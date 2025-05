Liên tiếp có bệnh nhân thủng nội tạng vì lỗi sơ ý thường gặp

Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợpcủa bệnh viện đã liên tiếp phẫu thuật cấp cứu, điều trị cho 3 ca bệnh thủng nội tạng do dị vật giống xương cá.

Một bệnh nhân là P.T.N (44 tuổi) trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh tới khám tại Bệnh viện Bãi Cháy ngày do đau bụng mạn sườn phải 2 ngày, kèm theo bụng chướng nhẹ.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy: Nằm trong quai hồi tràng có cấu trúc tăng tỷ trọng KT 26x8mm, một đầu nằm ra phía ngoài thanh mạc quai ruột tương ứng kèm dày thành quai ruột, xung quanh thâm nhiễm mỡ, vài bóng khí và dịch.

Bệnh nhân được chẩn đoán: Thủng ruột/sẹo mổ cũ - viêm gan C và có chỉ định phẫu thuật khâu lỗ thủng ruột non, lau rửa, dẫn lưu bụng. Trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ phát hiện lỗ thủng ruột non là do xương cá.

Hình ảnh dị vật xương cá đâm xuyên thành đại tràng bệnh nhân thứ LBS. Ảnh BVCC

Bệnh nhân thứ 2 là L.B.S (45 tuổi), trú tại Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh với triệu chứng đau bụng âm ỉ mạn sườn trái, kèm chướng bụng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh dị vật xuyên thành đại tràng góc lách, dày thành, thâm nhiễm quanh đại tràng. Bệnh nhân được chẩn đoán: Thủng đại tràng góc lách do dị vật, có chỉ định phẫu thuật lấy dị vật.

Kíp phẫu thuật đã tiến hành bộc lộ đoạn đại tràng góc lách kiểm tra thấy có 01 xương cá từ đại tràng đâm xuyên chồi ra ngoài thành đại tràng khoảng 0,5 cm. Các bác sĩ tiến hành lấy được dị vật giống xương cá dài 3cm, khâu lỗ thủng và lau rửa ổ bụng cho bệnh nhân.



Còn trường hợp thứ 3 thì dị vật giống xương cá dài 3cm "chạy xuống" tận hậu môn đâm xuyên thành gây áp xe hậu môn: Theo đó, bệnh nhân N.V.L 43 tuổi trú tại xã Liên Vị, TX Quảng Yên, xuất hiện khối cạnh hậu môn lệch trái cách 1 tuần, khối to dần gây đau nhập viện điều trị.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính thấy: Hình ảnh ổ dịch - khí trong tổ chức mỡ dưới da phần mềm cạnh khe mông bên trái – hình ảnh dị vật xuyên thành ống hậu môn. Bệnh nhân được chẩn đoán: Áp xe cạnh hậu môn do dị vật, có định phẫu thuật làm sạch ổ áp xe, lấy dị vật.

Hiện cả 3 bệnh nhân sức khỏe đều ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quyết, khoa ngoại Tổng hợp khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quyết, khoa ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Tình trạng bệnh nhân bị xương cá đâm thủng dạ dày, ruột non không phải là tình trạng hiếm gặp.

Xương cá có đầu sắc nhọn rất nguy hiểm khi đi vào ống tiêu hóa. Thế nhưng nhiều người vẫn chưa thật sự cảnh giác trong khi ăn uống. Đầu tiên có thể chỉ là hóc xương ở họng, sau có thể bị đâm thủng thành cơ quan tiêu hóa như các trường hợp nêu trên. Nếu không kịp phát hiện sẽ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Quyết khuyến cáo: "Người dân nên cẩn thận trong quá trình ăn uống, đặc biệt là với thực phẩm động vật có xương như thịt, cá. Loại bỏ tất cả xương trước khi ăn, với các xương giòn, nhỏ cũng cần nhai kỹ, chậm rãi, không nên chủ quan với các xương dù nhỏ.

Đặc biệt với người già và trẻ nhỏ, phản xạ nhai nuốt kém hơn cần đặc biệt cẩn trọng. Khi rơi vào các trường hợp như đau bụng âm ỉ kéo dài không giảm, hay bất cứ trường hợp đau bụng bất thường nào, người bệnh nên đến bệnh viện cấp cứu để bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và có hướng điều trị kịp thời".