Link tra cứu điểm thi vào lớp 10 Phú Thọ 2026 chuẩn nhất

Theo thông tin mới nhất và cũng theo Hướng dẫn số 01/HD-SGD&ĐT ngày 26/3/2026 của Sở GDĐT Phú Thọ về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, các trường THPT công bố điểm thi chậm nhất ngày 14/6/2026.

Vậy link tra cứu điểm thi vào lớp 10 Phú Thọ 2026 chuẩn nhất thế nào.

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Để tra cứu điểm thi vào lớp 10 Phú Thọ năm 2026, thí sinh truy cập link với giao diện ở bên dưới:

ts10.phutho.edu.vn/home/tracuudiem



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Theo thông báo, học sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi phải nộp đơn tại trường THPT nơi đăng ký dự thi trước 12 giờ ngày 17/6.



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Trước 15 giờ cùng ngày, các trường hoàn thành việc tổng hợp, gửi danh sách đề nghị phúc khảo về Sở GDĐT Phú Thọ.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 của Phú Thọ có hơn 57.000 thí sinh tham dự, thí sinh làm bài thi 3 môn là Toán, Văn, Anh. Diễn ra từ ngày 1/6 đến 3/6/2026, đây được xem là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương, đặc biệt là sau cột mốc sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình.