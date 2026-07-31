Liệu World Cup có còn là ngày hội của người yêu bóng đá?

Xuất khẩu kỷ lục 1,7 tỷ USD, ngành hồ tiêu và gia vị Việt đứng trước áp lực chuyển đổi để giữ đà tăng trưởng
Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu và các loại gia vị của Việt Nam đạt khoảng 1,7 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Song cùng với những cơ hội mới, ngành hàng hồ tiêu và gia vị Việt đang phải thích ứng với các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững và nguy cơ gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại...