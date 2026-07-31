Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Nhà đất
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 10:48 GMT+7

Liên tiếp bị cơ quan chức năng "điểm tên", FLC lại xuất hiện trong danh sách nợ bảo hiểm hơn 20 tỷ đồng

+ aA -
Phương Thảo Thứ sáu, ngày 31/07/2026 10:48 GMT+7
BHXH tỉnh Quảng Ninh vừa công khai 49 doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm với tổng nợ hơn 51,47 tỷ đồng. FLC Hạ Long đứng đầu danh sách khi nợ trên 20,18 tỷ đồng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

FLC Hạ Long nợ hơn 20 tỷ đồng tiền bảo hiểm, cao nhất Quảng Ninh

Cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ninh vừa công khai danh sách các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tính đến tháng 7/2026. Theo số liệu công bố, có 49 doanh nghiệp còn nợ tổng cộng trên 51,47 tỷ đồng.

Trong số các đơn vị bị nêu tên, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long có số tiền nợ lớn nhất, vượt 20,18 tỷ đồng. Khoản nợ này đã kéo dài suốt 42 tháng và liên quan đến quyền lợi của 249 người lao động.

Theo thông tin từ BHXH Quảng Ninh, doanh nghiệp này đã nằm trong diện được Viện Kiểm sát nhân dân kiến nghị khởi kiện.

FLC Hạ Long là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC, từng triển khai nhiều dự án đầu tư và kinh doanh tại địa phương.

Danh sách đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN được công khai trên cổng thông tin BHXH tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài FLC Hạ Long, danh sách còn ghi nhận nhiều doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm ở mức cao. Trong đó, Công ty CP Gạch ngói Đất Việt còn nợ hơn 10,6 tỷ đồng, ảnh hưởng đến 276 lao động; Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Sản xuất giống thủy sản Quảng Ninh nợ gần 4 tỷ đồng; Công ty CP Xe buýt Bãi Cháy Quảng Ninh chậm đóng gần 3 tỷ đồng. Hồ sơ của các đơn vị này cũng đã được chuyển tới Viện Kiểm sát nhân dân để xử lý theo thẩm quyền.

Ở một diễn biến liên quan, Thuế tỉnh Quảng Trị mới đây cũng công bố danh sách 145 người nộp thuế còn nợ ngân sách nhà nước. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn FLC là doanh nghiệp có dư nợ lớn nhất với số tiền hơn 684 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/7, cơ quan thuế đã phát thông báo dự kiến áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Vũ Anh Tuân, người đại diện theo pháp luật của Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom tại Quảng Trị.

Theo thông báo, tính đến ngày 30/6/2026, chi nhánh này còn nợ hơn 4 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Nếu quá 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế sẽ thực hiện thủ tục tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật theo quy định.

Hiện ông Vũ Anh Tuân đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC.

Tham khảo thêm

FLC còn nợ Nhà nước hơn 684 tỷ đồng tiền thuế

FLC còn nợ Nhà nước hơn 684 tỷ đồng tiền thuế

FLC Faros được Quảng Trị gia hạn thêm 2 năm dự án nghỉ dưỡng sau gần 10 năm dang dở

FLC Faros được Quảng Trị gia hạn thêm 2 năm dự án nghỉ dưỡng sau gần 10 năm dang dở

Tập đoàn FLC đề xuất về hai dự án sân bay tại tỉnh Gia Lai

Tập đoàn FLC đề xuất về hai dự án sân bay tại tỉnh Gia Lai

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hà Nội công khai loạt dự án nhà ở xã hội, Đan Phượng xuất hiện "siêu" dự án hơn 53 ha

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai loạt hồ sơ đề xuất đầu tư nhà ở xã hội tại nhiều khu vực của thành phố trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng mạnh nguồn cung nhà ở xã hội trong năm 2026.

Vì sao Vingroup chọn VinFast đặt tên cho siêu sân vận động?

Nhà đất
Vì sao Vingroup chọn VinFast đặt tên cho siêu sân vận động?

Nghị quyết 21-NQ/TW: Căn hộ chung cư xây mới có thời hạn sử dụng theo niên hạn xây dựng công trình

Nhà đất
Nghị quyết 21-NQ/TW: Căn hộ chung cư xây mới có thời hạn sử dụng theo niên hạn xây dựng công trình

Đà Nẵng kiến nghị gỡ khó, Bộ Xây dựng tính thêm ưu đãi cho doanh nghiệp FDI xây nhà ở công nhân

Nhà đất
Đà Nẵng kiến nghị gỡ khó, Bộ Xây dựng tính thêm ưu đãi cho doanh nghiệp FDI xây nhà ở công nhân

Giá nhà leo thang, Hà Nội tăng tốc phát triển hơn 4.300 căn hộ cho thuê

Nhà đất
Giá nhà leo thang, Hà Nội tăng tốc phát triển hơn 4.300 căn hộ cho thuê

Đọc thêm

Hoàng hậu duy nhất của lịch sử Trung Hoa bị ép lấy cậu ruột khi 10 tuổi, 15 tuổi 'góa chồng', đến chết vẫn là trinh nữ?
Media

Hoàng hậu duy nhất của lịch sử Trung Hoa bị ép lấy cậu ruột khi 10 tuổi, 15 tuổi "góa chồng", đến chết vẫn là trinh nữ?

Media

Lên ngôi Hoàng hậu khi mới 10 tuổi, vị hoàng hậu này bị cuốn vào cuộc hôn nhân đầy ngang trái do sắp đặt: với chính… cậu ruột.

Chiến tranh Mỹ-Iran lan rộng sang một vùng biển lớn khác, tiềm ẩn nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng Suez mới cho NATO
Thế giới

Chiến tranh Mỹ-Iran lan rộng sang một vùng biển lớn khác, tiềm ẩn nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng Suez mới cho NATO

Thế giới

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cảng Damietta của Ai Cập gần kênh đào Suez đã đẩy Địa Trung Hải đến gần hơn với cuộc chiến tranh Mỹ - Iran đang diễn ra khắp Trung Đông, tiềm ẩn nguy cơ gây ra một sự gián đoạn lớn khác đối với thương mại và ổn định toàn cầu, đồng thời có thể tạo ra những vấn đề mới cho NATO.hể thay đổi".

42 trạm y tế ở Đà Nẵng hiện chỉ có 1 bác sĩ/trạm
Xã hội

42 trạm y tế ở Đà Nẵng hiện chỉ có 1 bác sĩ/trạm

Xã hội

Theo Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Trần Thanh Thủy, sau khi chuyển trạm y tế về UBND cấp xã quản lý, toàn thành phố vẫn còn 42 trạm y tế chỉ có 1 bác sĩ. Ngành y tế đang trình HĐND ban hành chính sách đặc thù để thu hút, giữ chân bác sĩ, từng bước nâng cao chất lượng y tế cơ sở.

Hình ảnh Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội
Media

Hình ảnh Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội

Media

Sáng nay (31/7), tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Lễ thượng cờ ASEAN được tổ chức trọng thể nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2026) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2026).

Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) chi trả tiền bồi thường liên quan dự án đầu tư quan trọng này
Nhà nông

Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) chi trả tiền bồi thường liên quan dự án đầu tư quan trọng này

Nhà nông

Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình có đất thu hồi và tiền hỗ trợ di dời mộ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Nghĩa Trụ.

Tin mới nhất về siêu bão DOLPHIN, có thể vượt cấp 17, mạnh ngang siêu bão SINLAKU
Nhà nông

Tin mới nhất về siêu bão DOLPHIN, có thể vượt cấp 17, mạnh ngang siêu bão SINLAKU

Nhà nông

Tin mới nhất về siêu bão DOLPHIN, cơ quan khí tượng cho biết siêu bão DOLPHIN có thể vượt cấp 17, mạnh tương đương với siêu bão SINLAKU.

Sáp nhập thôn mới nhất ở Hải Phòng, chỉ định thành công 9 trưởng thôn lâm thời xã Yết Kiêu (địa phận Hải Dương cũ)
Nhà nông

Sáp nhập thôn mới nhất ở Hải Phòng, chỉ định thành công 9 trưởng thôn lâm thời xã Yết Kiêu (địa phận Hải Dương cũ)

Nhà nông

Xã Yết Kiêu, Hải Phòng (địa phận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã tổ chức hội nghị công bố các Nghị quyết, Quyết định của các cấp có thẩm quyền liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại thôn, sáp nhập thôn trên địa bàn.

Nghệ thuật truyền thống vắng người học, Huế dự kiến chính sách hỗ trợ chưa từng có
Văn hóa - Giải trí

Nghệ thuật truyền thống vắng người học, Huế dự kiến chính sách hỗ trợ chưa từng có

Văn hóa - Giải trí

Trước việc các ngành nghệ thuật truyền thống vắng người học, Huế dự kiến chính sách hỗ trợ cho người học cũng như nghệ nhân, nghệ sĩ truyền nghề.

Đầu tháng 8, 3 con giáp đón vận may rực rỡ, làm gì cũng hanh thông, tài lộc liên tục gõ cửa, sống vui mỗi ngày
Gia đình

Đầu tháng 8, 3 con giáp đón vận may rực rỡ, làm gì cũng hanh thông, tài lộc liên tục gõ cửa, sống vui mỗi ngày

Gia đình

3 con giáp có nhiều tín hiệu tích cực trong tháng 8. Tài lộc của họ rộng mở, công việc thuận lợi, hứa hẹn nhiều tin vui, cuộc sống sang trang mới.

Hòa Phát, VNSteel và nhiều hãng thép cùng nâng giá bán từ cuối tháng 7/2026
Nhà đất

Hòa Phát, VNSteel và nhiều hãng thép cùng nâng giá bán từ cuối tháng 7/2026

Nhà đất

Sau nhiều tháng giữ giá, hàng loạt doanh nghiệp thép đồng loạt tăng giá bán thêm 100.000 đồng/tấn do chi phí nguyên liệu đầu vào leo thang và nhu cầu thị trường dần cải thiện.

Cù Thị Trà: 'Một năm tôi từng đòi bỏ nghề tới 3 lần'
Văn hóa - Giải trí

Cù Thị Trà: "Một năm tôi từng đòi bỏ nghề tới 3 lần"

Văn hóa - Giải trí

Từ một cô gái tốt nghiệp ngành Kế toán, bén duyên với nghệ thuật qua những vai diễn nhỏ, Cù Thị Trà dần khẳng định tên tuổi bằng sự nỗ lực và tình yêu dành cho diễn xuất.

Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2026 người dân cần nắm rõ
Bạn đọc

Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2026 người dân cần nắm rõ

Bạn đọc

Từ ngày 1-31/8/2026, loạt chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, đi vào cuộc sống. Người dân cần nắm rõ các quy định này để thực hiện, tránh bị xử phạt.

Sưng đỏ, ban hoại tử rải rác tay chân vì bệnh viêm mạch hiếm gặp
Xã hội

Sưng đỏ, ban hoại tử rải rác tay chân vì bệnh viêm mạch hiếm gặp

Xã hội

Bệnh nhân xuất hiện nhiều nốt dưới da sưng đỏ, đau kèm các ban hoại tử màu tím rải rác ở tay, chân và thân mình, tập trung chủ yếu ở hai chi dưới.

Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá khu “đất kim cương” 18 Cao Bá Quát trị giá 1.379 tỷ đồng
Thời sự

Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá khu “đất kim cương” 18 Cao Bá Quát trị giá 1.379 tỷ đồng

Thời sự

UBND TP Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá khu "đất kim cương" hơn 3.300m² tại số 18 Cao Bá Quát sau khi doanh nghiệp trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo quy định.

AI chạy trực tiếp trên laptop khác dùng ChatGPT qua trình duyệt ra sao?
Khoa học Công nghệ

AI chạy trực tiếp trên laptop khác dùng ChatGPT qua trình duyệt ra sao?

Khoa học Công nghệ

AI trên laptop đang đi theo hai hướng rõ rệt: dùng dịch vụ như ChatGPT qua trình duyệt và chạy mô hình trực tiếp trên máy. Cùng là “dùng AI”, nhưng trải nghiệm thực tế, mức độ riêng tư và yêu cầu phần cứng lại khác nhau khá nhiều, đặc biệt với người đang cân nhắc mua laptop cho học tập và công việc lâu dài.

Hà Nội giao hơn 1,5 triệu m² đất cho một tập đoàn triển khai khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm
Thời sự

Hà Nội giao hơn 1,5 triệu m² đất cho một tập đoàn triển khai khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm

Thời sự

TP Hà Nội quyết định giao hơn 1,5 triệu m² đất cho Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng triển khai giai đoạn đầu khu đô thị đa mục tiêu, kết hợp nhà ở, tái định cư và hạ tầng công cộng.

PVFCCo – Phú Mỹ khánh thành Hệ thống băng tải phân bón công suất 55 tấn/giờ
Doanh nghiệp

PVFCCo – Phú Mỹ khánh thành Hệ thống băng tải phân bón công suất 55 tấn/giờ

Doanh nghiệp

Ngày 29/7, tại TP.HCM – Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) đã tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành Hệ thống băng tải vận chuyển phân bón tại Tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ. Công trình đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong hiện đại, tự động hóa sản xuất, nâng cao năng lực và tốc độ vận chuyển sản phẩm, đáp ứng linh hoạt và kịp thời nhu cầu luân chuyển, xuất hàng của Nhà máy.

Hà Nội giao hơn 150 ha đất làm khu đô thị đa mục tiêu ở xã Thư Lâm cho Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng
Nhà đất

Hà Nội giao hơn 150 ha đất làm khu đô thị đa mục tiêu ở xã Thư Lâm cho Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng

Nhà đất

Hà Nội giao hơn 150 ha đất tại xã Thư Lâm cho Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để triển khai Khu đô thị đa mục tiêu.

Trước phiên cơ cấu ETF VN30, Masan Consumer dự kiến chi khoảng 2.615 tỷ đồng cổ tức
Kinh tế

Trước phiên cơ cấu ETF VN30, Masan Consumer dự kiến chi khoảng 2.615 tỷ đồng cổ tức

Kinh tế

Ngay trước phiên cơ cấu ETF ngày 31/7, HĐQT Masan Consumer (HOSE: MCH) phê duyệt tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2026 đợt 1 với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu), tương đương khoảng 2.615 tỷ đồng. Cùng thời điểm, MCH chính thức gia nhập rổ VN30 và theo ước tính của Mirae Asset, các quỹ ETF dự kiến mua khoảng 2,2 triệu cổ phiếu. Hai diễn biến này phản ánh cả sức hút của cổ phiếu trên thị trường vốn và khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng chỉ rõ sức ép 'khổng lồ' lên hạ tầng
Kinh tế

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng chỉ rõ sức ép "khổng lồ" lên hạ tầng

Kinh tế

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Thành Hưng cho biết, toàn thành phố hiện có hơn 237.000 ô tô, trong khi hạ tầng giao thông và hệ thống bãi đỗ xe chưa đáp ứng kịp, khiến áp lực ùn tắc đô thị ngày càng gia tăng và đòi hỏi phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thời gian tới.

Chuẩn bị du học: Đừng để việc chuyển tiền học phí trở thành áp lực cuối cùng
Kinh tế

Chuẩn bị du học: Đừng để việc chuyển tiền học phí trở thành áp lực cuối cùng

Kinh tế

Đằng sau quyết định cho con du học là hành trình kéo dài nhiều năm với những khoản chuyển tiền học phí, sinh hoạt phí và nhiều chi phí phát sinh. Điều đó khiến các giải pháp chuyển tiền quốc tế thuận tiện, tối ưu chi phí ngày càng được nhiều gia đình quan tâm.

Môi trường đầu tư tại TP.HCM thuận lợi, doanh nghiệp FDI tăng 41%
Chuyển động Sài Gòn

Môi trường đầu tư tại TP.HCM thuận lợi, doanh nghiệp FDI tăng 41%

Chuyển động Sài Gòn

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở TP.HCM tăng 41% về số lượng trong 5 năm qua, cao nhất trong các khu vực kinh tế tại đây.

Ngân sách dành ít nhất 2% tổng chi hàng năm cho bảo vệ môi trường
Nhà nông

Ngân sách dành ít nhất 2% tổng chi hàng năm cho bảo vệ môi trường

Nhà nông

Giai đoạn 2026-2030, ngân sách sẽ dành ít nhất 2% tổng chi hàng năm cho bảo vệ môi trường, cùng với việc huy động nguồn lực xã hội, vốn quốc tế, tài chính xanh.

