thủy đều mang một cảm xúc rất đặc biệt. Các cháu đội tuyển học sinh giỏi do cô phụ trách hôm nay cũng được tề tựu về đây tham gia lễ báo công tại đền cụ. Là người con Hải Phòng, cô Thủy luôn mong các con cháu noi gương sáng đức Trạng, giữ gìn truyền thống quê hương hiếu học, thời hiển vinh đỗ đạt.





Các em học sinh hòa chung không khí buổi Khai bút tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc ở Hải Phòng. Ảnh: PV.

Hòa chung với không khí tại buổi lễ, em Nguyễn Phương Tâm - học sinh trường THCS Lưu Kiếm (phường Lưu Kiếm, thành phố Thủy Nguyên) hân hoan nói: "Cháu rất vinh dự được cùng các bạn đại diện cho học sinh toàn trường tham gia khai bút đầu Xuân, cháu hy vọng sẽ cùng các bạn đạt được thật nhiều thành tích cao trong học tập và thi đỗ vào ngôi trường THPT mà mình mơ ước".

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa chào mừng diễn ra cùng các nhiều sản phẩm đặc trưng truyền thống của đất và người Thuỷ Nguyên dưới các bàn tay khéo léo của người dân và thầy trò toàn thành phố cũng được quảng bá, trình diễn tại đây.