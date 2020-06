Lexus chốt ngày ra mắt thế hệ mới của dòng IS tại thị trường Mỹ

Lexus vừa công bố ngày ra mắt chính thức của IS thế hệ mới dự kiến diễn ra vào 9/6 tại Mỹ (tức 10/6 tại Việt Nam). Thương hiệu xe sang Nhật Bản cũng tiết lộ bức ảnh chính thức đầu tiên của IS thế hệ mới. Bức ảnh khá tối nhằm nhấn mạnh vào cụm đèn hậu LED nổi bật trên xe. Cụm đèn hậu này có hình tam giác ở 2 đầu và nối với nhau bằng dải đèn mỏng bắt ngang. Từ đó, tôn lên phần đuôi xe sang trọng của IS 2021.

đã thử nâng sáng bức ảnh của hãng để nhìn rõ hơn các chi tiết. Kết quả thu về khá ấn tượng. Lexus IS 2021 không chỉ có cụm đèn sang trọng mà còn được trang bị một bộ khuếch tán hầm hố. Ngoại hình xe hiện chưa rõ ràng nhưng IS 2021 dự kiến lấy cảm hứng nhiều từ mẫu xe "đàn anh" Lexus LS.​

Ngoài ra, hãng xe Lexus hiện không tiết lộ thêm thông tin nhưng nhiều khả năng IS thế hệ thứ tư mới vẫn sử dụng nền tảng cũ thay vì chuyển sang kiến trúc TNGA-L mới. Hơn nữa, các hệ truyền động cũng giữ nguyên như trang bị hiện hành.

Đương nhiên, để gia tăng tính cạnh tranh, Lexus có thể cung cấp một một phiên bản hiệu suất cao gọi là IS 500 với động cơ 3.5 V6 tăng áp, công suất 416 mã lực, mô-men xoắn cực đại 599 Nm. Đây có thể xem là phiên bản dùng để lấp đầy khoảng trống do Lexus GS để lại.

Dòng xe Lexus IS đang được phân phối tại các thị trường.

Việc Lexus IS đến giờ này mới ra mắt thế hệ mới được xem là một động thái chậm trễ. Nhất là khi so với các hãng xe đối thủ. Mẫu Lexus IS thế hệ hiện tại ra mắt từ 2013 nhưng đến nay, tức sau 7 năm vẫn chưa có thế hệ mới. Trong khi đó Mercedes C-Class, BMW series 3 đều đang ở thế hệ mới. Hai hãng xe Đức, đặc biệt Mercedes rất nhanh nhạy trong việc thay đổi, nâng cấp trang bị để tiếp cận khách hàng dù là một sản phẩm nâng cấp giữa chu kỳ.

Ngoài việc chậm đổi mới. Lexus còn khá ít dòng xe và phiên bản để lựa chọn. Đơn cử tại Mỹ, Lexus cung cấp tổng cộng 11 dòng xe, trong khi BMW có 16 dòng, chưa tính các mẫu xe hiệu suất cao M. Mercedes-Benz vượt trội nhất với hơn 20 dòng xe phân phối.