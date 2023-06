Lò đốt rác cạnh khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI ở Bắc Ninh lo lắng

Chiều 3/6, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp FDI năm 2023 với chủ đề “Sẵn sàng tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiêp, thúc đẩy phát triển” với sự tham dự của hơn 300 doanh nghiệp FDI đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.



Lò đốt rác nằm cạnh khu công nghiệp, doanh nghiệp lo lắng

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp FDI đối thoại với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Sở, ban, ngành, địa phương đến các vấn đề cấp điện trong các khu công nghiệp, tháo gỡ khó khăn lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, môi trường trong khu công nghiệp...

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh và các sở ngành chủ trì tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp FDI năm 2023 với chủ đề “Sẵn sàng tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiêp, thúc đẩy phát triển ”. Ảnh: T. Thương

Đại diện Công ty TNHH Sản xuất Biel Crystal Việt Nam cho biết: Hiện nay công ty đang có kế hoạch lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ. Tuy nhiên hiện nay chưa có bản hướng dẫn cụ thể về công trình điện mặt trời mái nhà của cơ quan chức năng. Công ty đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cho công trình điện mặt trời mái nhà.



Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết lối rẽ từ đường cao tốc Hà Nội- Bắc Giang vào Quốc lộ 18 thường xuyên tắc đường giờ cao điểm (từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ; 17giờ đến 17 giờ 40) gây mất an toàn và thời gian khi di chuyển qua đoạn này. Vì vậy, Công ty đề nghị tỉnh Bắc Ninh sớm có phương án xây dựng tuyến đường tránh khác để vào khu công nghiệp Quế Võ.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, Cụm công nghiệp đa nghề phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết hiện công ty có khoảng 450 công nhân lao động đang sinh hoạt và làm việc tại trụ sở cạnh lò đốt rác.

Tuy nhiên, lò đốt rác xuống cấp nên khói thoát ra chưa được xử lý theo đúng tiêu chuẩn, khu vực lò đốt rác có quá nhiều ruồi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lao động, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh di chuyển toàn bộ rác tại lò đốt rác phường Đình Bảng sang lò đốt rác tập trung của tỉnh.

Bà Ngô Thị Thu - đại diện Công ty TNHH công nghiệp Fullwei Việt Nam bày tỏ lo lắng khi lò đốt rác nằm ngay cạnh doanh nghiệp, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động và hoạt động của công ty. Ảnh: Khương Lực

Lò đốt rác nằm trong Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn xả thải khí đen, có lúc chưa đảm bảo quy định về khí thải.Ảnh: Khương Lực

Bà Ngô Thị Thu - đại diện Công ty TNHH công nghiệp Fullwei Việt Nam phản ánh, lò đốt rác trong Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn đang ngày đêm đốt rác, không chỉ ảnh hưởng đến môi trường Khu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người lao động và việc kinh doanh của công ty.

"Hiện tại, các khách hàng của chúng tôi là Toyota, Honda và Huyndai có các quy định nghiêm ngặt đối với đánh giá nhà cung cấp toàn cầu. Vì vậy, Hội đồng quản trị công ty mẹ của chúng tôi bên Đài Loan rất lo lắng việc nếu khách hàng đến hai nhà máy: Phú Nhuận Phong và Fullwie Việt Nam đối diện lò đốt rác ở Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn thì công ty rất khó có thể vượt qua đánh giá môi trường sản xuất của khách hàng" - bà Thu nói.

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Đại Đồng - Chủ tịch UBND huyện Tiên Du thừa nhận, phản ánh của doanh nghiệp là có thật. "Thi thoảng trong quá trình đốt, xử lý rác, vấn đề xử lý khói, khí thải cũng không đảm bảo"- ông Đồng nói và cho biết UBND huyện Tiên Du đã làm việc với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan chỉ đạo chủ đầu tư tập trung đốt rác thải và xử lý khí thải, tránh ảnh hưởng đến các công ty hoạt động ở xung quanh.

