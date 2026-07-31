Giải bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026 chính thức khởi tranh chặng 1 từ ngày 31/7 đến ngày 2/8 tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, trước khi di chuyển sang Thái Lan để thi đấu chặng 2 từ ngày 7/8 đến ngày 9/8. Giải đấu năm nay tiếp tục quy tụ 4 đội tuyển hàng đầu khu vực gồm Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Indonesia, cạnh tranh theo thể thức vòng tròn tính điểm.

Lịch phát sóng trực tiếp bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu những ngày nào?

Lịch phát sóng bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu những ngày nào?

Hiện tại, giải đấu đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều về cục diện thắng thua. Dù một số khán giả nhận định thứ hạng chung cuộc vẫn giữ nguyên kịch bản cũ với sự thống trị của Thái Lan và Việt Nam bám đuổi ở vị trí thứ hai.

Theo: Theo Arttimes