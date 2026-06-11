Link xem trực tiếp Mexico vs Nam Phi trên VTV3

Trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn khi cả hai đều đặt mục tiêu giành điểm số quan trọng ngay từ lượt trận đầu tiên của bảng A. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của 87.523 khán giả tại sân Azteca, Mexico được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ và có cơ hội lớn để khởi đầu thuận lợi chiến dịch World Cup.

Đội bóng của HLV Javier Aguirre đang có phong độ khá tích cực khi thắng 3 trận liên tiếp trước Ghana, Australia và Serbia, trong đó có màn vùi dập Serbia với tỷ số 5-1. Bên cạnh đó, Mexico cũng bất bại trong 7 trận mở màn World Cup gần nhất (5 thắng, 2 hòa) kể từ năm 1994. Sự hiện diện của những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Raul Jimenez, Edson Alvarez hay thủ thành Guillermo Ochoa giúp “El Tri” có thêm sự tự tin trước ngày ra quân.

Mexico vs Nam Phi.

Trong khi đó, Nam Phi trở lại World Cup sau 16 năm vắng bóng và vẫn bị xem là đội “cửa dưới”. Dù sở hữu những cầu thủ đáng chú ý như Oswin Appollis hay Lyle Foster, đoàn quân của HLV Hugo Broos lại không có phong độ tốt khi trải qua chuỗi trận giao hữu thiếu thuyết phục trước thềm giải đấu. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự phản công khó chịu cùng quyết tâm tạo bất ngờ có thể giúp đại diện châu Phi gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.

Xét tương quan lực lượng, phong độ và lợi thế sân bãi, Mexico vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Nếu tận dụng tốt các cơ hội và duy trì sự tập trung trước hàng thủ Nam Phi, El Tri nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trong ngày khai mạc.

Trong quá khứ, Mexico và Nam Phi đã chạm trán nhau 4 lần, "El Tri" thắng 2, hoà 1 và thua 1 trận.

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