Lexus IS 2021 chốt giá hơn 800 triệu đồng tại Bắc Mỹ

Thế hệ thứ 3 của Lexus IS ra mắt từ năm 2013, là một trong những đối thủ của C-CLass, 3-Series và A4 trên thị trường. Đến nay mẫu xe sang thể thao này mới chính thức giới thiệu thế hệ thứ 4 với những nâng cấp chủ yếu ở ngoại hình.

Ngoại hình là yếu tố được nâng cấp rõ ràng nhất của Lexus IS thế hệ mới. Chiếc xe sở hữu lưới tản nhiệt hình con suốt nổi tiếng, nhưng tinh chỉnh lại. Mặt ca lăng dưới mở rộng và bo tròn chứ không sắc nét như mẫu hiện hành. Xe sử dụng đèn pha mới mỏng sắc hơn và đèn LED chạy ban ngày thiết kế hình học mới. Cặp đèn hậu có tạo mình mỏng hơn, có hình tam giác ở 2 đầu và nối với nhau bằng dải đèn mỏng bắt ngang. Từ đó, tôn lên phần đuôi xe sang trọng cùng bộ khuếch tán hầm hố của IS 2021.

Các hốc gió được mở rộng. Phần thân xe cũng có vẻ thấp và rộng bề ngang hơn. Hoàn thiện thiết kế là các mâm 18-19 inch kiểu mới. Các cửa ra vào được tinh chỉnh lại. Tuy nhiên, dù trông có vẻ lớn nhưng Lexus IS 2021 vẫn sử dụng khung gầm cũ. Nên xe chỉ mở rộng kích thước ở mặt ngoài, chứ trục cơ sở vẫn có chiều dài như cũ. Cụ thể, IS 2021 thế hệ mới có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.705 x 1.840 x 1.435mm. Tức là IS mới dài hơn 30mm, rộng hơn 30mm và cao hơn 5mm so với bản đời trước. Chiều dài trục cơ sở vẫn như cũ 2800 mm.

Nội thất Lexus IS 2021 được nâng cấp nhẹ. Xe sử dụng kiểu vô lăng cũ, kiểu màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch và khe gió cũ. Khu vực cần số và núm điều khiển được sắp xếp vị trí lại đôi chút và được tinh chỉnh để trở nên tinh tế hơn. Cụ thể, bên trong xe được thêm chức năng sưởi và thông khí các ghế thể thao, vô lăng có sưởi, cần số bọc da...cùng nhiều yếu tố trang trí khác. Thiết kế Lexus IS 2021 thế hệ mới chắc chắn đã đẹp và hiện đại hơn xưa. Tuy nhiên, sức mạnh của xe vẫn sẽ như cũ. Và màn hình trung tâm cũng được dời vị trí lại gần phía tài xế hơn 7,6 cm

Khi cần, khách hàng có thể nâng cấp lên màn hình 10,3 inch tương thích Android Auto, Apple CarPlay và Amazon Alexa. Màn hình lớn hơn cũng sẽ đi kèm với gói trang bị định vị và hệ thống âm thanh cao cấp Mark Levinson 17 loa 1800 watt.

Thế hệ mới của Lexus IS 2021 sẽ không còn phiên bản IS F. Thay vào đó sẽ là phiên bản F Sport. Bản này, xe sở hữu phần cản trước và sau hầm hố hơn, lưới tản nhiệt độc đáo hơn. Đi cùng là ống xả thể thao và bộ mâm 19 inch. Khách hàng mua Lexus IS F Sport còn có thể nâng cấp lên gói Dynamic Handling Package. Gói này bao gồm hệ thống treo thích ứng, mâm BBS 19 inch với bề mặt sơn nhám. Cân nặng xe nhẹ hơn nhờ vào phần ốp kính chiếu hậu và cản sau bằng carbon.

Mẫu xe Lexus IS 300 sử dụng hệ dẫn động cầu sau và được trang bị khối động cơ 4 xy lanh, dung tích 2.0L cho công suất 241 mã lực và mô men xoắn cực đại 349 Nm. Đi cùng là hộp số tự động 8 cấp và hệ thống G-force Artificial Intelligence. Còn ở phiên bản IS 300 dùng dẫn động AWD sẽ sở hữu động cơ V6, dung tích 3.5L cho công suất 260 mã lực và mô men xoắn cực đại 320 Nm. Đi cùng là hộp số tự động 6 cấp.

Phiên bản Lexus IS 350 sẽ dùng động cơ V6, dung tích 3.5L, cho công suất 311 mã lực và mô men xoắn cực đại 379 Nm. Trong đó, cấu hình RWD sẽ đi cùng hộp số tự động 8 cấp, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,7 giây. Cấu hình AWD đi cùng hộp số tự động 6 cấp sẽ cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,8 giây.

Dù không thay đổi khung gầm, nhưng Toyota cho biết Lexus IS mới vẫn hơn thế hệ cũ nhiều ở cảm giác lái. Nguyên do là vì hãng đã tinh chỉnh lại nhiều chi tiết ở phần khung, giúp đem đến một cảm giác lái rất Lexus “Lexus Driving Signature”.

Chiếc xe giờ giảm tiếng ồn và độ rung, trong khi lại cải thiện cảm giác lái êm ái hơn và độ bứt tốc thể thao hơn. Thân xe cũng nhẹ hơn trước. Lexus IS 2021 được trang bị gói an toàn Lexus Safety System mới. Gói này cải thiện camera, hệ thống radar, giúp chiếc xe nhận diện tốt hơn người đi bộ, người đi xe đạp hay các phương tiện khác gần đó. Hệ thống theo dấu làn đường Lane Tracing Assist cũng nâng cấp tốt hơn.

Ngoài ra, IS còn sở hữu các tính năng an toàn khác như: hỗ trợ tiền va chạm (Pre-Collision System), cảnh báo va chạm phía trước và phanh tự động (Frontal Collision Warning and Automatic Emergency Braking), hỗ trợ đánh lái khẩn cấp (Emergency Steering Assist), ga tự động (All-Speed Dynamic Radar Cruise Control), đèn tự động (Intelligent High Beams), hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông (Road Sign Assist), cảnh báo phương tiện băng ngang sau xe (Rear Cross Traffic Alert and a Blind Spot Monitor)...

Lexus IS 2021 sẽ chính thức bán ra tại Mỹ vào tháng sau và đi kèm mức giá bán từ 39.000 – 44.900 USD tương đương 897 triệu đồng và hơn 1 tỷ đồng cho phiên bản F Sport. Tại thị trường Việt Nam, hãng xe sang Nhật Bản đã có động thái nhận cọc dòng xe này với giá tạm tính hơn 2 tỷ đồng. Đối thủ cạnh tranh với BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class, và Audi A4.