Lộ trình 3 giai đoạn chuyển bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành

Ông Đinh Văn Nơi biểu dương tinh thần làm việc "vượt nắng thắng mưa" thi công đường băng mới sân bay Phú Quốc
Để ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc "vượt nắng thắng mưa" của tập thể kỹ sư, công nhân trên công trường, sáng 29/7, ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc cùng ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra, tặng quà và động viên các lực lượng thi công trên công trường đường băng số 2 - Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc.