Nguyên liệu

- Lá hẹ: 300g.

- Trứng gà: 3 quả.

- Tép khô (một chút - đây là “bí quyết” của món ăn).

- Muối, bột nêm gà.

Cách làm

Rửa sạch lá hẹ, loại bỏ phần ngọn héo và rễ già, cắt thành đoạn nhỏ.

Thành phần của loại rau này sở hữu giá trị dinh dưỡng cao khi giàu các dưỡng chất tốt.

Loại rau này chứa các chất dinh dưỡng quan trọng, tốt cho giấc ngủ và sức khỏe của xương.

Đập trứng vào bát lớn, thêm lá hẹ và tép khô, nêm muối và bột nêm gà.

Làm nóng chảo với dầu ăn, đổ hỗn hợp trứng lá hẹ vào, chiên lửa vừa, từ từ dàn đều trứng để chín đều.

Loại rau này chứa ít calo nhưng lại có nhiều chất dinh dưỡng có lợi như là vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Khi mặt dưới trứng bắt đầu đông lại, lật mặt để trứng không bị cháy vàng. Đảo khoảng 2 lần, trứng sẽ giữ được độ mềm mịn.

Hoàn tất, dọn ra đĩa, món trứng lá hẹ mềm, thơm, tươi ngon nhờ tép tôm tăng hương vị đáng kể.

Lưu ý:

Bí quyết của món này là tép tôm khô, giúp món ăn thơm ngon hơn mà vẫn giữ được độ mềm mịn, không bị dai.

Món lá hẹ chiên trứng này vừa dễ làm, vừa thơm ngon, rất phù hợp cho bữa cơm gia đình.