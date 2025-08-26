Nhiều ngư dân cao tuổi ở các xã ven biển Nghĩa An, Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) thường hoài niệm kể về cá sạo, một loài cá có thịt trắng phau như thịt gà, bơi thành từng đàn vào vùng nước chè hai nơi cửa Đại.

Với những cư dân quanh năm cần mẫn giăng lưới ở vùng biển ven bờ và khu vực cửa Đại, cá sạo từng là loại cá quen thuộc, hiện diện nhiều trong những mẻ lưới mà ngư dân giăng gần bờ.

Cá sạo có màu trắng đục, pha vàng nâu. Phần vây lưng của cá nhọn, có nhiều chấm tròn màu đen.

Trái ngược với phần vây lưng và vẩy bên ngoài khá cứng, thịt cá sạo mềm và béo, bổ dưỡng.

Cá sạo và nguyên liệu để nấu canh chua-món ngon vùng biển Quảng Ngãi.

Cá sạo từng là loài cá phổ biến, được ngư dân TP Quảng Ngãi giăng lưới, đánh bắt khá nhiều và bày bán ở các chợ, nhưng dần vắng bóng.

Những năm gần đây, khi thi thoảng đánh bắt được cá sạo, ngư dân thường không mang đi bán, mà đem về cho trẻ em, người già trong nhà, trong xóm ăn tẩm bổ.

Thịt cá sạo béo, ngọt, nên người dân ở miền biển vẫn thường nấu canh chua với một ít thơm, cà chua, thêm ít cọng hành, cọng ngổ...

Công phu hơn chút nữa, các bà, các mẹ chỉ lấy phần đầu và đuôi cá nấu canh chua, còn mình cá thì cắt khúc để kho với dưa cải hoặc dưa gang muối.

Dưa cải hoặc dưa gang muối xắt lát vừa ăn rồi xếp xuống đáy nồi, cho cá sạo đã được ướp kỹ với mắm, muối, bột ngọt, ớt và chút nghệ lên trên, rồi đổ vào nồi một ít nước màu được thắng từ đường.

Đun cho nồi cá sôi bùng thì nhỏ lửa, để nồi cá sôi liu riu trên bếp cho đến khi nước kho cạn dần và sền sệt lại.

Cách mà người miền biển Quảng Ngãi chế biến cá sạo khá đơn giản, dân dã. Những nguyên liệu kèm theo dễ kiếm, dễ mua, chỉ là dăm trái khế, cà chua, rau thơm trong vườn, dăm quả dưa gang, mớ dưa cải muối mặn.

Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ cho một mâm cơm đậm đà, mặn mòi vị biển, khiến nhiều người từng ăn qua đều xuýt xoa khen ngợi.

Theo: Báo Quảng Ngãi