Dự thảo Nghị quyết về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đang trình Chính phủ có điểm gì khác so với Nghị định 38
Nhà nông

Dự thảo Nghị quyết về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đang trình Chính phủ có điểm gì khác so với Nghị định 38

Nhà nông

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không đăng ký xuất khẩu đến các thị trường có yêu cầu về mã số, trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Thông báo cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đó là một trong những điểm đáng chú ý trong Dự thảo Nghị quyết quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Cần cơ quan pháp quy mạnh để phát triển điện hạt nhân an toàn
Khoa học Công nghệ

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Cần cơ quan pháp quy mạnh để phát triển điện hạt nhân an toàn

Khoa học Công nghệ

Hệ thống pháp quy hiện đại, đồng bộ cùng cơ quan quản lý đủ năng lực là điều kiện tiên quyết để Việt Nam triển khai thành công chương trình điện hạt nhân quốc gia. Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ VII diễn ra ngày 30/7 tại Quảng Ninh.

Đã phát hiện ai đứng sau các cuộc 'biểu tình bằng bìa các tông' ở Ukraine
Thế giới

Đã phát hiện ai đứng sau các cuộc "biểu tình bằng bìa các tông" ở Ukraine

Thế giới

Các quan chức an ninh đã tiết lộ ai đứng sau các cuộc "biểu tình bằng bìa các tông" ở Ukraine.

Nga tung “quái vật hạt nhân” công nghệ tối tân mạnh chưa từng thấy mang 40 tên lửa Kalibr, Ukraine 'ngồi trên đống lửa'
Khoa học Công nghệ

Nga tung “quái vật hạt nhân” công nghệ tối tân mạnh chưa từng thấy mang 40 tên lửa Kalibr, Ukraine "ngồi trên đống lửa"

Khoa học Công nghệ

Nga vừa hạ thủy tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân K-563 Ulyanovsk thuộc Đề án 885M Yasen-M sau đúng 9 năm chế tạo. Đây là một trong những lớp tàu ngầm tấn công được trang bị mạnh nhất của Hải quân Nga, có khả năng mang tới 40 tên lửa hành trình Kalibr hoặc 32 tên lửa siêu vượt âm Zircon.

Thể Công Viettel chia tay ngoại binh Brazil ghi 18 bàn qua 2 mùa
Thể thao

Thể Công Viettel chia tay ngoại binh Brazil ghi 18 bàn qua 2 mùa

Thể thao

Pedro Henrique chắc chắn sẽ luôn được nhớ đến như một trong những ngoại binh thành công và giàu dấu ấn nhất trong lịch sử gần đây của Thể Công Viettel.

Sắp tổ chức Diễn đàn Chủ tịch Hội NDVN - Bộ trưởng Bộ NN&MT 'Lắng nghe nông dân nói' năm 2026
Nhà nông

Sắp tổ chức Diễn đàn Chủ tịch Hội NDVN - Bộ trưởng Bộ NN&MT "Lắng nghe nông dân nói" năm 2026

Nhà nông

Tiếp nối sự thành công của 3 kỳ Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" trước, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói" năm 2026 (lần 4). Diễn đàn được lãnh đạo 2 cơ quan giao cho Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trực tiếp tổ chức, thực hiện.

Cảnh sát vào cuộc vụ nhóm người cầm hung khí hỗn chiến tại Quán Nhỏ, Hà Nội
Pháp luật

Cảnh sát vào cuộc vụ nhóm người cầm hung khí hỗn chiến tại Quán Nhỏ, Hà Nội

Pháp luật

Xuất phát từ mâu thuẫn của 2 nhóm người trong lúc uống rượu, những người này lao vào xô xát tạo nên khung cảnh náo loạn tại quán. Chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng cho biết cảnh sát đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng "thừa vàng" bán ra do khách mua "mất hút"

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra do khách mua 'mất hút'

2

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng "dựng đứng"

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng 'dựng đứng'

3

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

4

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

5

Hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS George Washington và các tàu hộ vệ nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà

Hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS George Washington và các tàu hộ vệ nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà