“Lê Quang Liêm đủ sức đánh bại Alexander Donchenko ngay trong 2 ván cờ tiêu chuẩn”

“Lê Quang Liêm đang có điểm rơi tốt, đủ sức thắng Alexander Donchenko”

Lê Quang Liêm hiện tại đã tạo dấu ấn rất mạnh mẽ tại World Cup 2025 môn cờ vua. Trong quá khứ, Lê Quang Liêm từng 2 lần dự World Cup do Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) tổ chức vào các năm 2013, 2019 và đều dừng bước tại vòng 4.

Ở World Cup 2025, Lê Quang Liêm đã thi đấu vô cùng xuất sắc và tạo ra mốc son lịch sử cho cờ vua Việt Nam. Với việc vượt qua ĐKVĐ Ấn Độ Karthik Venkataraman tại vòng 4, Lê Quang Liêm đã trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng 5 tại một kỳ World Cup.

Lê Quang Liêm xuất sắc lọt vào vòng 5 World Cup 2025. Ảnh: Chessbase India

Tại vòng 5, Lê Quang Liêm sẽ gặp kỳ thủ người Đức là Alexander Donchenko (kỳ thủ Đức gốc Nga). Hiện tại, Alexander Donchenko có hệ số elo 2641, đang đứng vị trí thứ 82 thế giới nội dung cờ tiêu chuẩn.

Nếu so sánh về thứ hạng, Lê Quang Liêm vượt trội so với Alexander Donchenko. Vào thời điểm này, Lê Quang Liêm đang có hệ số elo 2729, xếp thứ 22 thế giới nội dung cờ tiêu chuẩn.

Dù hai kỳ thủ có sự chênh lệch nhất định về hệ số elo, nhưng theo đánh giá của đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh, khoảng cách này không mang nhiều ý nghĩa ở đấu trường World Cup. Trao đổi với Dân Việt, đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh nhận định: “Lê Quang Liêm đã thi đấu vô cùng ấn tượng, mang đến nhiều niềm vui lớn lao cho người hâm mộ. Với góc nhìn của một chuyên gia, tôi đánh giá Lê Quang Liêm đang phát huy rất tốt năng lực chuyên môn và có sự ổn định cao.

Trong 4 vòng đấu đã qua, Lê Quang Liêm có thời điểm gặp khó khăn nhưng đã vượt qua đầy bản lĩnh. Minh chứng cụ thể là khi phải cầm quân đen và gặp bất lợi, Lê Quang Liêm vẫn bình tĩnh hóa giải sức ép và đẩy ngược áp lực về phía đối thủ. Điều này đã được Lê Quang Liêm thể hiện rất rõ ràng bằng cách đánh bại Karthik Venkataraman tại vòng 4.

Nên nhớ, Lê Quang Liêm khi cầm quân trắng ở ván đầu đã hòa và đi quân đen trong ván thứ hai. Khó như vậy mà vẫn thắng thuyết phục sau 68 nước đủ thấy đẳng cấp của Lê Quang Liêm cao đến mức nào”.

Alexander Donchenko là đối thủ tại vòng 5 của Lê Quang Liêm. Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Đánh giá về cặp đấu giữa Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko, đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh chia sẻ: “Tại đấu trường World Cup, bất cứ kỳ thủ nào lọt tới vòng 5 đều có trình độ rất cao. Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko đều sở hữu những kỹ năng xuất sắc và khoảng cách giữa thành công hay thất bại rất mong manh. Kỳ thủ nào biết cách phát huy điểm mạnh của mình và quan trọng là duy trì được sự tập trung sẽ chiếm ưu thế.

World Cup có sức hút rất lớn nên bất cứ kỳ thủ nào khi thi đấu cũng thể hiện quyết tâm ở mức cao nhất. Việc phải cố gắng hết mình đã khiến không ít kỳ thủ có sự mệt mỏi. Khi chạm trán Alexander Donchenko, trạng thái bản thân từ lúc nhập cuộc có thể quyết định đến lối chơi của Lê Quang Liêm”.

Đưa ra dự đoán về kết quả chung cuộc, đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh khẳng định: “Dù trận đấu hứa hẹn rất kịch tính và quyết liệt, tôi tin rằng Lê Quang Liêm đủ khả năng thắng ngay trong 2 ván cờ tiêu chuẩn mà không phải trải qua loạt tie-break với cờ nhanh hay cờ chớp. Lê Quang Liêm đã thắng cả 4 vòng đầu tiên chỉ với 2 ván cờ tiêu chuẩn và đủ khả năng lặp lại điều đó một lần nữa khi gặp Alexander Donchenko”.