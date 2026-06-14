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Chủ nhật, ngày 14/06/2026 15:46 GMT+7

Loài hoa vàng ươm nấu với sấu được nồi canh thanh mát, là "suối nguồn" vitamin giúp chống nắng nội sinh, làm sạch gan

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Theo Vỹ Đình (Phunumoi) Chủ nhật, ngày 14/06/2026 15:46 GMT+7
Không chỉ là một món ăn đưa cơm, bông bí đỏ nấu sấu dầm còn là một bài thuốc dưỡng nhan, hạ hỏa cực kỳ tinh tế được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao.
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Mùa hè đến mang theo cái nóng hầm hập cũng là lúc những gánh hàng rong trên phố ngập tràn một sắc vàng rực rỡ, nhìn qua cứ ngỡ một loại hoa cảnh nào đó. Hỏi ra mới biết, đó là bông bí ngô (bông bí đỏ) – một thứ sản vật đồng quê bình dị nhưng lại sở hữu hương vị quyến rũ đến lạ kỳ.

Rất nhiều người ngại mua món này vì nghĩ nhặt loại rau này lách cách, nấu không khéo lại bị nát, bị nồng.

Thế nhưng trưa hè nắng cháy đầu, chỉ cần bỏ ra vài phút tỉ mẩn, đem nắm loại rau này xào xèo sấm sét với tỏi rồi dầm thêm vài quả sấu chua, bạn sẽ có ngay một bát canh "độc nhất vô nhị": vừa giòn sần sật, vừa chua thanh mát lịm, ăn đến đâu ruột gan nhẹ bẫng đến đấy.

Ảnh minh họa

"Suối nguồn" vitamin giúp chống nắng nội sinh, làm sạch lá gan

Không chỉ là một món ăn đưa cơm, loại rau này nấu sấu dầm còn là một bài thuốc dưỡng nhan, hạ hỏa cực kỳ tinh tế được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao:

Chống nắng tự nhiên, dưỡng da láng mịn: Sắc vàng rực của bông bí chính là biểu hiện của hàm lượng Beta-carotene (tiền vitamin A) và vitamin C thuộc hàng "khủng". Combo này hoạt động như một lớp màng chống nắng nội sinh, bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của tia UV, đồng thời kích thích sản sinh collagen giúp da luôn ngậm nước, mướt mượt bất chấp thời tiết 40 độ.

Mát gan, thanh lọc độc tố nội tiết: Quả sấu non chứa độ axit nhẹ tự nhiên, khi dầm vào nước canh có tác dụng kích thích mật tiết dịch, hỗ trợ gan đào thải sạch sẽ độc tố tích tụ do đồ ăn ngày hè. Gan được làm mát thì tình trạng mụn bọc, rôm sảy hay nhiệt miệng cũng tự khắc biến mất ráo hoảnh.

Bí quyết xào "sấm sét" thả nước dầm sấu giữ trọn độ giòn

Món canh này có một quy trình chế biến cực kỳ ngược đời: phải xào chín nguyên liệu trước rồi mới thả vào nước dùng, thời gian đứng bếp chưa đầy 5 phút:

Sửa soạn nguyên liệu: 1 mớ bông bí ngô tươi (chọn mớ hoa còn búp hoặc mới nở, cuống mập xanh); 4 - 5 quả sấu xanh; 1 củ tỏi ta dập nát.

Nhặt hoa khéo tay: Đây là bước quyết định độ ngon của món ăn. Bạn tước sạch phần xơ ở cuống hoa, ngắt bỏ phần nhụy tròn màu vàng đậm bên trong bông hoa (phần nhụy này nếu giữ lại nấu sẽ bị đắng và có vị hăng). Rửa sạch nhẹ tay dưới vòi nước rồi để ráo.

Ảnh minh họa

Xào sấm sét (Thao tác cốt lõi): Bắc chảo lên bếp, cho chút dầu ăn vào phi thơm một nửa chỗ tỏi băm. Vặn lửa thật lớn, trút toàn bộ bông bí vào đảo thật nhanh tay trong vòng đúng 30 giây cùng một chút gia vị cho hoa ngấm mắm muối rồi trút ngay ra đĩa. Không xào lâu hoa sẽ ra nước và bị nhũn.

Nấu cốt canh chua thanh: Dùng luôn chiếc chảo đó, đổ lượng nước vừa ăn vào, thả sấu xanh vào đun sôi khoảng 3 - 4 phút cho sấu chín mềm. Tắt bếp, dùng muôi dầm nát quả sấu để vị chua thanh tiết ra hoàn toàn, lọc bỏ vỏ sấu nếu muốn nước canh trong suốt.

Hợp thể: Trút đĩa bông bí đã xào tỏi và nửa phần tỏi băm sống còn lại vào nồi nước sấu dầm, đảo nhẹ một lượt là múc ra tô thưởng thức ngay, tuyệt đối không đun sôi lại trên bếp.

Mẹo nhỏ cốt lõi: Tại sao lại gọi là xào "sấm sét"? Vì bông bí ngậm nước rất nhanh chín, bạn bắt buộc phải để lửa ở mức to nhất, đảo nhanh và nhấc ra ngay khi hoa vừa tái đi. Việc giữ lại một nửa tỏi băm sống thả vào nước sấu dầm ở bước cuối cùng sẽ tạo ra một mùi thơm nồng nàn, kích thích khứu giác mạnh mẽ và giữ ấm bụng, trung hòa tính hàn của sấu.

Món canh này chan với cơm, ăn kèm vài miếng thịt ba chỉ rang cháy cạnh thì bao nhiêu oi bức, mệt mỏi của ngày hè ngoài kia đều phải nhường chỗ cho sự sảng khoái, nhẹ bẫng của cơ thể. Mau ra chợ sắm ngay một mớ hoa vàng về đổi vị cho cả nhà thôi các bà ơi!

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!

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