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Chủ đề: World cup 2026

Link xem trực tiếp Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ trên VTV3

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Minh Chí Chủ nhật, ngày 14/06/2026 02:10 GMT+7
Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 11h00 ngày 14/7 (theo giờ Việt Nam).
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Mạn đọ sức giữa Australia và Thổ Nhĩ Kỳ tại bảng D World Cup 2026 được dự báo sẽ diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều xem đây là cơ hội quan trọng để cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Trong bối cảnh bảng đấu còn có sự hiện diện của Mỹ và Paraguay, một kết quả thuận lợi ở trận ra quân sẽ mang ý nghĩa rất lớn với tham vọng của cả hai đội.

Australia tiếp tục thể hiện hình ảnh quen thuộc của một tập thể giàu kỷ luật, thi đấu gắn kết và sở hữu nền tảng thể lực sung mãn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Tony Popovic, "Socceroos" đang có phong độ khá ấn tượng khi thắng 6 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Ảnh: FPT Play.

Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Jackson Irvine, Martin Boyle hay Craig Goodwin được kỳ vọng sẽ đóng vai trò đầu tàu giúp đại diện châu Á tạo ra khác biệt trong các tình huống phản công và bóng bổng.

Bên kia chiến tuyến, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là một trong những đội bóng có tiềm năng tạo bất ngờ tại World Cup 2026. Sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu như Arda Guler, Kenan Yildiz hay Hakan Calhanoglu, đội bóng của HLV Vincenzo Montella có khả năng kiểm soát bóng tốt và tạo ra sức ép đáng kể lên hàng thủ đối phương. Đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ đang có chuỗi 4 trận bất bại trước thềm giải đấu, cho thấy sự ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Xét về chất lượng đội hình, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhờ sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, Australia luôn là đối thủ khó chịu ở các giải đấu lớn nhờ tinh thần chiến đấu và lối chơi tập thể. Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu cân bằng, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ có thể tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra để giành chiến thắng.

Trong 2 lần chạm trán trước đây giữa đôi bên, Thổ Nhĩ Kỳ đều giành chiến thắng với tỷ số 3-1 và 1-0.

Link xem trực tiếp Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ trên VTV3

Link: https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv3-3.html

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