Cập nhật lịch đi học trở lại mới nhất của học sinh 63 tỉnh thành

Tại Thái Bình, theo thống kê của Sở GDĐT Thái Bình, tính đến ngày 24/11, toàn tỉnh có 5/8 địa phương cho học sinh đi học trở lại. Một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa cho học sinh đi học trở lại, chủ yếu là huyện Vũ Thư, Kiến Xương và TP Thái Bình. Cụ thể, toàn tỉnh có 191 cơ sở giáo dục mầm non đón trẻ đi học trở lại, 388 trường tiểu học, THCS, THPT tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường.

Sở GDĐT Thái Bình yêu cầu các cơ sở phải bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần an toàn mới đi học, đi học thì phải bảo đảm an toàn.

Trường THCS Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội đi học lại sáng 22/11. Ảnh: Tào Nga



Tại Nam Định, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định quyết định cho học sinh ở các "vùng xanh" thuộc 9 huyện đến trường học tập trung từ 23/11.

9 huyện Ý Yên, Giao Thủy, Nam Trực, Hải Hậu, Vụ Bản, Nam Trực, Mỹ Lộc, Nghĩa Hưng, Xuân Trường tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 23/11 đối với các xã, thị trấn có dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh) và phải đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch.

Đối với các xã, thị trấn có dịch ở cấp độ 2 (vùng vàng), cấp độ 3 (vùng cam) và cấp độ 4 (vùng đỏ), tạm dừng dạy học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến (giáo dục mầm non được nghỉ học).

Riêng đối với TP Nam Định, trẻ mầm non chưa đến trường, tiếp tục dạy học trực tuyến cấp TH, THCS và THPT. Học sinh ở vùng xanh (cấp độ 1) thuộc các khối lớp 9 và lớp 12 tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 23/11, phải đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Tại Lào Cai, trên 2.500 học sinh ở thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương sẽ đi học trở lại vào ngày 27/11. Các trường trên địa bàn đã chủ động phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Do trên địa bàn có 2 công dân trở về từ Bình Dương dương tính với SARS-CoV-2, từ ngày 22-26/11, toàn bộ học sinh từ mầm non, tiểu học và THCS tại thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương được nghỉ học tập trung tại trường, chuyển sang học trực tuyến.

Tại TP.HCM, thành phố đang tiến hành tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Theo lộ trình dự kiến, ngày 10/12, học sinh khối 9, 12 ở những vùng an toàn sẽ đi học trở lại.

Tại Hà Nội, từ ngày 23/11, thành phố đã tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ trong nhóm tuổi từ 15 – 17, sau đó tiếp tục tiêm cho khối THCS. Dự kiến, việc tiêm vaccine cho trẻ em khối THPT và một bộ phận của khối THCS sẽ hoàn thành trong tuần này.

Sở GDĐT Hà Nội cũng tính toán việc xây dựng kế hoạch cho học sinh trở lại trường học trực tiếp vào đầu tháng 12 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Từ ngày 22/11, học sinh Trường dân tộc nội trú Ba Vì và học sinh lớp 9 thuộc "vùng xanh" tại 17 huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã đến trường học trực tiếp.

Tại Kiên Giang, cuối tuần qua, Sở GDĐT Kiên Giang đã phát đi công văn về việc lấy ý kiến phụ huynh học sinh (từ khối 9 đến khối 12) có đồng ý cho học sinh đến trường học trực tiếp khi các em được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19 hay không.

Dự kiến, nếu các phụ huynh đồng ý, học sinh bậc THPT (hệ GDPT và GDTX) và khối 9 sẽ đến trường học trực tiếp từ ngày 6/12. Sau đó, Sở cũng sẽ xin ý kiến UBND tỉnh về việc cho học sinh Kiên Giang đến trường học trực tiếp.