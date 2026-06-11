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Loại quả đặc sản Thái Nguyên vỏ vàng, ăn giòn ngọt, có thời điểm bán 85.000 đồng/kg

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Hà Thanh - Kiều Hải Thứ năm, ngày 11/06/2026 14:11 GMT+7
Là giống cây bản địa gắn bó với người dân xóm Việt Cường, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (địa phận huyện Đồng Hỷ cũ) từ hàng chục năm nay, hồng da tre đang từng bước khẳng định giá trị kinh tế nhờ chất lượng đặc trưng và thị trường tiêu thụ ổn định. Việc khôi phục diện tích trồng quả hồng da tre, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất đang mở ra hướng phát triển mới cho loại quả đặc sản.
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Quả hồng da tre, đặc sản Thái Nguyên hồi sinh trên vùng đất Việt Cường

Nhắc đến xóm Việt Cường, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, nhiều người thường nghĩ ngay đến nghề làm miến dong truyền thống.

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Tuy nhiên, nơi đây còn được biết đến là vùng cây ăn quả lâu đời của địa phương với nhiều loại cây đặc sản như nhãn, vải, xoài, thanh long.

Trong số đó, hồng da tre - hay còn được gọi là hồng Việt Cường đang trở thành loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế nổi bật cho người dân.

Theo ông Đỗ Thành Long - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xóm Việt Cường, cây hồng da tre đã xuất hiện tại địa phương từ những năm 1970 và được xem là giống cây bản địa của vùng đất này.

Cây hồng da tre đang trở thành loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân xóm Việt Cường, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh

Ông Long cho biết, trước đây người dân Việt Cường trồng rất nhiều hồng, tuy nhiên, do có thời gian đầu ra gặp khó khăn nên diện tích dần bị thu hẹp.

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Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, khi thị trường biết đến nhiều hơn, giá trị kinh tế của loại quả này được khẳng định, người dân bắt đầu khôi phục và mở rộng diện tích sản xuất.

“Khu vực Việt Cường từ lâu đã là vùng chuyên canh cây ăn quả, chiếm khoảng 90% diện tích sản xuất.

Cây hồng da tre được trồng tập trung tại đây từ rất sớm rồi mới phát triển ra các địa phương khác. Trước đây bà con quen gọi là hồng Việt Cường, sau này nhiều nơi gọi là hồng da tre hoặc hồng da xanh”, ông Long chia sẻ.

Ông Đỗ Thành Long - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xóm Việt Cường cho biết cây hồng da tre được xem là giống cây bản địa của vùng đất này, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Ảnh: Hà Thanh

Theo ông Long, nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) cũng xác định đây là giống hồng có nguồn gốc từ xóm Việt Cường. Hiện nay, nhiều vùng trồng hồng nổi tiếng trong khu vực như xã Văn Lăng đã phát triển diện tích khá lớn nhưng nguồn giống ban đầu cũng xuất phát từ địa phương này.

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Không chỉ có nguồn gốc rõ ràng, hồng Việt Cường còn được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ những đặc điểm riêng biệt.

Quả có hình thức đẹp, màu vàng tươi, kích cỡ đồng đều, vị ngọt và hương thơm đặc trưng.

Đặc biệt, sau khi ngâm, quả có độ giòn rất riêng mà ít nơi có được. Ngoài ăn giòn, quả hồng khi chín mềm tự nhiên cũng có hương vị thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng.

Hiện nay, thị trường tiêu thụ chính của hồng da tre là địa bàn Hà Nội. Sản phẩm được cung cấp cho các nhà hàng, siêu thị và nhiều đầu mối thu mua lớn.

Giá bán luôn duy trì ở mức khá cao, có thời điểm đạt từ 80.000 đến 85.000 đồng/kg. “So với nhiều loại cây ăn quả khác thì hồng da tre đang cho hiệu quả kinh tế tốt hơn.

Những năm gần đây giá tương đối ổn định nên bà con có thêm động lực để đầu tư phát triển”, ông Long cho biết thêm.

Nông dân xã Đồng Hỷ kỳ vọng xây dựng thương hiệu hồng Việt Cường

Là một trong những hộ đang gắn bó với cây hồng da tre tại xóm Việt Cường, ông Phạm Ngọc Cường cho biết: Gia đình ông bắt đầu chuyển đổi sang trồng hồng cách đây khoảng 8 năm.

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Trước đó, gia đình ông chủ yếu trồng chè, sau đó chuyển sang nhãn và vải. Tuy nhiên, khi hiệu quả kinh tế của các loại cây trồng này giảm dần, ông quyết định lựa chọn cây hồng làm hướng phát triển mới.

Hiện nay gia đình ông Cường có khoảng 30 cây hồng và đang tiếp tục tự nhân giống để mở rộng diện tích.

“Nếu so với những loại cây mà gia đình từng trồng thì hiện nay cây hồng cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Sau cây hồng mới đến cây nhãn và các loại cây ăn quả khác”, ông Cường nói.

Gia đình ông Phạm Ngọc Cường, xóm Việt Cường, xã Đồng Hỷ hiện có khoảng 30 cây hồng da tre, hiện nay ông Cường vẫn tiếp tục nhân giống và mở rộng diện tích. Ảnh: Hà Thanh

Theo ông Cường, sản lượng hồng mỗi năm phụ thuộc khá lớn vào thời tiết và kỹ thuật chăm sóc.

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Có năm được mùa nhưng cũng có năm năng suất giảm mạnh. Dù vậy, đầu ra sản phẩm hiện tương đối thuận lợi khi thương lái thường đến tận vườn thu mua. “Có thời điểm gia đình tôi bán được khoảng 75.000 đồng/kg.

Những năm trước giá phổ biến cũng đạt khoảng 40.000 đồng/kg nên nhìn chung đầu ra khá ổn định”, ông Cường cho biết.

Theo những người trồng hồng lâu năm ở đây, cây hồng không chịu úng nhưng cũng không thích khô hạn kéo dài. Muốn cây phát triển tốt phải lựa chọn khu vực đất cao ráo, thoát nước tốt và chăm sóc đúng kỹ thuật.

Khác với cây chè, hồng không thể bón nhiều phân để cây phát triển nhanh. Nếu bón quá nhiều đạm, cây sẽ phát triển cành lá nhưng ảnh hưởng đến khả năng đậu quả.

Cây hồng thường được trồng ở những khu vực đất cao ráo, thoát nước tốt. Ảnh: Hà Thanh
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Mặc dù đánh giá cao tiềm năng của cây hồng da tre, song điều mà nhiều hộ dân trong xóm trăn trở hiện nay là kiến thức kỹ thuật sản xuất còn hạn chế.

Chính vì thế mà nhiều người dân trồng hồng nơi đây mong các cơ quan chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn hơn để người dân được hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Lê Thị Yến - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Những năm gần đây cây hồng da tre đã mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân ở xóm Việt Cường. Tuy nhiên, trình độ kỹ thuật chăm sóc của người dân chưa đồng đều nên năng suất vẫn còn hạn chế.

Theo bà Yến, Hội Nông dân xã đang tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương sớm thành lập tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc hồng da tre.

Sau khi thành lập, Hội sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, mời các chuyên gia nông nghiệp hướng dẫn trực tiếp cho người dân.

Mục tiêu không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn từng bước xây dựng vùng sản xuất tập trung, tạo tiền đề nâng cao giá trị hàng hóa và phát triển thương hiệu hồng da tre Việt Cường trong thời gian tới.

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Từ một giống cây bản địa từng có giai đoạn bị thu hẹp diện tích, hồng da tre hôm nay đang dần lấy lại vị thế trên chính quê hương mình.

Với chất lượng đặc trưng, giá trị kinh tế cao cùng sự đồng hành của các tổ chức hội và chính quyền địa phương, loại quả đặc sản này đang mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho người dân xã Đồng Hỷ.

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