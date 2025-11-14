Lễ trao giải Hội thi thủ công mỹ nghệ Việt Nam sẽ diễn ra tại Festival 2025: Tôn vinh tinh hoa của làng nghề

Sân chơi sáng tạo, kết nối nghệ nhân với thị trường và quảng bá sản phẩm làng nghề Việt Nam

Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam được phát động từ tháng 6/2025, nhằm tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các nghệ nhân, thợ giỏi trong nước, khuyến khích sáng tạo, đồng thời kết nối thị trường, mở rộng cơ hội thương mại hóa sản phẩm. Trong khuôn khổ Festival, lễ trao giải hội thi sẽ diễn ra công khai, tôn vinh những tác giả xuất sắc nhất, cùng cơ hội quảng bá sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định: “Trong khuôn khổ Festival, Hội thi là cơ hội để các nghệ nhân, thợ giỏi thể hiện tài năng, kỹ thuật và sự sáng tạo, đồng thời quảng bá sản phẩm làng nghề Việt Nam ra thế giới. Đây không chỉ là phần thi nghệ thuật mà còn là nền tảng phát triển thương mại và kết nối quốc tế cho các làng nghề.”

Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Quốc tế 2025 là biểu tượng của bản sắc-sáng tạo-hội nhập, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản thủ công nhân loại.

Hội thi có cơ cấu giải thưởng phong phú, gồm Giải Vàng, Giải Bạc, Giải Đồng và Giải đặc biệt của Ban Giám khảo. Ban tổ chức đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí: giá trị văn hóa và di sản, kỹ thuật và chất lượng, khả năng sáng tạo và đổi mới, tiềm năng thương mại, tác động xã hội. Các tác giả đoạt giải sẽ được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông, được hỗ trợ quảng bá, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia thiết kế và khách hàng quốc tế, từ đó nâng cao uy tín và giá trị thương mại cho sản phẩm.

Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác & Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh: “Cục đã phối hợp với Hiệp Hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam mời các đại biểu quốc tế, đến nay 50 tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia; trong đó có 20 lãnh đạo Hội đồng thủ công thế giới và Tỉnh trưởng các tỉnh, TP là thành viên Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo Thế giới của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên Thế giới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP Hà Nội cũng đã gửi Công văn đến 33 tỉnh, TP đề nghị tham gia không gian trưng bày tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025. Đến nay, đã có nhiều địa phương của cả nước tham gia.”

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết: “Festival và hội thi nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh các nghệ nhân và thợ giỏi, khơi dậy niềm tự hào cho các làng nghề. Đây có thể xem "sân chơi" đánh giá trực tiếp tay nghề và giá trị sáng tạo của sản phẩm, đồng thời là dịp để những người làm nghề giới thiệu kỹ thuật, kết nối thương mại và mở rộng thị trường quốc tế.”

Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam đã trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Quốc tế 2025, diễn ra từ 14 đến 18/11 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2025 là năm thứ 5 Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức với thành phần tham gia là các tổ chức, cá nhân, nghệ nhân thợ giỏi trên toàn quốc với sản phẩm đự thi là các tác phẩm thuộc 5 nhóm: Nhóm gốm sứ và thủy tinh; Nhóm dệt; thêu đan; móc; Nhóm mây; tre; lá tự nhiên; Nhóm đá, gỗ mỹ nghệ; sơn mài; khảm trai; Nhóm khác (sừng; kim khí; hoa, tranh);

Đến cuối tháng 10/2025, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cùng với Trung tâm triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam đã tiếp nhận gần 500 sản phẩm của hơn 230 tác giả. Các sản phẩm đa dạng chất liệu, mẫu mã, chủng loại, đều có sự đầu tư kỹ lưỡng, đặc biệt nhiều sản phẩm nghệ thuật, mẫu mã được cải thiện, kiểu dáng thay đổi sáng tạo và chất lượng. Một trong những điểm độc đáo của các sản phẩm dự thi và đạt giải năm nay là các sản phẩm đã được làm theo thị hiếu thị trường, sản phẩm quà tặng, có tính ứng dụng cao.

Các sản phẩm tham gia dự thi được phân nhóm, đánh mã sản phẩm và trưng bày theo thiết kế nhóm các sản phẩm đảm bảo cho hội đồng giám khảo thuận lợi để xem xét, đánh giá, thảo luận để lựa chọn những sản phẩm chất lượng, nghệ thuật.

Trong số hơn 200 tác giả có, nghệ nhân cao tuổi nhất có 2 là cụ Cao Hữu Nghị sinh năm 1923 (103 tuổi) thành phố Hải Phòng, nhóm may mặc làm và cụ Đỗ Huy Kiều sinh năm 1940 (85 tuổi) ở Hà Nội. Có 02 thợ giỏi trẻ tuổi nhất sinh năm 2010 (15 tuổi) ở Hà Nội.

Cơ hội quảng bá thương mại trong không gian quốc gia

Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế năm 2025 không chỉ là nơi bảo tồn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tôn vinh các nghệ nhân, thợ giỏi, người lao động trong các làng nghề, khơi dậy niềm tự hào cho các làng nghề, nghệ nhân, thợ thủ công từ đó tạo nên ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát triển làng nghề. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu sản phẩm làng nghề của TP Hà Nội với quốc tế.

Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế năm 2025 được tổ chức trên diện tích hơn 4.000m², với 350 gian hàng bố trí thành nhiều không gian: Tôn vinh, Di sản & Bảo tồn, Triển lãm chuyên đề, Giao lưu nghệ nhân – nghệ sĩ quốc tế và trải nghiệm ẩm thực OCOP.

Với hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, Hà Nội tự hào là “thủ đô của tinh hoa thủ công truyền thống Việt Nam.

Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế năm 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là một cú hích chiến lược cho ngành nghề nông thôn, là cầu nối để đưa 'tinh hoa Việt' ra thế giới, đồng thời học hỏi kinh nghiệm quốc tế để phát triển làng nghề theo hướng 'Xanh - Sinh thái - Chuyển đổi số'. Khẳng định vị thế "Thủ đô của tinh hoa thủ công truyền thống Việt Nam" của Hà Nội và nâng tầm thương hiệu làng nghề Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Tôn vinh giá trị di sản văn hóa và sự đóng góp của các nghệ nhân, thợ giỏi. Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững cho khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Festival 2025 không chỉ là chuỗi trưng bày - trình diễn, mà là hệ sinh thái kết nối bảo tồn – sáng tạo – thương mại – du lịch – chuyển đổi số của làng nghề Việt Nam. Các đơn vị đầu mối, sở, ngành của UBND và Bộ làm việc theo tiến độ giờ-ngày, báo cáo và xử lý vướng mắc theo thời gian thực; bảo đảm khai mạc trang trọng, an toàn, chuyên nghiệp; vận hành thông suốt; bế mạc đọng dấu ấn; và để lại di sản vận hành cho năm sau. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng Thành phố Hà Nội, các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và nghệ nhân trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức.

Không gian Di sản & Bảo tồn trưng bày các làng nghề tiêu biểu như Giấy dó Yên Thái, Dệt the La Khê, Tranh Kim Hoàng, Đậu bạc Định Công, Diều Bá Dương Nội, cùng nhiều làng nghề khắp Việt Nam. Các không gian giao lưu và trình diễn cho phép nghệ nhân trực tiếp biểu diễn, giới thiệu kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp quốc tế.

Nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề áo dài Trạch Xá, chia sẻ: “Được tham gia hội thi là dịp để chúng tôi chứng minh kỹ thuật và sáng tạo của nghề, đồng thời giới thiệu tà áo dài truyền thống với du khách trong nước và quốc tế. Lễ trao giải sẽ là khoảnh khắc quan trọng để ghi nhận nỗ lực và tâm huyết của người làm nghề.”

Trong khi đó, nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Cường (xã Thư Lâm) cho biết: “Chúng tôi rất háo hức được tham gia, trình diễn nghề chạm gỗ Thiết Úng và giới thiệu tới du khách quốc tế. Hội thi là cơ hội để nghề truyền thống tiếp tục phát triển và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.”

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chuẩn bị Festival, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh: “Festival là sự kiện quốc tế về làng nghề lớn nhất từ trước đến nay; không chỉ dừng ở quảng bá, giới thiệu đơn thuần mà còn hướng đến chiến lược lâu dài, được kỳ vọng là hoạt động thường niên".

Thứ trưởng Võ Văn Hưng lưu ý, cùng với hoàn thiện các nội dung, cần làm tốt công tác tuyên truyền về Festival; đồng thời cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP Hà Nội để hoàn thiện các nội dung chuẩn bị chu đáo nhất cho Festival.

Festival 2025 còn là cơ hội xúc tiến thương mại, tạo môi trường kết nối hiệu quả giữa nghệ nhân – doanh nghiệp – nhà đầu tư – chuyên gia thiết kế – khách hàng quốc tế, góp phần hình thành hệ sinh thái sáng tạo làng nghề toàn diện.

Song song với đó, hai làng nghề Sơn Đồng (điêu khắc sơn mỹ nghệ) và Chuyên Mỹ (khảm trai sơn mài) sẽ được xét công nhận là thành viên chính thức của Hội đồng Thủ công Thế giới (WCC), kế thừa thành tựu của Gốm sứ Bát Tràng và Lụa Vạn Phúc, khẳng định vị thế Hà Nội như trung tâm sáng tạo thủ công mỹ nghệ hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của UBND TP Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Quốc tế 2025 hứa hẹn trở thành biểu tượng của bản sắc – sáng tạo – hội nhập, đồng thời mở ra tương lai phát triển bền vững cho thủ công mỹ nghệ Việt Nam, đưa các làng nghề ra thị trường quốc tế và khẳng định giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc.



Hai cuộc thi sản phẩm ở cấp quốc gia và Hà Nội đã hoàn tất chấm chọn, với 60 giải của Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam (05 nhất; 10 nhì; 15 ba; 30 khuyến khích) và 125 giải của Hội thi sản phẩm làng nghề Hà Nội 2025 (05 nhất; 15 nhì; 25 ba; 30 khuyến khích; 50 giải phụ). Các tác phẩm đoạt giải sẽ trao tại Lễ khai mạc tối 14/11/2025 và trưng bày suốt thời gian Festival.