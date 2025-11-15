Trận đấu sớm nhất vào ngày thứ 7 (15/11) là cặp “derby hạng Nhất” tại SVĐ 19/8 Nha Trang giữa Khatoco Khánh Hòa – đội đang tạm xếp thứ 2 tại giải HNQG Bia Sao Vàng và Bắc Ninh FC – tân binh đầy tham vọng ở mùa giải năm nay. Nếu như lá thăm may mắn giúp Khatoco Khánh Hòa không phải thi đấu vòng loại thì Bắc Ninh FC đã có trận đấu “chào sân chuyên nghiệp” với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước 1 tân binh khác của giải Hạng Nhất Quốc gia năm nay là ĐH Văn Hiến.

Tại giải Hạng Nhất Quốc gia năm nay, dù không được đánh giá cao trước giải, nhưng Khatoco Khánh Hòa đã thể hiện phong độ cao hơn cả sự trông đợi với vị trí thứ 2 sau 7 vòng đấu (5 thắng, 1 hòa, 1 thua), tạm dẫn đầu BXH cho tới trước vòng 7 (bị Đồng Tháp chia điểm trên sân nhà, đánh mất ngôi đầu tạm thời vào tay Trường Tươi Đồng Nai). Điều đáng chú ý ở chỗ, trận thua duy nhất của Khatoco Khánh Hòa tại giải đấu trên chính là trước Bắc Ninh FC khi 2 đội gặp nhau ở sân Việt Yên. Trong khi ấy, Bắc Ninh FC dường như vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng khi đang tạm xếp thứ 5 giải Hạng Nhất Quốc gia với 10 điểm (2 thắng, 4 hòa, 1 thua) sau 7 trận (kém Khatoco Khánh Hòa 6 điểm). Với phong độ cao hơn cũng như lợi thế sân nhà, Khatoco Khánh Hòa có lẽ sẽ được đánh giá cao hơn khi thầy trò HLV Trần Trọng Bình đang rất mong mỏi đòi lại “món nợ” tại giải Hạng Nhất Quốc gia với tấm vé đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết Cúp QG Chứng khoán LPBank 2025/26 (Cúp Quốc gia 2025/2026).

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026 ngày 15/11 và 16/11

Cặp đấu tiếp theo giữa 2 đội cùng đang thi đấu tại LPBank V.League 1 là SLNA và SHB Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật (16/11) tại sân Vinh. Cả 2 cùng thuộc nhóm phải chạy đua trụ hạng tại V.League mùa giải này, nên nhiều người có thể sẽ nghĩ họ đang tập trung nhiều hơn vào “cuộc chiến” sống còn ấy. Nhưng trong bối cảnh V.League bước vào quãng nghỉ dài thì Cúp Quốc gia lại chính là cơ hội tuyệt vời để duy trì phong độ cho các cầu thủ, đồng thời tạo đà bứt phá ở V.League khi giải đấu trở lại vào cuối tháng 1 năm 2026. Vậy nên, trận này vẫn sẽ hứa hẹn sẽ là 1 cuộc quyết đấu.

Với SLNA, hy vọng trụ hạng tại V.League đã tăng thêm sau chiến thắng 2-1 trước Becamex TP.HCM cũng tại sân Vinh ở vòng đấu gần nhất, giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn tạm vươn lên vị trí thứ 9. Từng thắng Thép xanh Nam Định và hòa CLB CAHN cũng tại sân nhà, nên dù đây mới là trận ra mắt tại Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank (Cúp Quốc gia 2025/2026) mùa này (SLNA được miễn vòng loại) có thể xem là cơ hội để đội quân xứ Nghệ hướng tới 1 tấm vé vào tứ kết mùa thứ 2 liên tiếp (Tại Cúp Quốc gia năm ngoái, SLNA từng vào tới chung kết và giành ngôi vị Á quân).

Ở phía bên kia, SHB Đà Nẵng vẫn đang tạm “cầm đèn đỏ” ở V.League (vòng gần nhất thua Hải Phòng 1-3 tại sân Lạch Tray), từng hòa 1-1 với SLNA ở lượt đi tại V.League khi được đá ở sân nhà, nên việc phải thi đấu tại sân đối phương rõ ràng là một bất lợi đáng kể. Mục tiêu của đội khách có lẽ sẽ là cố gắng cầm hòa trong 90 phút để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu may rủi chăng? Trận đấu này sẽ có sự hỗ trợ của công nghệ VAR.

Các trận đấu còn lại ở vòng 1/8 sẽ lần lượt diễn ra trong dịp cuối của 2 tuần tiếp theo.