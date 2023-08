Lễ Quốc khánh 2/9 học sinh được nghỉ mấy ngày?

Theo thông báo của Bộ LĐTBXH, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023 kéo dài 4 ngày liên tục từ thứ Sáu (ngày 1/9) đến hết thứ Hai (ngày 4/9). Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định. Vậy Lễ Quốc khánh 2/9 học sinh được nghỉ mấy ngày?

Các tỉnh, thành phố sẽ cho học sinh nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 dựa trên cơ sở quy định nghỉ lễ 2/9 của cán bộ công chức, người lao động. Học sinh sẽ có ngày nghỉ lễ theo số ngày nghỉ lễ mà giáo viên được nghỉ.

Cụ thể:

Đối với trường học dạy 6 ngày/tuần, học sinh sẽ được nghỉ 3 ngày, tức là nghỉ Lễ Quốc khánh 2023 từ 1/9 đến 3/9.

Học sinh Hà Nội dự lễ khai giảng năm học 2022-2023. Ảnh: Tào Nga

Đối với trường học dạy 5 ngày/tuần, học sinh sẽ được nghỉ 4 ngày, tức là nghỉ lễ Quốc khánh 2023 từ ngày 1/9 đến ngày 4/9.

Học sinh Hà Nội nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 bao nhiêu ngày?

Sở GDĐT Hà Nội đã gửi thông báo tới Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc về thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023.

Theo đó, cán bộ, công chức của Sở GDĐT; Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã, các trường mầm non, tiểu học, THCS – THPT, Trung tâm GDTX – GDNN bình thường thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật sẽ nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày, từ 1/9 đến hết ngày 4/9.

Đối với các đơn vị chỉ nghỉ cố định ngày Chủ nhật hàng tuần sẽ được nghỉ 3 ngày, từ ngày 2/9 đến hết ngày 4/9.

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục thực hiện treo cờ Tổ quốc tại cơ quan theo quy định, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; duy trì công tác ứng trực.

Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc trực chỉ đạo, trực bảo vệ cơ quan, trường học; phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ… Các đơn vị tuyên truyền, giáo dục học sinh về thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Sau đó, theo lịch khai giảng chung của học sinh cả nước, học sinh Hà Nội sẽ tham dự lễ khai giảng năm học 2023 – 2024 vào sáng 5/9 và chính thức học tập năm học mới từ sáng 6/9.