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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 22:10 GMT+7
Chủ đề: World cup 2026

Link xem trực tiếp Canada vs Bosnia & Herzegovina trên VTV3

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Minh Chí Thứ sáu, ngày 12/06/2026 22:10 GMT+7
Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Canada vs Bosnia & Herzegovina trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 13/6 (theo giờ Việt Nam).
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Cuộc đối đầu giữa Canada và Bosnia & Herzegovina tại bảng B World Cup 2026 được đánh giá là trận đấu có ý nghĩa rất lớn với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Với lợi thế sân nhà cùng sự tiến bộ mạnh mẽ trong những năm gần đây, Canada được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút trước đại diện đến từ châu Âu.

Canada bước vào World Cup 2026 với thế hệ cầu thủ tài năng đang thi đấu tại các giải hàng đầu thế giới. Những cái tên như Alphonso Davies, Jonathan David hay Cyle Larin mang đến tốc độ, sức mạnh và khả năng tạo đột biến cao trên hàng công. Đội bóng Bắc Mỹ cũng có sự tự tin đáng kể sau màn trình diễn ấn tượng tại các giải đấu lớn gần đây, đồng thời sở hữu lợi thế được thi đấu trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Canada vs Bosnia & Herzegovina.

Bên kia chiến tuyến, Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup sau thời gian dài vắng bóng. Dù không còn sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp như giai đoạn hoàng kim trước đây, đội bóng vùng Balkan vẫn là đối thủ khó chịu nhờ lối chơi giàu thể lực, tổ chức chặt chẽ và kinh nghiệm của một số cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Khả năng tranh chấp bóng bổng và tận dụng các tình huống cố định được xem là vũ khí quan trọng của Bosnia & Herzegovina trong trận đấu này.

Xét tương quan lực lượng hiện tại, Canada được đánh giá cao hơn nhờ đội hình trẻ trung, tốc độ và lợi thế sân bãi. Tuy nhiên, Bosnia & Herzegovina đủ khả năng gây khó khăn bằng lối đá kỷ luật và không ngại va chạm. Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra giằng co trong phần lớn thời gian trước khi sự khác biệt đến từ các ngôi sao tấn công của Canada tạo ra bước ngoặt.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Canada chạm trán với Bosnia & Herzegovina.

Link xem trực tiếp Canada vs Bosnia & Herzegovina trên VTV3

Link: https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv3-3.html

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