Liệu có những cú "lội ngược dòng" tại Oscar 2024?

Mặc dù, một số bộ phim được đề cử trong năm nay đã nhận được sự khen ngợi từ giới phê bình kết hợp với thành công thương mại, điều vốn vô cùng hiếm hoi đối với Oscar. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa nhiều giải thưởng của Viện Hàn lâm Oscar 2024 có phần thiếu đi tính bất ngờ. Mặc dù vậy, theo The Guardian, những cái tên dường như được "đóng đinh" cho giải thưởng, có thể sẽ gặp "bất trắc". Vì theo thống kê của họ, nhiều phiếu bầu ẩn danh đã chọn "đi ngược" với đám đông.

"Oppenheimer" đang là cái tên được hứa hẹn nhất tại Oscar 2024. Ảnh: Alamy.

"Oppenheimer" hứng "mưa" giải thưởng

Không thể phủ nhận, năm nay sẽ là năm của "Oppenheimer". Trong số bốn người bầu chọn ẩn danh nói chuyện với tờ Entertainment Weekly, có tới hai người đánh giá là Phim xuất sắc nhất và ba người chọn Christopher Nolan làm Đạo diễn xuất sắc nhất.

Một trong những nguồn tin ẩn danh của Indiewire đã bầu chọn cho "Oppenheimer" ở các hạng mục phim, diễn viên, quay phim, đạo diễn, biên kịch và âm nhạc xuất sắc nhất. Đặc biệt, một nhóm người của Variety bình chọn cho "Oppenheimer" gần 40 lần. Bộ phim ăn khách "Barbie" cũng có thể sẽ giành chiến thắng ở một số hạng mục, nhưng có vẻ như "Oppenheimer" sẽ giành chiến thắng cuộc chiến số lượng giải thưởng tổng thể.

Sẽ có những bất ngờ tại Oscar 2024

Ryan Gosling từ "Barbie" là cái tên đe doạ vị trí độc tôn của "Oppenheimer". Ảnh: AP.

Không lâu trước đây, giới phê bình cho rằng, chiến thắng chắc chắn nhất của "Oppenheimer" tại Oscar 2024 sẽ đến từ vị trí Robert Downey Jr ở hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc và thực tế là anh đã chiến thắng ở hạng mục này tại gần như tất cả các giải thưởng khác.

Tuy nhiên, trong số các phiếu bầu ẩn danh từ Next Best Picture, có hai người chọn Ryan Gosling trong khi chỉ có một người chọn Downey Jr. Hai phiếu bầu của Indiewire chia thành Ryan Gosling và Downey Jr. Của EW có bốn phiếu bầu, hai người chọn Mark Ruffalo, một người chọn Sterling K Brown và chỉ có một người chọn Downey Jr.

Đối với Variety, các phiếu được chia đều giữa Downey Jr, Gosling, Sterling K Brown và Mark Ruffalo. Như vậy, có thể thấy, ngay cả những đề cử tưởng chừng như chắc chắn nhất, vẫn có thể bị "quay xe" một cách bất ngờ.

"Poor Things" là bộ phim gây tranh cãi nhất của năm

"Poor Things" là bộ phim gây tranh cãi. Ảnh: AP.

Một người bầu chọn cho Oscar của Next Best Picture nói về bộ phim "Poor Things": "Toàn bộ phong cách hình ảnh của bộ phim thật sự áp đảo và sáng tạo". Tuy nhiên, cũng có người lại coi nó như một tác phẩm không xứng đáng lọt vào "chung kết" tại Oscar 2024.

Một người được bầu chọn của Indiewire nói về bộ phim: "Tôi không thể ngồi xem hết. Chúng tôi đi xem ở rạp và rời đi sau 40 phút". Hiện tại, nữ diễn viên Emma Stone là ứng cử viên dẫn đầu cho giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, nhưng có thể điều này bị đảo ngược bởi sự thực tế là có nhiều người không thích thú với bộ phim mà cô đang tham gia.

"Godzilla" có thể gây bất ngờ

"Godzilla Minus One" là bộ phim có kinh phí vô cùng nhỏ bé. Ảnh: AP.

Hiện tại, tranh đấu tại hạng mục hiệu ứng hình ảnh đang có vẻ là của cặp đôi "The Creator" và "Godzilla Minus One". Theo The Guardian, "cuộc chiến" này được phân chia giữa những người ủng hộ "Godzilla Minus One" và những người không thích điều đó. Nhóm ủng hộ thường bị ấn tượng bởi những gì bộ phim đã làm được với một ngân sách rất nhỏ và đạo diễn của bộ phim cũng là trưởng nhóm hiệu ứng hình ảnh.

Chính những yếu tố này, rất có thể "Godzilla Minus One" sẽ làm nên chuyện tại Oscar 2024.