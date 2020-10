Liên Minh: Tốc Chiến vừa ra mắt đã leo lên Top 1 bảng xếp hạng Game Mobile

Sau gần 1 năm kể từ ngày công bố, Liên Minh: Tốc Chiến, phiên bản di động của Liên Minh Huyền Thoại đã chính thức ra mắt. Tuy nhiên đây mới chỉ là lần thứ nghiệm thứ 2 của game mà thôi. Trước đó đã có một đợt thử nghiệm giới hạn với một số ít người được mời. Lần này, game thử nghiệm rộng rãi ở nhiều quốc gia, tuy nhiên Việt Nam lại chưa có mặt trong số này.

Trước mắt, các thị trường bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan sẽ được trải nghiệm trước Liên Minh: Tốc Chiến. Còn Việt Nam phải chờ đến tháng 12, với phiên bản hỗ trợ tiếng Việt được cung cấp bởi VNG.

Tại các thị trường được chơi trước, tựa game này nhanh chóng trở thành một cái tên rất “hot”, sớm vượt qua những tên tuổi lớn khác như Among Us, tựa game đang nổi danh trên toàn thế giới, hoặc là Arena of Valor (tên tiếng Anh của Liên Quân).

Liên Minh: Tốc Chiến đứng ở vị trí số 1 trên App Stores.

Tại thị trường Singapore, Liên Minh Tốc Chiến vượt qua Legends of Runeterra, một tựa game khác cũng của Riot Games, cùng với PUBG Mobile để trở thành tựa game đứng đầu trên App Stores. Điều này là khá bất ngờ bởi trước đó Riot Games đã nói rằng phiên bản iOS không thể ra mắt, nhưng sau đó lại bất ngờ tung ra. Thế nên Liên Minh Tốc Chiến chỉ có vài giờ để leo lên top 1.

Còn trên Google Play, Liên Minh Tốc Chiến cũng đứng top 1 ở khu vực Philipine, vượt trên Among Us và Mobile Legends Bang Bang. Liên Quân Mobile không được ưa chuộng tại nước này nên nó không cạnh tranh được vị trí trong bảng xếp hạng này.

Liên Minh Tốc Chiến ngay lập tức đứng top 1 trên Play Store.

Rõ ràng việc chỉ trong một thời gian ngắn đã lọt top Google Play là thành tích không tồi của Liên Minh Tốc Chiến. Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng tựa game này vốn thừa hưởng sẵn sức hút lớn của phiên bản máy tính, thế nên điều này nhanh chóng trở thành một hiệu ứng truyền miệng rất mạnh để quảng bá cho nó.

Tuy nhiên cần phải hiểu rằng trong thời điểm hiện tại, Liên Minh Tốc Chiến có hiệu ứng đám đông tốt nên khiến rất nhiều người đổ xô vào trải nghiệm. Còn về đường dài, cần phải xem thực sự nó có lối chơi tốt đến đâu. Nếu gameplay có chiều sâu thì người chơi sẽ ở lại, còn nếu game không thực sự hấp dẫn, lượng người chơi sẽ tụt rất nhanh.