Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nguyên liệu
- Lá hẹ: 300g.
- Trứng gà: 3 quả.
- Tép khô (một chút - đây là “bí quyết” của món ăn).
- Muối, bột nêm gà.
Cách làm
Rửa sạch lá hẹ, loại bỏ phần ngọn héo và rễ già, cắt thành đoạn nhỏ.
Đập trứng vào bát lớn, thêm lá hẹ và tép khô, nêm muối và bột nêm gà.
Làm nóng chảo với dầu ăn, đổ hỗn hợp trứng lá hẹ vào, chiên lửa vừa, từ từ dàn đều trứng để chín đều.
Khi mặt dưới trứng bắt đầu đông lại, lật mặt để trứng không bị cháy vàng. Đảo khoảng 2 lần, trứng sẽ giữ được độ mềm mịn.
Hoàn tất, dọn ra đĩa, món trứng lá hẹ mềm, thơm, tươi ngon nhờ tép tôm tăng hương vị đáng kể.
Lưu ý:
Bí quyết của món này là tép tôm khô, giúp món ăn thơm ngon hơn mà vẫn giữ được độ mềm mịn, không bị dai.
Món lá hẹ chiên trứng này vừa dễ làm, vừa thơm ngon, rất phù hợp cho bữa cơm gia đình.
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, tài lộc sẽ liên tục đổ về với 3 con giáp này trong tháng 11, tiền tiết kiệm sẽ tăng lên gấp nhiều lần trong thời gian ngắn.