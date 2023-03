Lên mạng tìm mua trang phục công an để lừa đảo

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Hữu Lũng phát hiện một đối tượng thường xuyên đến địa bàn huyện Hữu Lũng tự giới thiệu là cán bộ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, có quan hệ thân thiết với nhiều người giữ chức vụ cao của các ngành, các cấp và có thể nhờ tác động, giải quyết những vụ việc liên quan đến pháp luật.



Nguyễn Thế Long cùng tang vật bị thu giữ.

Khi đến địa bàn, tiếp xúc gặp gỡ, Long thường mặc hoặc mang theo trang phục Công an nhân dân để tạo lòng tin.

Nguyễn Thế Long cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngày 15/3, Công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thế Long khi đối tượng đến nhà ông N.V.K., SN 1970, trú tại xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng để hướng dẫn, viết đơn khiếu nại, tố cáo nhằm mục đích chuộc lợi.

Kiểm tra trên người, điện thoại của đối tượng, tổ công tác phát hiện nhiều tài liệu, hình ảnh liên quan đến hành vi lừa đảo.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Long khai chưa từng công tác trong lực lượng Công an nhân dân, do không có việc làm ổn định nên đã lên mạng tìm mua trang phục Công an nhân dân về sử dụng trái phép.



Trước thời điểm bị bắt, đối tượng đã lừa đảo, nhận chạy án cho một người dân trú tại địa bàn xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng để chiếm đoạt số tiền 4.600.000 đồng và đã sử dụng hết số tiền vào chi tiêu cá nhân.