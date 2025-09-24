Liên doanh Gamuda-Samsung được chọn làm nhà thầu ưu tiên cho dự án Marinus Link của Úc

Vừa qua, Gamuda Berhad cùng Samsung C&T Corporation vừa được Chính phủ Úc lựa chọn là nhà thầu ưu tiên cho gói thầu lớn cuối cùng thuộc Giai đoạn 1 của dự án Marinus Link - tuyến kết nối điện và dữ liệu ngầm dưới biển và trên đất liền giữa hai bang Tasmania và Victoria.

Ảnh Gamuda.

Liên doanh TasVic Greenlink - bao gồm công ty con 100% vốn của Gamuda tại Úc là DT Infrastructure Pty Ltd và Samsung C&T - đã được trao quyền triển khai gói thầu còn lại của Giai đoạn 1, theo thông báo từ TasVic và Công ty Marinus Link Pty Ltd (MLPL).

Theo MLPL, gói thầu bao gồm các hạng mục công trình dân dụng và hạ tầng điện, trong đó có việc xây dựng các trạm chuyển đổi tại Heybridge (Tasmania) và Hazelwood (Victoria), cùng khoảng 90km tuyến cáp ngầm trên đất liền tại khu vực Gippsland.

Bà Stephanie McGregor, Tổng giám đốc MLPL, nhấn mạnh:

“Nhà thầu trúng tuyển cần có năng lực triển khai mạnh mẽ tại địa phương để đáp ứng yêu cầu dự án quy mô lớn này, đồng thời chúng tôi cũng đã đưa ra các mục tiêu cụ thể để khuyến khích.”

Bà cho biết thêm, gần 600 đối tác đã tham dự các buổi kết nối doanh nghiệp do MLPL tổ chức vào tháng 2 năm nay, và đã có hơn 500 nhà thầu phụ, nhà cung cấp đăng ký tham gia thông qua cổng thông tin Industry Capability Network.

Dự kiến, giai đoạn xây dựng sẽ khởi công vào năm 2026 (sau khi được phê duyệt về pháp lý và môi trường) và hoàn thành vào năm 2030.

Marinus Link Interconnector, Australia.

Ông John Anderson, Tổng giám đốc DT Infrastructure, chia sẻ:

“Chúng tôi vô cùng vinh dự được hợp tác cùng Samsung C&T để triển khai dự án mang tính bước ngoặt này. Với kinh nghiệm và năng lực kết hợp, chúng tôi mang đến giải pháp giúp thúc đẩy tăng trưởng năng lượng tái tạo, đồng thời kết nối cộng đồng với nguồn năng lượng sạch, chi phí thấp.”

Ông Scott Choi, Giám đốc điều hành Samsung C&T Australia, cho biết tập đoàn sẽ tận dụng chuyên môn toàn cầu trong lĩnh vực hệ thống truyền tải điện một chiều điện áp cao (HVDC) để triển khai Marinus Link.

“Samsung C&T tự hào đóng vai trò quan trọng trong dự án mang tính biểu tượng này, kết nối Tasmania và Victoria. Chúng tôi mong chờ được hợp tác chặt chẽ với DT Infrastructure để hiện thực hóa dự án,” ông nói.

Theo Công ty Chứng khoán CIMB, giá trị hợp đồng cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 9/2025 trước khi khởi công vào năm 2026. Tổng chi phí Giai đoạn 1 của dự án Marinus Link được ước tính hơn 5 tỷ đô la Úc (tương đương khoảng 13,9 tỷ RM), bao gồm tuyến truyền tải điện một chiều 750MW kết hợp kết nối viễn thông (trị giá khoảng 3,9 tỷ AUD) và phát triển hệ thống truyền tải Tây Bắc (khoảng 1,1 tỷ AUD).

Tại thị trường Úc, Gamuda đã tạo dấu ấn với các dự án hạ tầng trọng điểm như Sydney Metro West – Western Tunnelling Package (2,16 tỷ AUD) và Metronet High-Capacity Signaling Project tại Tây Úc. Trong lĩnh vực năng lượng sạch, thông qua DT Infrastructure, Gamuda cũng đang thực hiện dự án trang trại điện gió Boulder Creek trị giá 243 triệu AUD tại Queensland. Những dự án này khẳng định năng lực thi công quốc tế của Gamuda, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng Úc trong hành trình phát triển hạ tầng bền vững và chuyển dịch sang năng lượng tái tạo.

Gamuda Land là đơn vị phát triển bất động sản thuộc Gamuda Berhad - tập đoàn hàng đầu Malaysia trong lĩnh vực kỹ thuật, bất động sản và hạ tầng. Hiện sở hữu 8 dự án tại Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai và Hải Phòng, Gamuda Land đang kiến tạo những điểm đến năng động, hài hòa giữa thiên nhiên và phong cách sống hiện đại.



Với tầm nhìn tiên phong xây dựng những cộng đồng thịnh vượng toàn cầu - nơi mọi người khao khát gắn bó và phát triển bền vững qua nhiều thế hệ - Gamuda Land tiếp tục thiết lập chuẩn mực mới cho không gian sống và giá trị lâu dài.



Bên cạnh các dự án hợp tác tại Úc và Malaysia, tháng 9 vừa qua Gamuda Land Việt Nam và Công ty Điện tử Samsung Vina đã ký kết hợp tác chiến lược, cam kết cùng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng giải pháp công nghệ thông minh trong lĩnh vực bất động sản, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân.







