Lexus IS F-Sport phiên bản giới hạn 500 chiếc toàn cầu trình làng

Xe hầm hố với lưới tản nhiệt cỡ lớn, sơn đen, đèn pha sắc nét và mui xe với các đường gân nổi. Ở phía sau, đuôi xe có cánh gió màu đen và hệ thống ống xả kép. Mẫu xe này còn được trang bị hệ thống treo thích ứng, bộ vi sai chống trượt và hệ thống phanh hiệu suất cao.

Mẫu xe Lexus IS 500 F Sport Performance Launch Edition 2022 có màu sơn xám Incognito đi kèm mâm xe hợp kim màu đen mờ 19 inch từ gói IS F Sport Dynamic Handling. Bộ mâm này được sản xuất bởi hãng BBS và mỗi chiếc nhẹ hơn khoảng 1,8 kg so với mâm xe trên IS F Sport tiêu chuẩn.

Ngoài ra, hệ thống treo biến thiên thích ứng (AVS), giảm chấn (damper) hiệu năng cao của hãng Yamaha ở phía sau, đĩa phanh kích thước 14 inch phía trước và 12,7 inch ở phía sau… đều có trên phiên bản này.

Những nâng cấp đáng chú ý trên IS 500 F Sport Performance Launch Edition nằm bên trong khoang cabin. Phiên bản đặc biệt này được bọc Ultrasuede 2 tông màu đen và xám trên ghế, cửa và bảng điều khiển trung tâm. Mỗi xe sẽ được đánh số thứ tự cũng như trang bị vô lăng có tính năng sưởi và đồ họa đặc biệt dành cho cụm đồng hồ.

Mẫu xe IS 500 F Sport Performance Launch Edition được trang bị khối động cơ V8, dung tích 5.0L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 472 mã lực và mô-men xoắn cực đại 536 Nm. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp mẫu sedan này có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 4,5 giây.

Những trang bị trên Lexus IS 500 F Sport Performance 2022 bản tiêu chuẩn như bộ vi sai hạn chống trượt (LSD) của hãng Torsen giúp cải thiện khả năng xử lý và giúp duy trì sự ổn định cho xe. Bản đặc biệt này bắt đầu bán ra tại thị trường Mỹ vào nửa cuối năm nay, giá bán sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt. Phiên bản này chắc chắn sẽ hấp dẫn các khách hàng yêu thích xe thể thao sở hữu động cơ hút khí tự nhiên.