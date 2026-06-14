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Nhà nông
Chủ nhật, ngày 14/06/2026 18:40 GMT+7

Loại cây không cần nhiều đất, cứ xếp chồng lên nhau mọc tua tủa, nông dân Cần Thơ đang "hái" hàng trăm triệu đồng

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Thuý Liễu Chủ nhật, ngày 14/06/2026 18:40 GMT+7
Trồng nấm bào ngư chi phí đầu tư không nhiều, kỹ thuật trồng đơn giản và mang lại nguồn thu nhập ổn định. Do đó, mô hình trồng nấm bào ngư đã trở thành hướng đi hiệu quả cho nhiều hộ nông dân, trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Nhàn ở ấp 1, xã Đại Hải, TP Cần Thơ.
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Ghé thăm nhà nấm của bà Nhàn khi vừa thu hoạch xong đợt nấm trong tháng, được hàng trăm kilogam. Theo bà Nhàn, nấm bào ngư có thời gian sinh trưởng ngắn, một bịch phôi nấm thu hoạch nhiều đợt liên tiếp trong vài tháng. Nếu áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, nấm cho năng suất cao, chất lượng tốt, bán giá cao.

Bà Nhàn chia sẻ: "Tôi biết đến mô hình trồng nấm bào ngư, do người quen truyền đạt. Thấy mô hình phù hợp, tôi quyết định dựng nhà trồng nấm".

Bà Nguyễn Thị Nhàn ở ấp 1, xã Đại Hải, TP Cần Thơ, bên trong nhà nấm cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/vụ.

Ban đầu, bà Nhàn trồng thử nghiệm 4.000 phôi nấm, trong diện tích 77m2. Vụ nấm đầu tiên thành công, bà Nhàn quyết định tăng số lượng lên 18.000 phôi. Để đủ diện tích trồng, bà Nhàn dựng thêm một nhà trồng nấm. Với 18.000 phôi nấm, sau 25-30 ngày cấy phôi cho thu hoạch 2 lần/tháng, sản lượng hơn 1 tấn. Nấm bào ngư thu hoạch 1 đợt kéo dài trong 6 tháng, ước tổng sản lượng nấm thu về là 6 tấn, giá bán 50.000 đồng/kg, trừ chi phí, lợi nhuận hơn 300 triệu đồng/đợt.

Qua 3 năm trồng nấm bào ngư, bà Nhàn cho biết: "Để trồng nấm đạt năng suất cao, nhà nấm xây dựng phải thoáng mát, có khoảng không để gió lùa vào giúp phôi nấm luôn mát mẻ. Lắp đặt giàn tưới phun tự động bên trong nhà nấm, tưới 3 lần/ngày vào thời điểm nắng nóng, mùa mưa tưới 1 lần. Khi nấm bắt đầu nhú ra khỏi phôi dùng màn che phủ xung quanh toàn bộ nhà nấm, tránh gió lùa vào bên trong nhà nấm và ngưng sử dụng giàn tưới phun tự động chuyển sang dùng bình xịt tay (loại bình xịt nước tưới hoa) tưới cho từng phôi nấm, tưới 1 lần/ngày".

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Theo bà Nhàn, với cách phun xịt nước trực tiếp vào cây nấm, giúp cây lớn nhanh, chất lượng nấm tốt, độ lớn đồng đều. Nấm chủ yếu là tưới nước, không cần sử dụng bất cứ loại thuốc hay phân bón; chủ yếu là quan sát thời tiết bên ngoài, cung cấp nước kịp thời là nấm cho năng suất tốt.

Theo bà Tôn Thị Ngọc Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Hải, TP Cần Thơ, mô hình trồng nấm bào ngư của chị Nhàn là mô hình trồng nấm đầu tiên của Hội phụ nữ xã, phù hợp với quy mô hộ gia đình, bởi không cần nhiều diện tích đất.

Ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình còn góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Hội sẽ vận động tuyên truyền để hội viên phụ nữ và đoàn viên trên địa bàn xã học hỏi làm theo, nhằm góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm ổn định tại hộ.

Theo: Báo Cần Thơ
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