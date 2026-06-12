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Link xem trực tiếp Hàn Quốc vs CH Czech trên VTV3

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Minh Chí Thứ sáu, ngày 12/06/2026 08:02 GMT+7
Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Hàn Quốc vs CH Czech trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 9h00 ngày 12/7 (theo giờ Việt Nam).
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Màn đọ sức giữa Hàn Quốc và CH Czech tại lượt trận mở màn bảng A World Cup 2026 được đánh giá là một trong những cặp đấu cân bằng nhất của vòng bảng. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out, đặc biệt khi Mexico được xem là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng.

Hàn Quốc bước vào giải đấu với nòng cốt là những cầu thủ giàu kinh nghiệm đang thi đấu tại châu Âu, nổi bật nhất là đội trưởng Son Heung-min. Đại diện châu Á vẫn duy trì lối chơi kỹ thuật, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Sau thành tích vào vòng 1/8 World Cup 2022, "Những chiến binh Taegeuk" tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt tại giải đấu năm nay.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ChatGPT.

Ở chiều ngược lại, CH Czech trở lại sân chơi World Cup sau 20 năm chờ đợi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Miroslav Koubek, đội bóng Đông Âu sở hữu lối chơi kỷ luật, giàu thể lực và rất nguy hiểm trong các tình huống cố định. Những cái tên như Patrik Schick hay Tomas Soucek được kỳ vọng sẽ đóng vai trò đầu tàu giúp CH Czech tạo nên bất ngờ.

Lịch sử đối đầu cũng cho thấy sự cân bằng khi hai đội từng hòa 2-2, Czech thắng 5-0 và Hàn Quốc thắng 2-1 trong ba lần gặp nhau trước đây. Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên họ chạm trán ở một trận đấu chính thức.

Với tính chất quan trọng của trận ra quân, cả hai nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng. Một thế trận chặt chẽ và ít bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra, trong đó kết quả hòa 1-1 được xem là hợp lý cho màn so tài tại sân Akron.

Link xem trực tiếp Hàn Quốc vs CH Czech trên VTV3

Link: https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv3-3.html

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