Lê Quang Liêm thua tiếc nuối, dừng bước tại vòng 5 World Cup 2025

Lê Quang Liêm thất bại sít sao

Lê Quang Liêm trong ngày thi đấu hôm qua (15/11) tuy cầm quân trắng nhưng đã lâm vào khó khăn cực lớn trước Alexander Donchenko (người Đức gốc Nga) tại ván thứ hai nội dung cờ tiêu chuẩn. Dù đã hòa ván đầu tiên và được coi là có ưu thế, nhưng Lê Quang Liêm thậm chí bị Donchenko đẩy tới giới hạn lớn nhất về áp lực. Mặc dù vậy, với bản lĩnh được phát huy đúng lúc, Lê Quang Liêm đã nỗ lực thủ hòa thành công để đẩy tình thế phân định thắng thua vào loạt tie-break.

Từ chiều nay (16/11), Lê Quang Liêm và Donchenko tiếp tục quyết chiến từ loạt cờ nhanh theo thể thức 15+10 (mỗi bên có 15 phút cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi). Donchenko chủ động tấn công mạnh mẽ. Lê Quang Liêm dù gặp khó khăn lớn.

Lê Quang Liêm đã dừng bước sau trận đấu kịch tính nhất tại vòng 5 World Cup 2025. Ảnh: Chessbase India

Trong ván cờ nhanh đầu tiên, Donchenko đã thắng, khiến sức ép dành cho Lê Quang Liêm là cực lớn. Song ở ván thứ hai, Lê Quang Liêm thể hiện bản lĩnh cao để thắng lại, cân bằng tỷ số 2-2.

Đến loạt cờ với thể thức 10+10, kịch bản như nội dung cờ nhanh được tái hiện. Donchenko thắng ván đầu và Lê Quang Liêm sau đó thắng lại để đưa tỷ số đến 3-3.

Kịch tính được đẩy lên cao hơn nữa tại 2 ván cờ chớp chơi theo thể thức 5+3. Donchenko lần này không còn thắng ván đầu và hai bên hòa nhau. Rất đáng tiếc, Lê Quang Liêm đã mất tập trung rồi để thua ở ván thứ hai.

Chung cuộc, Lê Quang Liêm thua 3,5-4,5 và chia tay World Cup 2025. Dẫu sao, Lê Quang Liêm cũng tạo được dấu ấn mạnh mẽ khi trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng 5 tại một kỳ World Cup môn cờ vua do Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) tổ chức.