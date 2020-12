Lexus chính thức giới thiệu dòng IS thế hệ mới tại Việt Nam, cạnh tranh BMW và Mercedes-Benz

Sau LS và ES, Lexus Việt Nam sẽ chính thức giới thiệu tới khách hàng mẫu sedan cỡ nhỏ hạng sang IS, hoàn thiện dải sản phẩm sedan của Lexus. Nếu LS được biết đến là mẫu xe tiên phong thiết lập chuẩn mực sedan hạng sang; ES là mẫu sedan cỡ trung trong dải sản phẩm của Lexus thì IS được ra đời là dòng xe phong cách thể thao dành cho khách hàng trẻ tuổi. Lexus IS sẽ sớm ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Mẫu sedan hạng sang cỡ D Lexus IS 2021 chào sân thị trường Việt Nam với 3 phiên bản: IS300 Standard, IS 300 High và IS300h cao cấp nhất. Lexus IS sở hữu những ưu điểm vượt trội của một mẫu xe sedan hạng sang: Thiết kế táo bạo của một chiếc sedan phong cách thể thao và khả năng vận hành của mẫu xe thể thao mang “Dấu ấn trải nghiệm lái Lexus” lần đầu tiên giới thiệu tại Việt Nam.

Đây được xem là một bước đi khá bất ngờ của Lexus Việt Nam khi dòng xe IS đã không xuất hiện trong nước trong một thời gian dài và bản facelift 2021 mới ra mắt thị trường quốc tế vào tháng 6 vừa qua. Lexus IS 2021 sở hữu diện mạo thời trang, hiện đại và có phần phá cách nhưng vẫn giữ được nét đĩnh đạc và sang trọng vốn có của thương hiệu.

So với thế hệ cũ, Lexus IS bản nâng cấp 2021 có kích thước lớn hơn, với chiều dài và rộng tăng 30mm, còn chiều cao tăng 5mm. Chỉ có trục cơ sở giữ nguyên là 2.800 mm. Theo xu hướng thiết kế chung với các dòng Lexus khác, IS mới có cụm đèn trước và sau mảnh hơn, với dải LED được tạo hình 3D hơn. So với các đàn anh ES và LS thì IS thể hiện rõ sự khác biệt bởi các đường nét góc cạnh ở cản trước và sau.

Nội thất của Lexus IS 2021 không có nhiều thay đổi như thiết kế bên ngoài. Một số điểm mới trên mẫu xe này có thể kể đến như: cửa gió điều hoà hình tròn, màn hình trung tâm kéo về gần ghế lái thêm 76 mm và hộc đựng găng tay đã bị bỏ đi. Các phiên bản IS bán tại Việt Nam đều có màn hình 10,3 inch tiêu chuẩn. Hệ thống âm thanh Mark Levinson 17 loa chỉ có trên 2 bản cao cấp.

Động cơ trên bản IS 300 Standard và IS 300 High là loại 4 xy lanh, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 241 mã lực và 349 Nm mô-men xoắn, đi kèm trang bị hộp số tự động 8 cấp. Trên phiên bản cao cấp nhất IS300h là sự kết hợp của động cơ xăng 4 xy lanh, dung tích 2.5L với một mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 220 mã lực và 221 Nm mô-men xoắn. Ngoài ra, đối với 2 bản IS300 High và IS300h có sẵn 4 chế độ lái, bản Standard chỉ có 3 chế độ.

Theo nhiều chuyên gia dự đoán giá bán dự kiến cho Lexus IS 2021 là khoảng hơn 2 tỷ VND. Đối thủ cạnh tranh với BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class, và Audi A4. Phân khúc này vốn đang được hãng xe Mercedes-Benz thâu tóm với dải sản phẩm khá nhiều và có mức giá rất cạnh tranh.