Lộ diện 10 "anh tài" tham gia Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2025

Hai đội Việt Nam sẽ lần lượt "khai màn" DIFF 2025

Nước chủ nhà Việt Nam sẽ có tới hai đại diện tham dự, ngoài cái tên quen thuộc là đội tuyển Đà Nẵng (Danang Fireworks Team) đã tham dự DIFF từ 2008 – năm đầu tiên tổ chức, năm nay Việt Nam sẽ có thêm đội tuyển Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 - Bộ quốc phòng (Z121 Vina Pyrotech – Vietnam Ministry of Defence) .

Màn trình diễn “Vũ điệu bầu trời” năm 2024 của đội tuyển Đà Nẵng.

Hai đội Việt Nam sẽ lần lượt “khai màn” DIFF, với đội tuyển Đà Nẵng sẽ khai mạc DIFF trong cuộc tranh tài với đương kim vô địch DIFF 2024 – Phần Lan. Trong khi đó, Z121 Vina Pyrotech sẽ nối tiếp đêm thi thứ hai trong cuộc tranh tài với đội tuyển đến từ Ba Lan – cái tên giành giải sáng tạo nhất trong kỳ DIFF 2023.

Ba nhân tố bí ẩn và sự trở lại của các "quý ông" Châu Âu

Hai đội tuyển Faseecom của Hàn Quốc và Macedos Pirotecnia LDA của Bồ Đào Nha là hai cái tên lần đầu tiên tham gia DIFF. Đây đều là hai cường quốc pháo hoa của thế giới, hứa hẹn đem tới nhiều bất ngờ trong năm nay.

“Chúng tôi sử dụng các loại pháo hoa đặc trưng của Bồ Đào Nha như: pháo trứng (shells), pháo núi lửa (vulcans), pháo sao chổi (comets), pháo nến La Mã (Roman candles), các loại pháo nổ lớn, pháo phun (fountain), và nhiều hiệu ứng đặc sắc khác”, đại diện của đội tuyển đến từ Bồ Đào Nha tiết lộ.

Đội tuyển đến từ Trung Quốc tạo ra “hiện tượng” tại mùa DIFF 2024 với màn trình diễn ánh sáng và nhiều hiệu ứng độc đáo.

Trong khi đó, đội tuyển đến từ Hàn Quốc lại là một nhân tố hoàn toàn bí ẩn khi chưa hé lộ bất kỳ điều gì, tuy nhiên khán giả hoàn toàn có thể trông đợi những bữa tiệc của ánh sáng kết hợp với các bản hit Kpop đặc sắc.

Phía Trung Quốc năm nay, đội tuyển Jiangxi Yangfeng sẽ là cái tên mới tham dự, được kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích như Liuyang Jingduan năm ngoái. Việc đội tuyển đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc tham dự DIFF năm nay cũng khiến DIFF 2025 là năm có số lượng đội thi đến từ Á – Âu cân bằng nhất trong lịch sử tổ chức.

Tiếp tục thế mạnh của mình, năm nay, đội tuyển đến từ Phần Lan sẽ chiêu đãi khán giả những “màn ảo thuật” ánh sáng cùng thế mạnh là những loại pháo nước với nhiều hiệu ứng đặc biệt.

Trong khi đó, đội tuyển Firma Rodzinna - Surex của Ba Lan vẫn luôn được xem là một “nhân tố bí ẩn” khi luôn cất giấu những bất ngờ trong màn trình diễn của mình.

Màn trình diễn ấn tượng của đội Phần Lan những năm trước.

DIFF 2025 chào đón sự trở lại của đội tuyển Pyrotex Fireworx từ Vương quốc Anh , “Màn pháo hoa của chúng tôi sẽ được thực hiện tỉ mỉ, sáng tạo và chuyên nghiệp. Chúng tôi tự tin mang đến cho khán giả trải nghiệm độc đáo và tuyệt vời”, đại diện của Pyrotex Fireworx khẳng định.

Với gần 100 năm kinh nghiệm, đội tuyển Italy hứa hẹn sẽ đem tới nhiều bất ngờ cho khán giả hơn nữa, nối dài chuỗi thành tích sau giải Nhì vào năm 2023 và giải Khán giả bình chọn vào năm 2024.

Bên cạnh đó DIFF 2025 còn chào đón đại diện đến từ Canada là Orion Fireworks.

DIFF 2025 sẽ diễn ra từ ngày 31/05 đến 12/07/2025, với chủ đề “Đà Nẵng - Kỷ Nguyên Mới” (Danang - The New Rising Era). Năm 2025 là năm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng do đó, DIFF 2025 mang thông điệp chuyển giao thời đại, khẳng định khát vọng và quyết tâm của thành phố trong giai đoạn mới, với tầm nhìn phát triển thịnh vượng và nỗ lực ghi dấu vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Năm nay, quy mô khán đài và số lượng chỗ ngồi dự kiến sẽ tương đương như DIFF 2024. Mức giá vé xem pháo hoa sẽ từ 1.000.000 đồng/vé tùy vào vị trí khán đài.