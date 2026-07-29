Lộ trình 3 giai đoạn chuyển bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành

Chuyển dần đường bay quốc tế về sân bay Long Thành để tránh cú sốc cho hệ thống

Theo báo cáo vừa gửi Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá phương án phân chia mạng bay quốc tế giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất cơ bản phù hợp với định hướng phát triển ngành hàng không quốc gia.

Thay vì di dời toàn bộ các chuyến bay quốc tế trong một thời điểm, ACV đề xuất lộ trình gồm ba giai đoạn, bám theo lịch bay của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA).

Giai đoạn đầu, từ khi Long Thành chính thức khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa đông 2026 (1/12/2026 - 27/3/2027), các hãng hàng không được khuyến khích đưa các đường bay quốc tế và vận tải hàng hóa sang Long Thành theo nhu cầu thực tế.

Đến lịch bay mùa hè năm 2027 (28/3 - 29/10/2027), toàn bộ các đường bay quốc tế đường dài cùng hoạt động vận tải hàng hóa sẽ được chuyển sang khai thác tại Long Thành.

Bước cuối cùng, từ lịch bay mùa đông 2027 (30/10/2027 - 25/3/2028), hầu hết các chuyến bay quốc tế còn lại cũng được chuyển về Long Thành, ngoại trừ các đường bay ngắn dưới 1.000km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác vẫn tiếp tục hoạt động tại Tân Sơn Nhất.

ACV đề xuất lộ trình gồm ba giai đoạn để di dời các chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành. Ảnh: Gia Linh

Theo phương án ACV từng trình, sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi, Long Thành sẽ đảm nhận các đường bay quốc tế đến Đông Á, Tây Á, châu Âu, châu Đại Dương cùng toàn bộ các chuyến bay hàng hóa và các đường bay quốc tế mới nếu Tân Sơn Nhất không còn khả năng tiếp nhận. Riêng các đường bay Đông Nam Á dự kiến được phân bổ khoảng 55% tại Long Thành và 45% tại Tân Sơn Nhất.

Trong khi đó, Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác các chuyến bay quốc tế cự ly ngắn dưới 1.000km bằng tàu bay thân hẹp như Airbus A320, A321, Boeing 737, đồng thời vẫn là đầu mối chính của mạng bay nội địa.

Long Thành chia lửa cho Tân Sơn Nhất, nhưng thách thức vẫn còn

Việc lựa chọn phương án chuyển đổi theo từng giai đoạn được đánh giá là giải pháp an toàn đối với một dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn nhất cả nước.

Theo ghi nhận của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay đều thống nhất chủ trương đưa Long Thành vào khai thác theo đúng tiến độ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết cần tối thiểu 12 tháng kể từ khi phương án được phê duyệt chính thức để hoàn tất công tác chuẩn bị.

Khoảng thời gian này không chỉ dành cho việc di dời cơ sở vật chất mà còn bao gồm hàng loạt đầu việc phức tạp như điều chỉnh mạng đường bay, cập nhật hệ thống đặt giữ chỗ toàn cầu, bán vé, thay đổi mã sân bay trên các hệ thống quốc tế, đào tạo nhân lực và triển khai truyền thông đến hành khách.

Các hãng cũng kiến nghị cần làm rõ tiến độ hoàn thiện nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, hạ tầng logistics, thủ tục an ninh cũng như phương án kết nối hành khách nối chuyến giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành để tránh phát sinh bất cập trong giai đoạn đầu vận hành.

Theo các chuyên gia, phương án chuyển đổi theo từng giai đoạn được đánh giá là giải pháp an toàn đối với một dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn nhất cả nước. Ảnh: Gia Linh

Giới chuyên gia hàng không nhận định, khi Long Thành đi vào khai thác theo đúng lộ trình, áp lực quá tải kéo dài nhiều năm tại Tân Sơn Nhất sẽ từng bước được giải tỏa. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng khai thác mà còn tạo điều kiện để sân bay Tân Sơn Nhất tập trung nhiều hơn vào mạng bay nội địa và các đường bay khu vực ngắn, phù hợp với năng lực hạ tầng hiện hữu.

Ở góc độ phát triển vùng, mô hình "hai sân bay - một hệ thống" cũng được kỳ vọng sẽ hình thành trung tâm hàng không quốc tế mới của khu vực phía Nam, tăng năng lực trung chuyển hành khách và hàng hóa, đồng thời tạo động lực cho các dự án giao thông kết nối như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng, Vành đai 3, Vành đai 4 và tuyến đường sắt kết nối sân bay Long Thành trong tương lai.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc triển khai lộ trình theo ba giai đoạn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro khi đưa siêu sân bay Long Thành vào khai thác, tạo khoảng đệm để các đơn vị hoàn thiện quy trình vận hành thực tế, đồng thời bảo đảm hoạt động ổn định cho toàn bộ hệ thống sân bay khu vực phía Nam trong giai đoạn chuyển tiếp.