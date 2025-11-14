Loại cây này tốt um tùm trên đồi, nhổ bật lên la liệt thứ củ mọng nước, dân xã mới này ở Lai Châu bán tốt

Nông dân Sìn Hồ mở hướng thoát nghèo từ trồng khoai sâm

Trước đây, nhắc đến Sìn Hồ, người ta chỉ nghĩ đến vùng đất của lúa, ngô, sắn cho năng suất thấp, thu nhập bấp bênh. 2 năm trở lại đây, nhờ sự "tiếp lửa" kịp thời của chính quyền địa phương trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ dân ở các bản của Sìn Hồ đã mạnh dạn đưa khoai sâm vào trồng trên những nương dốc, vườn cây ăn trái kém hiệu quả.

Hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở vùng cao Sìn Hồ, cây khoai sâm sinh trưởng, phát triển tốt, cho củ to, đẹp và chất lượng, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon, ngọt.

Cây khoai sâm sinh trưởng, phát triển tốt trên đồng đất Sìn Hồ (Lai Châu). (Ảnh: Mạnh Hùng)

Khởi đầu từ những luống khoai trồng tự phát ở bản Sà Dề Phìn (Sìn Hồ), đến nay, toàn xã Sìn Hồ đã có hơn 40ha khoai sâm, tập trung tại các bản: Tả Phìn, Phăng Sô Lin, Sà Dề Phìn..

Theo ông Trần Văn Tuyển – Trưởng phòng Kinh tế xã Sìn Hồ, trồng khoai sâm không đòi hỏi cao về kĩ thuật. Loại cây này dễ trồng, dễ chăm sóc và đặc biệt là ít bị sâu bệnh hại. Để cây khoai sâm sinh trưởng phát triển tốt, cho củ to, năng suất cao, bà con nông dân cần cẩn trọng ngay từ khâu làm đất, cày bừa kĩ đảm bảo đất có độ tơi xốp, sau đó lên luống, cuốc hố để trồng.

Cây khoai sâm được bà con nông dân xã Sìn Hồ trồng với khoảng cách: cây cách cây 70cm - 80cm, hàng cách hàng 80 - 100cm. Khi trồng, bà con nơi đây sử dụng phân hữu cơ để bón lót cho khoai sâm. Ngoài cho cây khoai sâm “ăn” phân hữu cơ với liều lượng phù hợp với từng thời kỳ phát triển, người dân xã Sìn Hồ còn làm cỏ, vun gốc cho chúng, đảm bảo cây khoai sâm sinh trưởng, phát triển tốt.

Nông dân Sìn Hồ bán khoai sâm ra thị trường với giá dao động từ 8.000 - 11.000 đồng/kg. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Nhờ tuân thủ quy trình kĩ thuật, cây khoai sâm ở Sìn Hồ sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất từ 10 – 12 tấn củ tươi/ha.

Bà Chẻo Mý Nái, ở bản Sìn Hồ Dao không giấu nổi xúc động: Trước đây, gia đình tôi chỉ trồng lúa, ngô một vụ nên kinh tế mãi không dư dả. Được cán bộ xã tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã chuyển đổi gần 5000m2 đất nương trồng ngô sang trồng khoai sâm. Giống cây này vừa dễ trồng lại vừa ít sâu bệnh nên không tốn nhiều công chăm sóc. Mới đây, gia đình tôi thu gần 5 tấn củ khoai sâm tươi. Bán ra thị trường với giá dao động từ 8.000 – 11.000 đồng/kg, gia đình tôi thu về hơn 40 triệu đồng, cao gấp 2 lần so trồng ngô trước đây.

Tương tự như gia đình bà Chẻo Mý Nái, nhiều hộ dân ở các bản: Tả Phìn, Phăng Sô Lin, Sà Dề Phìn của xã Sìn Hồ cũng có thu nhập khá từ trồng khoai sâm.

Khoai sâm Sìn Hồ lên sàn thương mại điện tử

Khoai sâm Sìn Hồ được tiêu thụ trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo thống kê của UBND xã Sìn Hồ, 2 năm qua, diện tích trồng khoai sâm của xã tăng lên rõ rệt. Từ diện tích ít ỏi trồng tự phát, đến nay diện tích trồng khoai sâm ở xã Sìn Hồ đã tăng lên hơn 40ha, sản lượng năm 2025 ước đạt hơn 400 trăm tấn. Khoai sâm không chỉ dùng làm thực phẩm, mà còn được các cơ sở thu mua để chế biến dược liệu, phụ phẩm làm thức ăn chăn nuôi, giúp đầu ra luôn ổn định.

Để cây khoai sâm phát triển bền vững, xã Sìn Hồ đã vào cuộc quyết liệt. Không chỉ khuyến khích bà con nông dân mở rộng diện tích, xã còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vốn vay ưu đãi, hướng dẫn kỹ thuật và đặc biệt là kết nối tiêu thụ qua hệ thống thương mại điện tử.

Ông Trần Văn Tuyển- Trưởng phòng Kinh tế xã Sìn Hồ, cho hay: "Thời gian vừa qua, UBND xã Sìn Hồ đã phối hợp với đơn vị truyền thông giới thiệu, quảng bá các sản phẩm: Khoai sâm, đương quy trên các nền tảng mạng xã hội. Cách làm này không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mà còn từng bước giúp bà con nông dân tiếp cận với chuyển đổi số, phương thức bán hàng mới, hạn chế tình trạng phụ thuộc vào thương lái như trước”.

Phụ nữ Sìn Hồ livestream bán khoai sâm trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Tại bản Phăng Sô Lin, anh Triệu A Toàn đã trở thành cầu nối, thu mua khoai sâm cho bà con rồi bán lại qua các đầu mối và sàn thương mại điện tử.

"Năm nay, khoai sâm được mùa, giá ổn định nên người dân phấn khởi lắm. Bà con không chỉ có thu nhập từ trồng, mà còn tham gia vào khâu sơ chế, vận chuyển, tạo việc làm tại chỗ. Nếu được hỗ trợ mở rộng và liên kết bền vững, cây khoai sâm sẽ trở thành cây làm giàu cho người dân nơi đây” – anh Toàn vui vẻ nói.

Từ hiệu quả bước đầu, UBND xã Sìn Hồ đang định hướng mở rộng vùng trồng khoai sâm, hình thành các cụm vùng sản xuất liên kết theo hướng hàng hóa, khuyến khích áp dụng mô hình sản xuất hữu cơ. Cây khoai sâm đã thực sự bén rễ, trở thành sản phẩm chủ lực tiềm năng của nông nghiệp Sìn Hồ, thắp lên khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người dân vùng cao nơi đây.