Ông Nguyễn Đại Đồng - Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trả lời kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Khương Lực

Theo ông Đồng, trên địa bàn huyện Tiên Du hiện có 170 tấn rác thải phát sinh hàng ngày và đa số lượng rác thải phát sinh ở các khu vực có nhiều công nhân. "Hiện nay, chúng tôi xử lý bằng công nghệ đốt, các chế phẩm vi sinh, vận chuyển đi các khu xử lý được 100 tấn. Hiện tại chúng tôi còn tồn đọng 70 tấn phát sinh trong ngày, cộng thêm gần khoảng 100.000 tấn rác tồn đọng nữa" - ông Đồng thông tin.

"Với ý kiến của doanh nghiệp, chúng tôi xin được tiếp thu, tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vấn đề xử lý môi trường" - ông Đồng khẳng định.



Liên quan tới vấn đề xử lý rác thải, ông Ngô Tân Phượng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, về lâu dài, trên địa bàn Bắc Ninh đang đầu tư và sắp hoàn thành 3 nhà máy điện đốt rác. "Khi 3 nhà máy hoàn thành, rác thải rắn ở khu dân cư sẽ được thu gom, đưa vào xử lý" - ông Phượng nói.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp cũng nêu khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy khi đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng nhà máy. Ngay như các nhà máy điện đốt rác hiện cũng đang gặp vướng vì chưa đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy nên chưa thể đi vào hoạt động.

Đại tá Bùi Duy Hưng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Khương Lực

Trao đổi với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy, Đại tá Bùi Duy Hưng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua rà soát, kiểm tra phát hiện nhiều công trình cũng như nhiều cơ sở hiện chưa đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy nên tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn và buộc Công an tỉnh phải có kiến nghị các doanh nghiệp khắc phục hoặc dừng hoạt động để khắc phục sớm sửa chữa các vi phạm này.



Theo ông Hưng, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo do ông trực tiếp là Tổ trưởng và thành lập các tổ công tác cấp tỉnh, cấp huyện để rà soát khó khăn, vướng mắc của từng doanh nghiệp.

Bắc Ninh nằm trong tốp đầu về thu hút đầu tư nước ngoài



Trong 5 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bắc Ninh thu hút gần 840 triệu USD, trong đó cấp mới cho 107 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 533 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 60 dự án, đạt 297 triệu USD. Lũy kế, đến nay, Bắc Ninh đã thu hút 1.908 dự án, vốn góp đạt 24,17 tỷ USD (đứng thứ 7 cả nước về quy mô vốn đầu tư thu hút). Có được kết quả trên có sự đóng góp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp FDI năm 2023.Ảnh: Khương Lực

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn những đóng góp cộng đồng doanh nghiệp FDI với tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua. Hiện nay mặc dù tình hình kinh tế, xã hội đang gặp nhiều khó khăn, kinh tế có sự suy giảm nhưng Bắc Ninh vẫn thu hút FDI hơn 800 triệu USD, đứng thứ 5 cả nước, số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất cả nước. Đây là tín hiệu đáng mừng, hy vọng đà phục hồi sẽ diễn ra vào quý III và quý IV năm 2023.



Đánh giá cao những câu hỏi, kiến nghị của các doanh nghiệp với tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, nội dung đó đã góp phần gợi mở đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh. Với quan điểm Bắc Ninh luôn coi thành công hay thất bại của doanh nghiệp là thành công và thất bại của mình; thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp là thuận lợi, khó khăn của tỉnh, vì vậy, Bắc Ninh cùng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để đạt được mục tiêu tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị sau khi nhận được kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, trả lời thẳng vào vấn đề, có trọng tâm, trọng điểm, trả lời bằng văn bản đăng tải công khai giải quyết dứt điểm kiến nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Nhằm kịp thời giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định cá nhân ông và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh luôn sẵn sàng gặp gỡ các doanh nghiệp để trao đổi, giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ phát huy hiệu quả phần mềm phản ánh, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tin tưởng các doanh nghiệp sẵn sàng thẳng thắn, chia sẻ, hợp tác và gắn bó với Bắc Ninh trong thời gian tới.