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Chủ đề: World cup 2026

Link xem trực tiếp Mỹ vs Paraguay trên VTV3

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Minh Chí Thứ bảy, ngày 13/06/2026 05:10 GMT+7
Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Mỹ vs Paraguay trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày 13/7 (theo giờ Việt Nam).
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Trận đấu giữa ĐT Mỹ và Paraguay tại bảng D World Cup 2026 được xem là cơ hội thuận lợi để đội chủ nhà khởi đầu chiến dịch bằng một chiến thắng. Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu, "The Yanks" được đánh giá nhỉnh hơn so với đại diện Nam Mỹ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, Mỹ sở hữu đội hình trẻ trung nhưng giàu chất lượng với những cái tên nổi bật như Christian Pulisic, Weston McKennie, Yunus Musah hay Folarin Balogun. Đội bóng xứ cờ hoa đang đặt nhiều kỳ vọng vào World Cup trên sân nhà và xem việc giành trọn 3 điểm ở trận mở màn là bước đệm quan trọng cho mục tiêu tiến sâu tại giải đấu.

Mỹ vs Paraguay.

Tuy nhiên, Paraguay chắc chắn không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đại diện Nam Mỹ nổi tiếng với lối chơi giàu thể lực, phòng ngự kỷ luật và khả năng tranh chấp quyết liệt. Đội bóng của HLV Gustavo Alfaro đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong hành trình giành vé đến World Cup 2026 và sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu khu vực Nam Mỹ cũng như châu Âu.

Điểm đáng chú ý là Paraguay thường gây nhiều khó khăn cho các đối thủ được đánh giá cao hơn nhờ khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các tình huống cố định. Vì vậy, tuyển Mỹ nhiều khả năng sẽ phải kiên nhẫn trong việc tìm kiếm khoảng trống trước hàng thủ đối phương.

Xét về chất lượng đội hình, phong độ và lợi thế sân bãi, tuyển Mỹ vẫn được đánh giá cao hơn. Nếu các ngôi sao tấn công thi đấu đúng khả năng, đội chủ nhà hoàn toàn đủ sức tạo ra khác biệt.

Trước đây, Mỹ và Paraguay đã chạm trán nhau 7 lần. Đội bóng xứ sở cờ hoa thắng 5 và thua 2 trận.

Link xem trực tiếp Mỹ vs Paraguay trên VTV3

Link: https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv3-3.html

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