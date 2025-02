Liên tiếp tàu biển quốc tế chở gần 4.000 du khách cập cảng quốc tế Cam Ranh trong 2 ngày qua

Trước đó, ngày 5/2, tàu Norweigian Sky cũng đã đưa 1.900 cập cảng quốc tế Cam Ranh để tham quan các địa điểm trên địa bàn thành phố Nha Trang, Cam Ranh. Như vậy, trong 2 ngày qua, nơi đây đã được đón tiếp 3.800 du khách đến địa phương.



Norwegian Spirit đưa 1.900 khách đến cảng quốc tế Cam Ranh

Sau khi cập Cảng quốc tế Cam Ranh, khách du lịch sẽ được Công ty Tân Hồng tổ chức các chương trình tour tham quan thành phố Nha Trang, Tour ngoại thành thành phố Nha Trang, tour tham quan thành phố Nha Trang bằng xích lô, Tour tham quan Sông cái, làng quê; Tour ngoại tỉnh tham quan vườn Quốc gia Núi Chúa, vịnh Vĩnh Hy – Phan Rang.

Ngoài ra, công ty này còn tổ chức các dịch vụ xe trung chuyển từ Cảng quốc tế Cam Ranh đến The Arena Resort (Cam Ranh) hoặc đi tham quan nhiều điểm đến khác bằng hình thức tham quan Shuttle bus tự do. Tàu sẽ rời đi vào chiều cùng ngày để đi tiếp đến Hong Kong (Trung Quốc).

Khánh Hòa đã đón 4 chuyến tàu biển

Tính từ đầu tháng 1/2025 đến nay, Khánh Hòa đã đón 4 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 8.000 du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển tính đến tháng 4/2025, Khánh Hòa sẽ đón 9 chuyến với khoảng 14.650 khách.

Thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, trong tháng 1/2025, toàn tỉnh đón khoảng 1.014.000 lượt khách lưu trú, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Chuyến tàu vừa cập cảng Cam Ranh

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 519.000 lượt, tăng 27,9% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 495.000 lượt, tăng 146,1% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 5.582 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ.

Du lịch Khánh Hòa có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm qua là nhờ chất lượng cơ sở hạ tầng và sản phẩm du lịch của tỉnh ngày càng được nâng cao; các hãng hàng không mở nhiều đường bay quốc tế từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia, Ba Lan… đến Khánh Hòa.